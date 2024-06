Nvidia ei ole turhaan kolmen biljoonan dollarin teknojätti

Nvidia kasvaa häikäisevällä vauhdilla. Merkit viittaavat saman trendin jatkumiseen.

Siruvalmistaja ja teknojätti Nvidian markkina-arvo on vihdoin noussut yli maagisen kolmen biljoonan dollarin, mikä tekee siitä maailman toiseksi arvokkaimman yrityksen heti Microsoftin jälkeen.

Nvidian markkina-arvo on nyt suurempi kuin Applen. Jotain mittakaavaa siruvalmistajan markkina-arvosta antaa se, että markkina-arvo lähes yhtä korkea kuin koko Britannian pörssi.

Kunniakas paikka maailman arvokkaimpien yhtiöiden joukossa ei ole syntynyt tietenkään turhaan. Yhtiön liikevaihto on kolmessa vuodessa kaksinkertaistunut ja osakekohtainen tulos yli kuusinkertaistunut.

Nvidian korkeat arvostuskertoimet kielivät siitä, että sijoittajat eivät usko vakuuttavan kasvun sakkaamista. Myös rahastoyhtiö GraniteShares kertoo sijoittajakirjeessään odottavansa yhtiön vakuuttavalle kasvulle jatkoa tulevaisuudessakin.

GraniteSharesin mukaan Nvidian sirut ovat kaikkien kehittyneimpien tekoälyjärjestelmien perustana, ja sillä on arviolta yli 80 prosentin markkinaosuus nopeasti kasvavalla alalla. Lisäksi yhtiö laajenee muille datakeskuksiin liittyville tuotesektoreille, kuten keskusyksiköihin ja verkkolaitteisiin, sekä tilausohjelmistoihin ja pilvipalveluihin.

”Nvidia on yksinään tuottanut yli kolmanneksen S&P 500 -indeksin positiivisesta kehityksestä tänä vuonna. Se on yksinään toimittamassa tekoälylaitteistoa sekä ohjelmistotyökaluja tekoälysovellusten rakentamiseen, joilla tulee olemaan yhä merkittävämpi vaikutus meidän kaikkien elämään ja joiden potentiaalia olemme vasta alkaneet kartoittaa”, toteaa GraniteSharesin perustaja ja toimitusjohtaja Will Rhind.

Nvidia panostaa vahvasti väkevän kasvun jatkumiseen

Tulosraportin yhteydessä yhtiö ilmoitti osakkeiden splittauksesta sekä osingon korottamisesta. Osakkeiden splittaus eli jakautuminen tapahtui kesäkuun 7. päivänä pörssin sulkeuduttua.

GraniteShares arvioi, että Nvidian osakekurssiin voi kuitenkin kohdistua lyhyellä aikavälillä paineita splittauksen vuoksi, koska historiallisesti yhtiöiden osakekurssien kehitys on kärsinyt aiempien splittausten jälkeen. Keskimäärin pudotus on ollut 23 prosenttia seuraavan vuoden aikana.

Nvidian osakekurssi kolmen vuoden ajalta. Kuva: Koyfin.

Rahastoyhtiön mielestä tämä saattaa luoda mahdollisuuksia lyhyellä aikavälillä Nvidian osakkeen lyhyeksi myyntiin. Tosin useat aiemmat splittaukset ovat tapahtuneet ajankohtina, jolloin Yhdysvaltain talous oli heikompi tai taantumassa, millä oli seurauksia kokonaismarkkinoille, rahastoyhtiö kertoo. Siten splittauksesta ei sijoittajan kannata vetää liian voimakkaita johtopäätöksiä.

Tekoälylaitteistoihin, -ohjelmistoihin ja -palveluihin kohdistuvien menojen ennustetaan kasvavan lähes 37 prosenttia vuodessa vuoteen 2030 asti.

Rhindin mukaan Nividian fundamentit ovat edelleen erittäin vahvat, ja sen ydintuotteisiin suunnattujen menojen ennustettu kasvu tarkoittaa, että yhtiö pysyy johtavassa asemassa vielä vuosia. Se luo mahdollisuuksia osakkeeseen pitkäjännitteisesti sijoittaville sijoittajille.

Takana titaanisen vahva tuloskausi

Nvidian tammi-maaliskuun tulosraportti ei jättänyt sijaa yhtiön menestyksen epäilijöille. Yhtiön osakekohtainen tulos nousi vertailukauteen nähden peräti yli 460 prosenttia ja liikevaihtokin kasvoi yli 260 prosenttia vertailukaudesta.

Edelleen Nvidian syömähammas ja tärkein liiketoiminto on datakeskusliiketoiminta, johon kuuluu tekoälysovelluksien käyttämien tehokkaiden tietokoneprosessorien myynti. Sen osuus neljänneksen liikevaihdosta oli 22,6 miljardia. Datakeskusliiketoiminta kasvoi edelliseen neljännekseen verrattuna 26 prosenttia ja vuoden takaiseen verrattuna peräti 427 prosenttia.

Myös yhtiön ohjeistus lähiajalle oli mannaa osakkeenomistajille. Kuluvalla toisella neljänneksellä Nvidia odottaa 28 miljardin dollarin liikevaihtoa plus tai miinus kaksi prosenttia. Se on korkeampi kuin analyytikoiden odottama 26,6 miljardia dollaria.

Nvidia on siirtymässä nykyisestä Hopper- tekoälyalustastaan kehittyneempään Blackwell-järjestelmään. Ennen ensimmäisen vuosineljänneksen tulosraportin julkistusta jotkut analyytikot Wall Streetillä olivat nostaneet esiin kysymyksiä siitä, olisivatko jotkut asiakkaat varovaisempia Hopper-tilausten kanssa ennen enemmän Blackwell-yksiköitä myöhemmin tänä vuonna.

Tämä pelko saattaa osoittautua turhaksi.

”Hopperin kysyntä kasvoi koko tämän vuosineljänneksen ajan – sen jälkeen, kun olimme julkistaneet Blackwellin – joten se kertoo siitä, kuinka paljon kysyntää on olemassa”, Nvidian toimitusjohtaja Jensen Huang kertoi.

Huangin mukaan molempien alustojen kysyntä ylittää tarjonnan pitkälle ensi vuoteen asti, ja näiden piirien monimutkaisuus haastaa myös yhtiön pyrkimykset pysyä mukana.

Analyytikoiden luotto Nvidiaan erinomaisena sijoituskohteena on edelleen vankkaa huolimatta osakkeen hurjasta kurssinoususta. Yhtiötä seuraavista 40 analyytikoista peräti 37 antaa osakkeelle tällä hetkellä ostosuosituksen ja kolmen suositus on pidä.