Jatkaako Nordean osake nousutrendillä?

Tekniseen analyysiin keskittyvä yhtiö näkee Nordean osakkeessa vielä nousuvaraa.

Finanssikonserni Nordean osake on ollut jo 11 kuukautta nousutrendissä, ja vuodessa osake on kivunnut 21 prosenttia. Yhtiö on vahvassa tuloskunnossa, sillä kaikki sen neljä liiketoiminta-aluetta tekivät hyvän tuloksen ensimmäisellä neljänneksellä.

Korkokate nousi 1,95 miljardiin euroon viime vuoden 1,77 miljardista eurosta. Tuotot yhteensä kasvoivat kuusi prosenttia pääasiassa korkokatteen 11 prosentin nousun ansiosta.

Nordean oman pääoman tuotto oli ensimmäisellä neljänneksellä 18,1 prosenttia. Vuotta aiemmin oman pääoman tuotto oli 17,1 prosenttia. Kulu/tuotto-suhde pysyi vakaana ja oli 40 prosenttia, kun viranomaismaksuja ei oteta huomioon.

Liikevoitto nousi 19 prosenttia. viime vuoden 1,48 miljoonasta eurosta 1,76 miljoonaan euroon. Osakekohtainen tulos parani 0,31 eurosta 0,38 euroon. Analyytikoiden konsensusodotus liikevoitolle oli 1,57 miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,33 euroa. Tuloskehitys oli siis selvästi odotuksia vahvempaa.

Nordea odottaa oman pääoman tuotto yltävän yli 15 prosenttiin. Pankin mukaan sen liiketoimintamalli on vahva ja pohjoismainen luottosalkku on erittäin hyvin hajautettu. Näiden seikkojen ansiosta Nordea pystyy tukemaan asiakkaitaan sekä pitämään tuotot laadukkaina, tuloksensa vakaana ja kannattavuutensa hyvänä suhdannekierron kaikissa vaiheissa.

Nordean osakkeen positiivisen kurssikehityksen voidaan odottaa jatkuvan, ennustaa tekniseen analyysiin keskittyvä Investtech sijoittajakirjeessään.

”Mikäli korjausliikkeitä tapahtuu, kurssi saa tukea trendikanavan tukilinjan kohdalla”, Investtech toteaa.

Osakkeen kurssi on noussut voimakkaasti saatuaan ostosignaalin läpäistyään suorakulmiokuvion vastustason 9,57 euroa.

Tuki- ja vastustasot ovat teknisen analyysin peruskäsitteitä. Tukitasoksi kutsutaan hintaa, jossa osakkeen kysyntä on tarjontaa vahvempi. Tällöin tukitaso antaa siis osakkeen kurssille tukea, jolloin hinnan ei uskota helposti alittavan tukitasoa. Ajatuksena siis on, että osakkeen hinnan halventuessa ja lähestyessä tukitasoa ostajat haluavat enemmän ostaa osaketta kuin myyjät myydä sitä.

Vastustasossa tilanne on toisinpäin. Se on puolestaan hinta, jossa osakkeen tarjonta on kysyntää vahvempi, jolloin vastustaso pyrkii estämään osakkeen kurssinousua tason yli.

Investtechin mukaan Nordean osakkeen tavoitetaso 10,97 euroa on nyt saavutettu, mutta kuvion antama signaali on edelleenkin samansuuntainen. Osakkeen kurssi on tuki noin 10,80 euron kohdalla. Positiivinen volyymibalanssi – eli korkea kaupankäyntivolyymi kurssinousupäivinä ja matala volyymi laskupäivinä – vahvistaa osaketta lyhyellä aikavälillä, Investtech uskoo.

Investtech pitää Nordean osaketta kokonaisuutena teknisesti positiivisena keskipitkällä aikavälillä.

Teknisessä analyysissä pyritään saavuttamaan ylituottoa analysoimalla osakekurssien historiallisia hintoja. Tekninen analyysi nojaa oletukseen markkinoiden epätäydellisyydestä, jolloin osakemarkkinat eivät hinnoittele kursseja tehokkaasti, vaan erilaisilla psykologisilla tekijöillä on vaikutusta kursseihin.

Kaikki sijoittajat eivät pidä teknistä analyysiä toimivana sijoitusstrategiana, vaan epäilevät sen kykyä ennustaa tuottoja. Tekninen analyysi voi myös johtaa kriitikoiden mukaan liialliseen kaupankäyntiin, mikä syö tuottoa.