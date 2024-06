Kempower vaatii sijoittajalta riskinsietokykyä

Pörssikonkarin mukaan pikalatausratkaisuja tarjoava Kempower tarjoaa sijoittajille vauhtia ja vaarallisiakin tilanteita.

Kempower ilmoitti 4. kesäkuuta hakevansa yhtiön osakkeiden listautumista Helsingin pörssin päälistalle. Yhtiö on tähän asti ollut listattuna First North Suomi -markkinapaikalla, jossa on ollut ylivoimaisesti vaihdetuin ja markkina-arvoltaan suurin osake.

Listautumisen tavoitteena on mahdollistaa Kempowerin kasvustrategian toteuttamisen. Lisäksi yhtiö odottaa, että listautuminen lisäisi Kempowerin osakkeiden likviditeettiä ja toisi lisänäkyvyyttä, mikä parantaisi yhtiön tunnettuutta yleisön ja kumppaneiden parissa sekä työnantajana ja vahvistaisi siten Kempowerin kilpailukykyä.

Kempower on ollut vuoden 2021 joulukuusta lähtien listattuna First North Suomi markkinapaikalla.

Yhtiön pörssihistoriasta ei dramatiikkaa puutu.

Varainhoidon pörssikonkari Hannu Angervuo kertoo sijoittajakirjeessään, että Kempowerin liikevaihdon voimakas kasvu ja erinomainen kannattavuus vuosina 2022-2023 houkutteli runsaasti sijoittajia, vaikka yhtiö oli listautunut First North Suomi markkinapaikalle.

”Kempowerin osuus koko First North Suomi markkinapaikan markkina-arvosta ja osakevaihdosta oli yli kolmannes ja parhaimpina kuukausina jopa puolet koko listan vaihdosta”, Angervuo kertoo.

Takana voimakas kurssinousu ja liikevaihdon kasvu

Kempowerin osake nousi voimakkaasti vuoden 2023 keväällä ja kesällä.

Angervuon mukaan syynä kurssinousuun oli yhtiön antama positiivinen tulosvaroitus huhtikuussa 2023, jossa yhtiö nosti liikevaihtoennusteen vuodelle 2023 roimasti – peräti 240-270 miljoonaan euroon aiemmasta 180-210 miljoonasta eurosta.

Seuraavan positiivisen tulosvaroituksen Kempower antoi jo heinäkuussa 2023. Yhtiö kertoi tilauskannan kasvusta yli kaksinkertaiseksi toisella vuosineljänneksellä vuoden takaisesta. Liikevaihto kasvoi toisella neljänneksellä 235 prosenttia ja oli 72,5 miljoonaa euroa.

Vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä yhtiön tilauskanta oli paisunut edellisvuoden 95 miljoonasta eurosta lähes 127 miljoonaan euroon.

Tilauskertymä aiheutti kuitenkin omistajille hämmästyksen, sillä tilauskertymä kolmannella neljänneksellä laski 61 miljoonaan euroon edellisvuoden 65 miljoonasta eurosta. Yhtiön osakekurssi laski tulospäivänä 8,5 prosenttia.

Se oli ensimmäinen uutinen, joka toi tahran aiemmin huikeaa menestystarinaa tehneen pörssikomeetan kilpeen.

Kempowerin tilauskertymä kääntyi yllättäen laskuun vuoden 2023 kolmannella vuosineljänneksellä. Kuva: Kempower Oyj.

Jatkoa seurasi. Marraskuussa 2023 Kemppi Group ilmoitti myyneensä 3,4 miljoonaa Kempowerin osaketta 30 euron kappalehinnalla.

”Myynti laski Kemppi Group Oy:n osuuden alle 2/3 osan liputusrajan alle. Kemppi Group sai myynnistä noin 102 miljoonan euron myyntitulon”, Angervuo kuvailee.

Kempowerin osakekurssi sukelsi Kempin ilmoituksen vuoksi yli 15 prosenttia, kun tieto saavutti sijoittajat pörssitiedotteen kautta.

