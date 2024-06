KH Group luo nahkaansa uudelleen – osake lähes +17 nousussa

Monialayhtiö KH Group on kärsinyt viime aikoina monista vaikeuksista. Yhtiö yrittää palauttaa sijoittajien luottamuksen uudella strategialla.

KH Groupin osakekurssin kehitys viiden vuoden ajalta. Kuva: Koyfin.

KH Group eli entinen Sievi Capital ilmoitti perjantaina, että se on yhdessä muiden HTJ Holdingsin osakkeenomistajien kanssa allekirjoittanut kauppakirjan osakkeiden myynnistä XPartners-konserniin kuuluvalle XPartners Finland Holding Oy:lle. Kaupan täytäntöönpano edellyttää Suomen kilpailuviranomaisten hyväksyntää.

Rakennuttakonsultointiin keskittyvän HTJ:n myynti on KH Groupille tärkeä askel kohti tavoitetta muuntua maanrakennuskaluston toimittaja KH-Koneiden liiketoiminnan ympärille rakentuvaksi teolliseksi konserniksi.

Ilmoitus HTJ:n myynnistä otettiin markkinoilla riemulla vastaan, kun KH Groupin osake nousi lähes 17 prosenttia perjantaina Helsingin pörssissä ollen selvästi päivän kovin nousija.

KH Groupin osake on ollut pitkään laskutrendissä. Vuodessa osakkeen hinnasta on sulanut yli 38 prosenttia. Kuluvan vuoden toukokuussa julkaistu tulosvaroitus kiihdytti osakkeen syöksyä.

Osakekauppana toteutettavan yrityskaupan velaton kauppahinta on 23,0 miljoonaa euroa. KH Groupin omistusosuus HTJ:n osakkeista on 91,7 prosenttia ja osuus kauppahinnasta nettovelan ja myyntiin liittyvien kulujen vähentämisen jälkeen on noin 13,2 miljoonaa euroa.

KH Group kirjaa kaupasta 2,6 miljoonan euron myyntivoiton

KH Group arvioi kaupan toteutuvan syyskuun loppuun mennessä ja myyntivoiton konserni arvioi maaliskuun 2024 taseaseman perusteella olevan noin 2,6 miljoonaa euroa sisältäen kaupanteon yhteydessä taseesta poiskirjattavan vähemmistöosakkaiden 0,9 miljoonan euron lunastusvelan. Myyntivoitto on laskettu sillä oletuksella, että kauppa toteutuisi syyskuussa. Lopullinen kauppahinta täsmentyy kaupantekohetkellä.

HTJ on yksi Suomen johtavista rakennuttajakonsulttiyrityksistä ja tarjoaa asiakkailleen rakennuttamisen, työmaavalvonnan, energia- ja ympäristökonsultoinnin sekä projektinjohdon asiantuntijapalveluita. Yhtiö työllistää yli 200 asiantuntijaa ja palvelee asiakkaitaan ympäri Suomen. Tilikauden 2023 pro forma liikevaihto oli 26,3 miljoonaa euroa ja liikevoitto 2,6 miljoonaa euroa.

KH Group päivittää samalla näkymiään koko vuodelle 2024.



Myynnin vaikutusten jälkeen KH Groupin pro forma -ohjeistus vuodelle 2024 on seuraava: liikevaihto 370–390 miljoonaa euroa ja liikevoitto 9–13 miljoonaa euroa sisältäen Indoorin Viron kiinteistökaupan myyntivoiton. Siten ohjeistusta on päivitetty ainoastaan poistamalla HTJ:n pro forma lukujen suuruinen osuus tilikauden liikevaihdosta ja liikevoitosta.

Jatkossa HTJ:n tilikauden 2024 tulos ja konsernin myyntivoitto esitetään lopetetuissa toiminnoissa.

”HTJ on kehittynyt vahvasti KH Groupin omistuskaudella vuodesta 2021. Määrätietoisen kehitystyön ansiosta yhtiöllä on entistä laajempi palveluvalikoima ja maantieteellinen verkosto. HTJ:n tiimi koostuu todellisista rakennuttamisen ammattilaisista, joiden kanssa on ollut ilo tehdä yhteistyötä. Haluamme kiittää HTJ:n johtoa, henkilöstöä ja muita omistajia yhteisistä vuosista”, toteaa KH Groupin talousjohtaja Tommi Rötkin.

