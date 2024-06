Epävarmuus USA:n talouden suunnasta kasvaa

Yhdysvaltain talous on alkanut osoittaa merkkejä hidastumisesta.

Yksi tarkimmista indikaattoreista on työttömyyshakemusten määrän kasvu. Uusien työttömyyshakemusten määrä nousi viikolla 15 238 000:een, mikä ylittää analyytikoiden 235 000 hakemuksen konsensusodotuksen.

Tämä nousu viittaa siihen, että yhä useammat ihmiset ovat menettämässä työpaikkansa, mikä puolestaan saattaa viitata työmarkkinoiden heikkenemiseen, kertoo finanssitalo XS.comin markkina-analyytikko Antonio Ernesto sijoittajakirjeessään.

”Tällaiset tiedot aiheuttavat usein epävarmuutta markkinoilla ja kuluttajien keskuudessa, sillä työttömyyden lisääntyminen voi vähentää kotitalouksien menoja ja siten hidastaa yleistä talouskasvua”, Ernesto toteaa.

USA:n työttömyyshakemusten määrä viikoittain.

Työttömyyshakemusten nousun lisäksi toinen negatiivinen indikaattori maailman suurimman talouden suunnasta on asuntoaloitusten muutos. Asuntoaloitukset laskivat -5,5 prosenttia, kun analyytikot odottivat 0,7 prosentin kasvua.

”Asuntorakentaminen on keskeinen osa taloutta, koska se edustaa suoria investointeja, luo työpaikkoja ja lisää materiaalien ja palvelujen kysyntää. Tällä alalla tapahtuvalla laskulla voi olla heijastusvaikutuksia, jotka vaikuttavat useisiin talouden aloihin ja edistävät laajempaa mahdollista hidastumista”, Ernesto toteaa.

Yhdysvaltojen tuore luottamusindeksi, luotettavana pidetty Yhdysvaltojen teollisuuden ISM-ostopäällikköindeksi, antaa merkkejä talouskasvun hiipumisesta.

Indeksin kokonaispisteluku laski toukokuussa 48,7 pisteeseen, kun huhtikuun lukema oli 49,2 pistettä. Alle 50 pisteen luku tarkoittaa talouden supistumista. Indeksin lasku oli yllätys, sillä sen odotettiin nousseen viime kuusta konsensusennusteen ollessa 49,6 pistettä.

USA:n talouskehityksen ja osakemarkkinoiden kannalta keskeistä on myös se, miten maan keskuspankki Fed toimii.

”Näiden lannistavien tietojen valossa useat Yhdysvaltain keskuspankin (Fed) virkamiehet ovat korostaneet tarvetta toimia varovaisesti. Sen sijaan, että he kiirehtisivät korkojen laskua, he haluavat odottaa ja nähdä lisää todisteita siitä, että inflaatio on todella hallinnassa, ennen kuin he tekevät merkittäviä muutoksia. Fedin korkopolitiikka on talouden hallinnan kannalta ratkaisevan tärkeää, sillä se vaikuttaa kuluttajien ja yritysten lainakustannuksiin ja siten investointeihin ja kulutukseen”, Ernesto toteaa.

Minneapolisin keskuspankin pääjohtaja Neel Kashkari on varoittanut erityisen äänekkäästi, että inflaation torjunta voi pitkittyä. Kashkarin mukaan inflaatiolla voi kestää jopa kaksi vuotta ennen kuin se palaa Fedin tavoitteeseen. Erneston mukaan se viittaa siihen, että hätiköity päätös korkojen laskusta voisi olla haitallinen.