Kempowerin hakeutuminen pörssin päälistalle antaa osakkeelle nostetta

Pikalatausratkaisuja tarjoava Kempower on julkistanut tällä viikolla kaksi positiivista uutista.

Kempower perusti Pohjois-Amerikan toimipaikkansa Pohjois-Carolinan Durhamiin keväällä 2023. Kuva: Kempower Oyj.

Kempower kertoi tiistaina jättäneensä listalleottohakemuksen Nasdaq Helsinki Oy:lle yhtiön osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin pörssilistalle.

Listautuminen on ehdollinen sille, että Nasdaq Helsinki hyväksyy Kempowerin listalleottohakemuksen ja että Finanssivalvonta hyväksyy listautumisen yhteydessä laaditun listalleottoesitteen.

Ilmoitus siirtymisestä päälistalle nähdään markkinoilla positiivisena uutisena.

Osake nousi tiistaina ja keskiviikkona yhteensä 4,75 prosenttia. Osake on kääntynyt nousuun huhtikuun lopulta lähtien, ja osake on kivunnut pohjilta jo 42 prosenttia.

Kaupankäynnin yhtiön osakkeilla odotetaan alkavan pörssin päälistalla arviolta 12. kesäkuuta. Yhtiö on lisäksi pyytänyt, että sen osakkeet poistetaan Nasdaq Helsingin ylläpitämältä First North Growth Market Finland -markkinapaikalta.

Listautumisen tavoitteena on mahdollistaa Kempowerin kasvustrategian toteuttamisen. Lisäksi Kempower odottaa, että listautuminen lisäisi Kempowerin osakkeiden likviditeettiä ja toisi lisänäkyvyyttä, mikä parantaisi yhtiön tunnettuutta yleisön ja kumppaneiden parissa sekä työnantajana ja vahvistaisi siten Kempowerin kilpailukykyä.

Kempowerin osakekurssi vuoden ajalta. Kuva: Koyfin.

Kempowerin neljäs tehdas avattu Yhdysvalloissa

Vauhdilla kasvaneen lahtelaisyhtiön tavoitteet ovat kovat.

”Nyt on oikea aika ottaa seuraava askel ja hakea siirtymistä Nasdaq Helsingin pörssilistalle. Kasvustrategiamme tavoitteena on, että Kempower on globaaleilla DC-latausmarkkinoilla viiden suurimman joukossa päämarkkinoillamme vuoteen 2030 mennessä. Aiomme tehostaa liiketoimintaamme, vahvistaa markkinatoimintaamme ja laajentaa jalanjälkeämme erityisesti Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa”, kertoo Kempowerin toimitusjohtaja Tomi Ristimäki.

Ristimäen mukaan yksi konkreettinen esimerkki laajentumisesta Pohjois-Amerikkaan on yhtiön uusi tehdas, jonka virallisia avajaisia juhlittiin 4. kesäkuuta Yhdysvaltojen Durhamissa, Pohjois-Carolinassa.

Yhtiön mukaan Durhamin tehtaan avajaiset ovat Kempowerille merkittävä virstanpylväs, joka korostaa Kempowerin sitoutumista puhtaan liikenteen edistämiseen ja maailmanlaajuisen sähköajoneuvojen latausinfran parantamiseen.

Uusi sijaitseva tuotantolaitos on yksi Kempowerin neljästä tehtaasta. Kempowerin kolme eurooppalaista tehdasta sijaitsevat Lahdessa. Yhtiön arvioiden mukaan tuotantolaitos lisää Pohjois-Carolinan taloutta yli 700 miljoonalla dollarilla seuraavan vuosikymmenen aikana.

Kovan kasvun jälkeen mollivoittoisia uutisia

Kempower listautui First North -markkinapaikalle joulukuussa 2021. Sen jälkeen ei yhtiöltä ole vauhtia ja vaarallisia tilanteita puuttunut. Osake oli todellinen kurssikomeetta, joka nousi noin kahdeksasta eurosta korkeimmillaan yli 50 euroon.

Kempower kasvoi vauhdilla. Kun vuonna 2021 liikevaihto oli 27 miljoonaa euroa, oli viime vuonna yhtiön liikevaihto jo 284 miljoonaa euroa.

Kun vuonna 2022 liikevaihto oli 104 miljoonaa euroa, nousi vuoden 2023 liikevaihto 280–310 miljoonaan euroon. Pitemmällä aikavälillä vuosina 2026 – 2028 yhtiö kertoo tavoittelevansa 750 miljoonan euron liikevaihtoa.

Lahtelaisyhtiön kasvutarinaan tuli kuitenkin lommo viime vuoden kolmannella vuosineljänneksellä, jolloin tilauskertymä jäi selvästi alle edellisen vuosineljänneksen. Liikevaihto jatkoi nousuaan vielä viime vuoden viimeiselle neljännekselle asti. Tuolloin yhtiön markkina-arvosta suli hetkessä 30 prosenttia.

Lisää ikäviä uutisia sijoittajat saivat kuulla viime vuoden marraskuussa, kun yhtiön ylivoimaisesti suurin omistaja, Kemppien suvun omistaja Kemppi Group, kertoi myyneensä suomalaisille ja kansainvälisille sijoittajille 3,4 miljoonaa Kempowerin osaketta. Suuromistajan myyntipotti nousi 102 miljoonaan euroon.

Yhtiön kuluvan vuoden tammi-maaliskuun tulosraportti osoitti tilauskannan laskeneen 124 miljoonasta eurosta 112 miljoonaan euroon. Liikevaihto jäi 43 miljoonaan euroon ja se laski viime vuodesta 24 prosenttia.

Operatiivinen liiketulos painui puolestaan tappiolle -10,8 miljoonaa euroa, kun vuosi sitten operatiivinen liiketulos oli plussalla 6,9 miljoonaa euroa.