KH Group on monialakonserni, jolle jää HTJ:n myynnin jälkeen kolme liiketoiminta-aluetta: maanrakennuskaluston toimittaja KH-Koneet, huonekalualan yritys Indoor Group ja palo- ja pelastusajoneuvojen valmistaja Nordic Rescue Group.

KH Group on käynnistänyt strategiamuutoksen, jonka tavoitteena on luoda teollinen konserni, joka keskittyy KH-Koneet Groupin liiketoimintaan.

Veijalainen kertoi yhtiökokoukselle, että tällä strategiakaudella KH Group investoi strategian mukaisesti KH Koneiden kasvuun. Muista liiketoiminnoista irrottaudutaan niiden arvonluonnin kannalta optimaalisessa vaiheessa. pic.twitter.com/fDiE096F80 — KH Group Oyj (@KHGroupOyj) May 7, 2024

Markkinatilanne pysynyt vaikeana alkuvuonna

KH Groupin liikevaihto laski tammi-maaliskuussa 84 miljoonaan euroon viime vuoden 100 miljoonasta eurosta. Liikevoitto painui pakkaselle -0,3 miljoonaa euroa, kun se vuosi sitten oli 1,0 miljoonaa euroa plussalla.

KH-Koneiden liikevaihto ja liikevoitto jäivät merkittävästi vertailukaudesta. Indoor Groupin liikevaihto laski merkittävästi.

Toimitusjohtaja Lauri Veijalainen kertoi tulosraportin yhteydessä, että erittäin haastava markkinatilanne, Suomen työmarkkinoita ja liiketoimintaa häirinneet poliittiset lakot sekä Indoor Groupin ERP-järjestelmän käyttöönotto vaikuttivat heikentävästi konsernin liikevaihtoon.

KH-Koneiden liikevaihto laski erittäin merkittävästi molemmissa toimintamaissa. Sen seurauksena myös liikevoitto kääntyi tappiolliseksi. Ruotsin liiketoiminnot nousivat lähes Suomen rinnalle liikevaihdolla ja liikevoitolla mitattuna.

Veijalaisen mukaan Indoor Groupin ensimmäinen vuosineljännes oli heikko. Asko ja Sotka -ketjut menettivät liikevaihtoa ja sen seurauksena kannattavuuttaan. Huonekalumarkkinan liikevaihto laski tammikuussa 2024 Erikoiskaupan liiton tilastojen mukaan yhdeksän prosenttia vuoden takaiseen tammikuuhun verrattuna ja Indoorin oma kehitys jatkui samansuuntaisena koko vuosineljänneksen ajan.

”Toiminnan tehostaminen ja kannattavuuden parantamiseen tähtäävät toimenpiteet, kuten kävijämäärien ja myynnin kasvattaminen, konversion parantaminen, kateprosentin vahvistaminen sekä tarkka kulujen seuraaminen jatkuvat aktiivisesti molemmissa ketjuissa”, toimitusjohtaja kertoo.

Indoor Group ajoi alas Viron toiminnot maaliskuun loppuun mennessä. Osana alasajoa yhtiö Viron kiinteistön, josta syntyi myyntivoittoa 3,7 miljoonaa euroa. Viron liiketoiminnot olivat pitkään tappiolliset.

Veijalaisen mukaan HTJ:n onnistui säilyttämään heikentyvällä markkinalla liikevaihtonsa vertailukauden tasolla, mutta liikevoitto laski. Nordic Rescue Groupin pro forma -liikevaihto ja liikevoitto puolestaan paranivat merkittävästi vertailukaudesta. Pelastusajoneuvojen kysyntä Suomessa ja Ruotsissa on pysynyt Veijalaisen mukaan hyvällä tasolla, ja vuoden 2024 tuotanto on jo loppuunmyyty.

Inderesin analyytikko Thomas Westerholm arvioi, että KH Groupin on pian saatava tulostasoaan parannettua rahoitusriskien vuoksi. Analyytikon mukaan nykyiset rahoituskulut nakertavat nopeasti yhtiön tasetta ja voivat aiheuttaa suurempia riskejä, mikäli liiketoimintaympäristön haasteet venyvät tai HTJ:n ja KH-Koneiden vähemmistöt hyödyntävät myyntioptioitaan.