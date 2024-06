Onko kulta turvasatamasijoitus? Tällaisen vastauksen antaa tuore väitöskirjatutkimus

Tuore väitöskirja paljastaa mielenkiintoisia piirteitä kullasta sijoituskohteena.

Kultaa pidetään perinteisesti turvasatamasijoituksena, joka tarjoaa sijoittajalle hajautushyötyjä ja suojaa paitsi korkean inflaation aikana myös taloudellisesti epävarmoina aikoina.

VTL Juhani Raatikainen on selvittänyt väitöskirjassaan kullan ja raakaöljyn merkitystä osakesijoittajille. Raatikaisen tutkimuksen mukaan sekä raakaöljy että kulta toimivat vahvoina turvasatamina osakesijoittajille.

Tutkimuksen keskeinen tulos on kuitenkin se, että kulta on raakaöljyä parempi ja tehokkaampi kriisiperiodien aikana.

Raatikaisen tutkimus myös kyseenalaistaa käsityksen kullasta vain lyhyen ajan turvasatamana.

”Yleinen käsitys on ollut, että kulta toimii osakemarkkinoille turvasatamana lyhyen, noin 14 vuorokauden, ajan ja turvasatamaominaisuus heikkenee äärimmäisten markkinaromahdusten aikana. Väitöskirjan tulokset haastavat tämän”, Raatikainen toteaa.

Juhani Raatikainen toimii Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa yliopistonopettajana vastuualueenaan rahoituksen opetus.

Väitöskirjatutkimuksen kenties mielenkiintoisin tulos on se, että kulta on sitä parempi turvasatamasijoitus, mitä jyrkempi on osakemarkkinoiden romahdus.

Kullan turvasatamaominaisuus säilyy pidempään kuin on yleensä ajateltu ja se on sitä voimakkaampi, mitä suurempi osakekurssien pudotus on”, sanoo Raatikainen.

Raatikaisen havaintoja tukee myös esimerkiksi GoldSilver-sivuston keräämät tilastot.

Sivusto selvitti, miten kulta on tuottanut niinä aikoina, jolloin osakemarkkinat ovat sukeltaneet eniten. Sivusto tarkasteli kahdeksaa syvintä Yhdysvaltojen S&P 500 -osakeindeksi kurssiromahdusta vuosien 1976-2020 ajalta. Laskumarkkinoiden ajalta sivusto laski kullan ja hopean tuottohistorian kultakin laskumarkkinalta erikseen.

Hopea osoittautui kehnoksi turvasatamaksi, sillä sen tuotot olivat kausien 1976 – 1978 ja 2007 – 2009 osakemarkkinoiden romahduksen aikoja lukuun ottamatta aina negatiivinen. Hopean tuottohistoria kulkee siis usein samaan suuntaan kuin osakkeidenkin.

Kulta on toista maata. Sen tuotot olivat kolmea osakemarkkinoiden laskun ajanjaksoa lukuun ottamatta positiivisia kaikilla laskumarkkinoilla. Vuosien 1976 – 1978 osakemarkkinoiden laskussa kulta tuotti peräti 53,8 prosenttia.

Kullan hinta dollareissa 10 vuoden ajalta. Kuva: Koyfin.

Raatikaisen mukaan yksi keskeisistä uusista tuloksista on havainto, jonka mukaan raakaöljyn futuurikäyrän ollessa nouseva, dynaaminen korrelaatio raakaöljyn ja osakkeiden tuottojen välillä on korkein, ja, kun futuurikäyrä on laskeva, korrelaatio on matala tai negatiivinen.

Lisäksi Raatikainen on tutkinut väitöskirjassaan pankkien riskienhallintastrategioita markkinaromahdusten ja muutoin haastavien markkinaolosuhteiden vallitessa.

Juhani Raatikainen on toiminut pitkään Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa yliopistonopettajana vastuualueenaan rahoituksen opetus. Hän on lisäksi opettanut uransa aikana useissa muissa yliopistoissa. Juhani Raatikaisella on myös laaja kokemus rahoitusmarkkinoilla toimimisesta sekä Suomessa että Lontoossa.

VTL Juhani Raatikaisen taloustieteen väitöskirja Gimme Shelter: Hedges and Safe Havens in Banking and Equity Markets tarkastustilaisuus pidetään perjantaina 14.6.2024 klo 12.00 Jyväskylän yliopiston päärakennuksen salissa S2. Vastaväittäjänä toimii professori Timo Rothovius (Vaasan yliopisto) ja kustoksena professori Jaakko Pehkonen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on suomi.