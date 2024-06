Kreate hakee kannattavuutta kasvun kustannuksella

Infrarakentaja Kreate aikoo nostaa kannattavuuttaan valitsemalla uudet hankkeensa valikoiden.

Kreaten toimitusjohtaja Timo Vikström. Kuva: Kreate Oyj.

Infrarakentamiseen keskittyvän Kreaten palvelut jakautuvat väylärakentamiseen ja taitorakentamiseen. Väylä rakentamiseen kuuluvat teiden ja katujen rakentaminen. Taitorakentamiseen kuuluvat sillanrakentaminen ja -korjaus, pohja- ja betonirakentaminen, erikoispohjarakentaminen ja kalliorakentaminen. Lisäksi Kreate tarjoaa kiertotalouteen liittyviä palveluita.

Strategiakaudella 2024-2027 yhtiö keskittyy erityisesti kannattavuuden parantamiseen. Väkisin yhtiö ei aio hakea kasvua, vaan pyrkii pitämään kasvun kannattavana. Tällaista kestävää kannattavuutta Kreate aikoo hakea keskittymällä haastavaan infraan ja jättämällä bulkin muille. Yhtiö toimii jatkossakin kevyellä taseella.

Lisäksi yhtiö aikoo pitää kustannusrakenteen joustavana ja riskienhallintaprosessit kunnossa.

Yhtiön mukaan erikoistuminen vaativaan ja monipuoliseen infraan kantaa markkinassa merkittävästi paremmin yli syklien ja suvantovaiheiden kuin perusinfran rakentamiseen keskittyminen.

Yhtiö keskittyy jatkossa erityisesti rataliiketoimintaan ja Ruotsin liiketoimintansa merkittävään kasvattamiseen.

Kreaten laajentuminen Ruotsiin, Suomea kaksi kertaa isompaan inframarkkinaan, tarjoaa kasvumahdollisuuksia muun muassa Suur-Tukholman alueen teknisesti vaativissa infrarakentamisen hankkeissa.

Rakennusala on kohdannut useita kriisejä viime vuosien aikana: koronapandemia, Venäjän hyökkäyssota ja sitä seuranneet materiaalien ja energian hinnan nousut sekä yleinen kustannusinflaatio ja talouden taantuma.

Kreate on kuitenkin kestänyt kriisit ja näkee toimintaympäristön tulevan kehityksen valoisana. Yhtiö uskoo, että sen kasvua tukevat sellaiset megatrendit kuten vihreän siirtymän hankkeet, Suomen NATO-jäsenyyden ja kaupungistumisen tuomat infrahankkeet sekä joukkoliikenneinfran kasvu.

Markkinanäkymät suotuisat

Kreate näkee aktiivisuutta sekä julkisissa että yksityisissä asiakkaissa. Julkisella puolella korostuvat etenkin liikenne- ja raideinvestoinnit ja yksityisellä puolella aktiivisuutta on muun muassa vihreän siirtymän hankkeissa eri teollisuuden osa-alueilla.

Myös Ruotsin liiketoiminnan osalta toimintaympäristön näkymät ovat suotuisat Kreatelle olennaisessa kallio- ja betonirakentamisen markkinassa.

Infrarakentamisen julkista kysyntää tukevat tulevina vuosina muun muassa valtion kolmen miljardin euron liikenneinvestointiohjelma sekä EU:n sotilaallisen liikkuvuuden rahoitus, josta Suomi on hakenut 325 miljoonaa euroa vuodelle 2024. Suomen NATO-jäsenyys ja vallitseva geopoliittinen tilanne kasvattavat pohjoiseen ja länsirajalle suuntautuvan rata-, tie- ja satamainfran sekä esimerkiksi lentokenttäinfran tarvetta ja merkitystä Suomen huoltovarmuuden ja saavutettavuuden näkökulmasta.

Yksityistä kysyntää puolestaan tukevat vihreän siirtymän hankkeet. Elinkeinoelämän keskusliiton portaalissa on yritysten erilaisia investointisuunnitelmia lähes 260 miljardin euron edestä, yhtiö kertoo.

Kreaten mukaan useat vihreän siirtymän hankkeet ovat luonteeltaan moniulotteisia ja vaativat laajan ketjun eri toimijoita ympärilleen, jotta hanketta kannattaa toteuttaa. Siten moniin vihreän siirtymän hankkeiden läpimenoon ja ajoitukseen liittyy paljon epävarmuutta.