”Sijoittajat pelästyivät pääomistajan myyntiä, vaikka Kemppi Group vakuutti pysyvänsä yhtiön pääomistajana ja sitoutuneensa 360 päivän myyntipaastoon”, Angervuo arvioi.

Seuraava isku Kempowerin osakkeenomistajille julkistettiin helmikuussa 2024, jolloin Kempower kertoi vuoden 2023 tulostiedot.

”Osakekurssia heilutti yhtiön tilauskannan lasku vuoden 2024 viimeisellä neljänneksellä 111 miljoonaa euroon (vertailukaudella 119 miljoonaa euroa). Myös yhtiön operatiivinen liiketulosmarginaali laski viimeisellä neljänneksellä 6,7 prosenttiin (vertailukaudella 9,1 prosenttia). Tulosraportti aiheutti osakekurssin 26,5 prosentin romahduksen tulospäivänä”, Angervuo toteaa.

Seuraava yllätys osakkeenomistajille tuli sitten maaliskuussa 2024, jolloin yhtiö antoi negatiivisen tulosvaroituksen.

Kempower ilmoitti laskevansa yhtiön vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen ohjeistusta. Yhtiö ilmoitti poliittisten lakkojen ja muiden tekijöiden pienentäneen yhtiön liikevaihtoa ensimmäisellä neljänneksellä merkittävästi sekä liikevoiton merkittävästi laskusta. Koko vuoden 2024 ohjeistuksen yhtiö piti ennallaan.

Yhtiön osake laski tulosvaroituspäivänä vain 1,7 prosenttia, mutta osakekurssi laski jo edellisenä pörssipäivänä 4,6 prosenttia.

Tunnuslukujen perusteella kurssiheiluntaa on tulossa jatkossakin

Kempowerin lyhyt historia Helsingin pörssin First North markkinapaikalla on siis tarjonnut jo monta tulosvaroitusta ja reiluja kurssiheilahteluja. Angervuo kuitenkin muistuttaa, että Kempower on kuitenkin harvoja erittäin nopeasti kasvavia ja kannattavia yhtiöitä Helsingin pörssissä.

Pörssikonkarin mukaan hyvä verrokki voisi olla Qt Group, vaikkakin Qt Group on enemmänkin ohjelmisto- ja niiden sovelluksia valmistava yhtiö.

”Suuri ero yhtiöiden omistajien välillä on Kempowerin erittäin pieni ulkomaisen omistuksen määrä, sillä kesäkuun alussa ulkomainen omistus Kempowerissa oli vain 4,2 prosenttia osakkeista, kun se on Qt Group Oyj:llä 23,1 prosenttia. Jos ulkomaiset sijoittajat innostuvat Kempowerin osakkeista, voi osakekurssi jälleen nousta voimakkaasti”, Angervuo pohtii.

Angervuon mukaan pikalatausvalmistajan osakekohtaiset tunnusluvut ovat kurssilaskujenkin jälkeen kalliita vuoden 2024 tai 2025 tulosennusteilla.

”Kempowerin p/e-luku vuoden 2024 tulosennusteella on noin 72x ja vuoden 2025E tulosennusteella 35x.”

Yhtiö ei aio lyhyellä aikavälillä maksaa osinkoa, joten osinkotuotosta ei tule pörssikonkarin mukaan jarrua kurssiheilahteluille.

”Yhtiön oma pääoma on varsin pieni ja se on kerätty listautumisannin kautta. Yhtiön osakekohtainen oma pääoma per osake oli vuoden 2023 lopussa 2,40 euroa. Yhtiön nykykurssi on noin kymmenkertainen nykyiseen omaan pääomaan verrattuna. Kempower on siis hyvin tyypillisesti kasvuosake, jossa nykyiset osakekohtaiset tunnusluvut ovat kalliita Helsingin pörssin keskimääräisiin tunnuslukuihin verrattuna”, Angervuo toteaa.

Hyvää Kempowerissa on pörssikonkarin mukaan se, että yhtiö on nettovelaton. Listautumisannin varat mahdollistavat siten liiketoiminnan voimakkaan kasvun.