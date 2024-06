Kriisiyhtiö Lehto Group yrittää välttää konkurssin

Lehto Group on jättänyt ehdotuksen saneerausohjelmasta Oulun käräjäoikeuteen.

Lehto Groupin liiketoiminnan perustana on ollut valmistaa kotimaisilla tehtaillaan rakentamista nopeuttavia tehdastuotteita: tekniikkastudioita kerros- ja pientaloihin, puisia huoneistomoduuleja, kakkoskoteja vapaa-ajan asumiseen, ikkunoita, ovia, sekä elementtejä esimerkiksi kattoihin, seiniin ja putkiremontteihin. Yhtiö on hyödyntänyt tehdastuotantoa omissa kohteissaan ja myynyt tuotteita myös rakennusalan toimijoille sekä rakennusliikkeille.

Tämä toimintamalli on kuitenkin ajautunut syviin vaikeuksiin.

Rakennuskonsernin toiminta on ollut tappiollista, tilauskanta oli supistunut ja kassavarat olivat niukat. Samaan aikaan rakentamisen markkina ja lyhyen aikavälin markkinanäkymät ovat ennätyksellisen heikolla tasolla.

Niinpä Lehto Groupin tytäryhtiöt Lehto Asunnot, Lehto Tilat ja Lehto Korjausrakentaminen asetettiin konkurssiin viime helmikuussa ja konsernin emoyhtiö Lehto Groupissa on 16. helmikuuta aloitettu yrityssaneerausmenettely.

Lehdosta on tullut vaikeuksiensa vuoksi Helsingin pörssin senttiosake. Osakkeen arvosta on sulanut vuodessa lähes 85 prosenttia ja se noteerataan tällä hetkellä vain hieman yli 0,03 euron hintaan.

Saneerausohjelma käräjäoikeuteen

Yrityssaneerausmenettelyn selvittäjä, asianajaja Klaus Majamäki on jättänyt 17. kesäkuuta yhtiön saneerausohjelmaehdotuksen Oulun käräjäoikeuteen.

Yhtiön ja selvittäjän näkemyksen mukaan saneerausohjelma johtaisi yhtiön velkojien kannalta parempaan lopputulokseen kuin konkurssi.

Saneerausohjelman tavoitteena on muun muassa mahdollistaa yhtiön 29. toukokuuta julkistaman energiarakentamisliiketoiminnan aloittaminen.

Saneerausohjelma perustuu siihen, että yhtiö luopuu kokonaan Lehto-konsernin rakennusliiketoiminnasta ja suuntaa liiketoimintansa kiinteistöjen energiaratkaisuihin ja sähkövarastoihin.

Rakennusyhtiö on yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa toteuttanut rakennuksiin erilaisia sähkö- ja lämpöenergiaratkaisuja, ja todennut uusiutuviin energialähteisiin perustuvan sähköntuotannon kasvun ja kiinteistöjen omien energiantuotantoratkaisujen kasvun luoneen kiinteistöille tarpeita ja mahdollisuuksia energian tehokkaampaan käyttöön.

Lehto pyrkii kehittämään ja toteuttamaan ratkaisuja, joilla saavutetaan energiasäästöjä ja parannetaan kiinteistöjen oman energian tuotannon ja energian käytön tasapainoa. Ratkaisut muodostuvat maalämmityksen, aurinkoenergian ja akkujen käytön yhdistämisestä.

Yhtiö arvioi, että energian tehokkaampi käyttö kasvattaa kiinteistöjen arvoa ja mahdollistaa kiinteistönomistajille uusia rahoitusratkaisuja.

Energiarakentamisliiketoiminnan käynnistämiseksi edellytetään, että yhtiö hankkii 2,5 miljoonan euroa oman pääoman ehtoista rahoitusta kolmen kuukauden kuluessa laskettuna siitä, kun päätös saneerausohjelman vahvistamisesta on saanut lainvoiman. Lisäksi yhtiö tarvitsee toisen 2,5 miljoonan euron vieraan tai oman pääoman ehtoista rahoitusta vuoden 2025 loppuun mennessä. Rahoituksen hankkimiselle asetettuja määräaikoja voidaan jatkaa saneerausohjelman valvojan hyväksynnällä.

Yhtiö on velvollinen huolehtimaan, että yhtiön 15 miljoonan euron vaihtovelkakirjalaina konvertoidaan yhtiön osakkeiksi ainakin Lehto Invest Oy:n noin 10 miljoonan euron saatavan osalta kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Saneerausohjelmaan sisältyvän maksuohjelman mukaiset maksut rahoitetaan osaksi yhtiön omaisuuden realisointitoimin sekä yhtiön saataville tulevilla suorituksilla. Yhtiö on siten velvollinen myymään suurimman osan omaisuuseristään saneerausohjelmassa määrätyssä aikataulussa markkinaehtoiseen hintaan sekä perimään saneerausohjelmassa yksilöidyt saatavat.

Suunnitelma saneerausvelkojen maksuista

Yhtiön saneerausvelkoja on saneerausohjelmassa järjestelty siten, että yhtiö pystyy suoriutumaan maksuohjelman mukaisista maksuista ja koroista yhtiön omaisuuden realisointituloilla sekä yhtiön energiarakentamisliiketoiminnan rahavirralla.

Saneerausohjelmaan sisältyviä vakuusvelkoja on yhteensä lähes 3,5 miljoonaa euroa. Vakuusvelkoja tulee maksaa vakuusomaisuutta realisoitaessa vakuusomaisuuden toteutuneen nettorealisaatioarvon määrästä, kuitenkin enintään vakuusvelan määrä.

Määrältään ja perusteeltaan selviä etuoikeudettomia saneerausvelkoja on yhteensä yli 19 miljoonaa euroa, sisältäen muun muassa yhtiön vaihtovelkakirjalainan. Etuoikeudettomien saneerausvelkojen määrää leikataan 90 prosenttia saatavien määrästä.

Yhtiö on velvollinen maksamaan lisämaksusuorituksia etuoikeudettomille saneerausveloille saneerausohjelmassa määrättyjen edellytysten täyttyessä, muun muassa omaisuuserien myyntien ja saatavien perinnän onnistuessa ennakoitua paremmin.

Saneerausvelkojen, jonka peruste on ehdollinen tai määrä on enimmäismääräinen, maksut talletetaan sulkutilille. Maksuohjelmamaksut sulkutilille ovat 75 prosenttia velkaleikkauksen jälkeen jäljelle jäävästä epäselvien velkojen enimmäismäärästä. Tällaisia saneerausvelkoja on yhteensä noin 42 miljoonaa euroa.

Saneerausselvittäjän tietojen mukaan yhtiö on maksanut kaikki tiedossa olevat pienvelat.

Saneerausohjelman ennenaikainen päättäminen on mahdollista aikaisintaan 1.heinäkuuta. Ennenaikaisen päättämisen edellytyksenä on, että yhtiö maksaa vakuusvelat ja niiden korot täysimääräisesti, etuoikeudettomien saneerausvelkojen maksuohjelmamaksut ja lisämaksusuoritukset täysimääräisesti sekä ennenaikaisen päättämiseen perustuvan erityisen lisämaksusuorituksen.