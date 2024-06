Kotitalouksien sijoitusinto vahvaa, velka ei maistu

Kotitaloudet kasvattavat nyt sijoituksiaan finanssiomaisuuteen ja vähentävät velkataakkaa.

Kotitalouksien nettorahoitusvarat kasvoivat 4,1 miljardia euroa edellisestä neljänneksestä. Nettorahoitusvaroilla tarkoitetaan rahoitusvarojen ja velkojen erotusta.

Kotitalouksien lainavelat pysyivät lähes samana kuin edeltävänä neljänneksenä ja olivat 173,4 miljardia euroa vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä.

Vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen aikana kotitaloudet kasvattivat sijoituksiaan rahoitusvaroihin nettomääräisesti 2,3 miljardilla eurolla. Siirtokelpoiset talletukset jatkoivat laskua, kun kotitaloudet vähensivät niitä nettomääräisesti 2,6 miljardilla eurolla.

Vastaavasti positiivinen trendi jatkui muissa talletuksissa, jotka kasvoivat nettomääräisesti kolmella miljardilla eurolla. Yhteensä kotitaloudet kasvattivat sijoituksiaan talletuksiin nettomääräisesti 0,4 miljardilla eurolla.

Sijoituskanta kasvoi positiivisten sijoitusten ja hallussapitomuutosten myötä 3,2 miljardilla eurolla 315 miljardiin euroon.

Tilastokeskuksen mukaan kotitalouksien velkaantumisaste laski 0,8 prosenttiyksikköä edellisestä neljänneksestä 125,3 prosenttiin. Kotitalouksien velkaantumisaste lasketaan suhteuttamalla kotitalouksien lainavelat neljänneksen lopussa edeltävien neljän vuosineljänneksen yhteenlaskettuun käytettävissä olevaan tuloon.

Aktian pääekonomisti Lasse Corin kommentoi kotitalouksien varallisuustietoja viestipalvelu X:ssä. Corinin mukaan suomalaisten sijoitusinto on ollut alkuvuonna poikkeuksellisen vahvaa.

Kuitenkin kotitalouksien suurin finanssiomaisuuden erä on edelleen talletukset, joiden osuus finanssiomaisuudesta on noin kolmannes. Pörssiosakkeiden osuus on vain hieman yli 12 prosenttia. Corinin mielestään olisi tärkeää saada kotitalouksien sijoitusten osuutta kasvatettua.