Tilauskanta romahtanut, mutta kannattavuus parantunut

Yhtiön vuosi 2024 on alkanut odotusten mukaisesti.

Tammikuussa Kreate ohjeisti koko vuoden 2024 osalta liikevaihdon laskua ja käyttökatteen kasvua. Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 17 prosenttia viime vuoden tammi-maaliskuuhun nähden, mutta käyttökate parani viime vuoden 1,0 miljoonasta eurosta 1,6 miljoonaan euroon.

Tilauskanta kuitenkin romahti lähes 31 prosenttia vertailukaudesta 184 miljoonaan euroon.

Kreaten tilauskannan kehitys vuosineljänneksittäin. Kuva: Kreate Oyj.

”Tämä on nyt toinen peräkkäinen vuosineljännes, jolloin olemme parantaneet kannattavuutta vertailukauteen nähden sekä euromääräisesti että suhteellisesti. Uskommekin, että olemme nyt saaneet käännettyä kannattavuustrendin parempaan suuntaan”, kertoi ensimmäisen vuosineljänneksen tulosraportin yhteydessä Kreaten toimitusjohtaja Timo Vikström.

Tilauskannan laskusta huolimatta markkinatilanne infrarakentamisessa on erittäin hyvä, koska talonrakentamisen hiljentyminen ei näy Kreatella, Vikström toteaa.

”Aktiviteettia on kaikilla rintamilla, ja hankkeita on paljon laskennassa ja neuvotteluissa. Valoisan markkinatilanteen takia en olekaan huolestunut vertailukautta alhaisemmasta tilauskannan tasosta.”

Toimitusjohtajan mukaan Ruotsin kallio- ja betonirakentamisen tilauskanta on korkealla tasolla, ja liiketoiminta Ruotsissa on kaikkiaan kehittynyt suunnitelmien mukaan.

Kreate odottaa koko vuoden liikevaihdon yltävän 270–300 miljoonaan euroon ja käyttökatteen 8–11 miljoonaan euroon. Viime vuonna liikevaihto oli 320 miljoonaa euroa ja käyttökate 14 miljoonaa euroa. Liikevaihto tulee kertymään vahvemmin vuoden toisella kuin ensimmäisellä vuosipuoliskolla verrattuna vuoden 2023 liikevaihtojakaumaan.

Merkittävä ratahanke luo uskoa

Uskoa Kreaten näkymiin lisää yhtiön voittama merkittävä, kokonaiskustannuksiltaan arviolta 202 miljoonan euron ratahanke, jossa Kreaten osuus on noin 40 miljoonaa euroa.

Kreate alkaa suunnitella Tampereen henkilöratapiha -hankkeen rakentamista yhdessä Väyläviraston, Tampereen kaupungin, VR-Yhtymän sekä Fintraffic Raide Oy:n kanssa. Allianssiosapuolten torstaina 6. kesäkuuta allekirjoittama sopimus käynnistää Suomen vilkkaimpiin kuuluvan asemanseudun kehitysvaiheen.

Tavoitteena on parantaa Tampereen keskustassa sijaitsevan henkilöratapihan toimivuutta sekä matkustajille että junaliikenteelle. Rakentamisen arvioidaan käynnistyvän keväällä 2025.

Inderesin analyytikko Olli Koponen arvioi, että ratahanke on hyvä esimerkki Kreaten kasvupanostuksien hedelmistä.

”Yhtiö on strategiansa mukaisesti hakemassa kasvua juuri ratahankkeista ja Tampereen henkilöratapiha -hankkeen voittaminen on yhtiön kilpailukyvystä oiva esimerkki. Hanke tulee yhdistämään infrarakentamisen eri osalajeja sillan korjaamisesta pohja- ja ratatöihin, joten Kreaten monialaisesta erikoisosaamisesta on myös ollut hankkeessa hyötyä”, Koponen toteaa.

Kreaten osake on sukeltanut viidessä vuodessa neljänneksen eli 25 prosenttia. Osake on kuitenkin ollut nousutrendissä viime lokakuun lopulta alkaen.

Inderes ennustaa Kreaten oikaistun osakekohtaisen tuloksen nousevan tänä vuonna 0,56 euroon viime vuoden 0,44 eurosta. Siten nykyisellä kurssinoteerauksella ja analyysitalon tulosennusteella yhtiön P/E-kerroin on 14x, kun se viime vuonna oli 16,5x.

Osinkotuotto nousee Inderesin ennusteilla 6,1 prosenttiin.