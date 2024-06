Euroopan osakeindeksin arvostustaso yhä alle historiallisen keskiarvon

Euroopan Stoxx Europe 600 -osakeindeksi on ollut useita kuukausia nousutrendillä. Tuloskausi on sujunut pelättyä paremmin.

Euroopan Stoxx 600-osakeindeksin yhtiöistä vasta noin puolet on raportoinut kuluvan vuoden ensimmäisen neljänneksen numerot. Tämän hetken ennusteiden mukaan liikevaihdot laskivat ensimmäisellä neljänneksellä 4,1 prosenttia ja tuloksien ennustetaan laskeneen ensimmäisellä neljänneksellä 2,3 prosenttia vuoden takaisesta, kertoo varainhoidon pörssikonkari Hannu Angervuo sijoittajakirjeessään.

Angervuo laskee, että jo raportoineista Stoxx 600-yhtiöistä 60,3 prosenttia ylitti analyytikoiden tulosennusteen. Tämä on keskimääräistä korkeampi lukema, sillä tyypillisesti pitkällä aikavälillä tulosylittäjien osuus on ollut 54 prosenttia.

Maittain tarkasteltuna tammi-maaliskuun tuloskasvu on ollut korkeinta Portugalissa, Espanjassa ja Italiassa. Tulokset ovat laskeneet eniten Puolassa, Itävallassa ja Belgiassa.

”Tuloskausi oli yleisesti ottaen pelättyä parempi”, AllianceBernsteinin-yhtiön salkunhoitaja Marcus Morris-Eyton totesi uutiskanava CNBC:n Squawk Box Europe -ohjelmassa tiistaina.

Eytonin mukaan erityisen mielenkiintoista on eurooppalaisten yritysten marginaalien vahvuus neljänneksen aikana.

”Tämä kertoo siitä, että yritykset ovat toistaiseksi onnistuneet pitämään kiinni monista hinnankorotuksista, joita ne ovat toteuttaneet Covid-kauden aikana. Siten inflaatiopaineiden vähentyessä yritykset pitävät kiinni hinnoittelun tehostamisesta, joka hyödyttää marginaaleja”, hän lisäsi.

Eurooppalaisten yhtiöiden tulosten odotetaan paranevan kuluvan vuoden loppua kohti.

”Stoxx 600-yhtiöiden tulosten ennustetaan kasvavan toisella neljänneksellä 3,1 prosenttia, kolmannella neljänneksellä 11,3 prosenttia ja viimeisellä neljänneksellä kasvua olisi jo 13,9 prosenttia. Koko vuodelle 2024 tuloskasvua kertyisi 4,6 prosenttia”, Angervuo kertoo.

Indeksin tulosennusteet nousivat selvästi viime lokakuulle asti, mutta sen jälkeen muutokset ovat olleet pieniä. Sen sijaan indeksin markkina-arvo on noussut selvästi lokakuusta lähtien.

Tämä tulosennusteista kovempi indeksin nousu on tarkoittanut sitä, että Stoxx Europa 600 -indeksin kuluvan vuoden tulosennusteilla laskettu P/E-kerroin on noussut selvästi. Kurssinousu on siis selittynyt enemmän indeksin arvostuskertoimien nousulla kuin tulosennusteiden parantumisella.

Eurooppalaisosakkeet ovat kuitenkin edelleen alelaarissa.

Angervuon mukaan kuluvan vuoden ennusteella laskettu p/e-luku Stoxx 600-indeksiyhtiöille on 13,7, kun pitkäaikainen arvostustaso on ollut 14,4. Osakkeet ovat siis edelleen hiukan alle pitkän aikavälin keskimääräistä arvostustasoa halvempia.

Helsingin pörssin kuluvan vuoden tulosennusteilla laskettu P/E-luku on hieman eurooppalaista arvostustasoa korkeampi.