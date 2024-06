Laihdutuslääkkeillä Euroopan arvokkaimmaksi yhtiöksi noussut Novo Nordisk sai myyntiluvan Kiinaan

Novo Nordisk tekee maailmanvalloitusta laihdutuslääkkeillään. Yhtiö ennustaa liikevaihtonsa kasvavan 22-30 prosenttia kuluvana vuonna.

Tanskalaisen lääkejätti Novo Nordiskin suosittu painonhallintalääke Wegovy on saanut myyntiluvan Kiinassa, yhtiö kertoo uutistoimisto AFP:lle.

Novo Nordisk tuottaa ja markkinoi farmaseuttisia tuotteita ja palveluja. Tanskassa vuonna 1923 perustetusta yrityksestä on kehittynyt johtava yritys diabetesalalla maailmanlaajuisesti.

Peking on näyttänyt vihreää valoa Novo Nordiskin läpimurtohoidolle ylipainoisille tai lihaville ihmisille, joilla on vähintään yksi painoon liittyvä liitännäissairaus.

Vielä ei ole kuitenkaan tiedossa, milloin Wegovy lanseerataan virallisesti Kiinassa, jossa Novo Nordiskin myynti kasvoi viime vuonna 11 prosenttia kiintein valuuttakurssein.

Semaglutidi-molekyyliin perustuvan Wegovyn on katsottu johtavan vallankumoukseen liikalihavuuden hoidossa, joka on merkittävä terveysongelmien aiheuttaja kehittyneissä maissa. Kiinassa liikalihavuus ei ole yhtä vakava ongelma kuin länsimaissa, mutta toisaalta Kiina on maailman toiseksi väkirikkain valtio yli 1,4 miljardilla asukkaallaan.

Yhtiön suurin markkina Wegovy-lääkkeelle on toistaiseksi Yhdysvalloissa, jossa lääke on hyväksytty jo aiemmin ylipainoisten tai lihavien aikuisten sydänsairauksien hoitoon. Wegovyn kokonaismyynti Pohjois-Amerikassa kasvoi kuluvan vuoden tammi-maaliskuussa 35 prosenttia edellisvuodesta.

Novo Nordiskin osakekurssi on kiitänyt vuodessa yli 90 prosentin nousuun.

Huima kurssinousu perustuu Wegovy-laihdutuslääkkeen lisäksi ja Ozempic diabeteslääkkeeseen. Myös Ozempicia käytetään usein painonhallintaan.

Wegovy tuotiin markkinoille Yhdysvalloissa vuonna 2021 ja Suomessa vuonna 2023. Lääkkeen kysyntä on ollut niin suurta, että lääkejätillä on vaikeuksia pysyä kysynnän perässä.

Lääke kuuluu diabetes- ja laihdutuslääkkeiden ryhmään. Näiden lääkkeiden aineet jäljittelevät elimistön luonnollista kylläisyyshormonia. Lääke huijaa aivoja luulemaan, että olo on kylläinen, jolloin käyttäjän tekee vähemmän mieli syödä. Siten laihduttamisesta tulee paljon helpompaa.

Hittilääkkeidensä ansiosta Novo Nordiskin ensimmäisen vuosineljänneksen nettotulos nousi 28 prosenttia edellisvuodesta 25,4 miljardiin Tanskan kruunuun eli 3,65 miljardiin dollariin, mikä ylitti 23,7 miljardin kruunun konsensusennusteen.

Wegovyn myynti yli kaksinkertaistui 9,4 miljardiin kruunuun.

Novon kasvua on jarruttanut sen kyky lisätä tuotantoa riittävän nopeasti kysyntään nähden. Samalla kilpailija Eli Lilly laajentaa omaa valmistuskapasiteettiaan, jotta se voi tuoda liikalihavuuden hoitoon tarkoitetun Zepbound-tuotteensa uusille markkinoille.