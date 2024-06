Rahastopomolta rohkea ennuste: Nvidian osake nousee yli 100 prosenttia

Nvidia saavuttaa kuuden biljoonan dollarin arvostuksen vuoden loppuun mennessä, kun sijoittajat tajuavat osakkeen halpuuden, sanoo hedge-rahaston johtaja.

Älysiruvalmistaja Nvidia on ollut uskomaton pörssikomeetta viime aikoina, kun sen osake on kiitänyt yli 200 prosenttia vuoden aikana. Yhtiö markkina-arvo on noussut yli kolmeen biljoonaan dollariin ja hetkellisesti se oli maailman arvokkain yhtiö ohi Microsoftin.

Maineikas asema maailman arvokkaimpien yhtiöiden joukossa ei ole syntynyt tietenkään turhaan. Yhtiön liikevaihto on kolmessa vuodessa kaksinkertaistunut ja osakekohtainen tulos yli kuusinkertaistunut.

Nvidian tammi-maaliskuun tulosraportti ei jättänyt sijaa yhtiön menestyksen epäilijöille. Yhtiön osakekohtainen tulos nousi vertailukauteen nähden peräti yli 460 prosenttia ja liikevaihtokin kasvoi yli 260 prosenttia vertailukaudesta.

Nvidian syömähammas ja tärkein liiketoiminto on datakeskusliiketoiminta, johon kuuluu tekoälysovelluksien käyttämien tehokkaiden tietokoneprosessorien myynti. Sen osuus neljänneksen liikevaihdosta oli 22,6 miljardia. Datakeskusliiketoiminta kasvoi edelliseen neljännekseen verrattuna 26 prosenttia ja vuoden takaiseen verrattuna peräti 427 prosenttia.

Nvidian osakekurssin kehitys vuoden aikana. Kuva: Koyfin.

Nvidian sirut ovat kaikkien kehittyneimpien tekoälyjärjestelmien perustana, ja sillä on arviolta yli 80 prosentin markkinaosuus nopeasti kasvavalla alalla. Lisäksi yhtiö laajenee muille datakeskuksiin liittyville tuotesektoreille, kuten keskusyksiköihin ja verkkolaitteisiin, sekä tilausohjelmistoihin ja pilvipalveluihin.

Tekoälylaitteistoihin, -ohjelmistoihin ja -palveluihin kohdistuvien menojen ennustetaan kasvavan lähes 37 prosenttia vuodessa vuoteen 2030 asti. Nvidia on tämän megatrendin suora hyötyjä.

Älysiruvalmistajan huikea kurssinousu ei ole vienyt sijoitusammattilaisten uskoa yhtiön kurssinousuun entistäkin arvokkaammaksi yhtiöksi. Useat yhtiötä seuraavat analyytikot ovat nostaneet osakkeen tavoitehintoja.

Yksi yhtiöön vakaasti uskovista sijoitusammattilaisista on hedgerahasto EMJ Capitalin perustaja ja toimitusjohtaja Eric Jackson.

Nvidia saavuttaa kuuden biljoonan dollarin arvostuksen vuoden loppuun mennessä, kun sijoittajat alkavat tajuta, miten halpa osake on, ennustaa Jackson. Jackson odottaa Nvidian osakkeen nousevan 250 dollariin vuoden loppuun mennessä, mikä merkitsee 101 prosentin nousua nykytasosta.

Se merkitsisi 126 prosentin nousua osakesplittauksen jälkeiseen hetken 124 dollarin kurssinoteeraukseen.

Osakkeen arvostustaso ei ole kohtuuton

Miksi Nividian osakkeessa on vielä nousuvaraa? Rahastojohtajan vastaus on yksinkertainen: Nvidian osake on edelleen halpa arvostukseltaan.

Vastaus saattaa yllättää, sillä kuluvan vuoden osakekohtaisen tuloksen 1,2 dollarin konsensusennusteella osakkeen P/E-kerroin on 51x.

Jackson peilaa älysiruvalmistajan ensi vuoden arvostuskertoimia yhtiön historiallisiin arvostuskertoimiin.

”Viimeisten viiden vuoden aikana Nvidian keskimääräinen eteenpäin katsova hinta-voittokerroin on ollut 40x. Eilen, tämän kahden päivän korjausliikkeen jälkeen, se oli 39x. Mutta viimeisen viiden vuoden aikana on ollut kolme kertaa, jolloin sen hinta-voittokerroin on ollut yli 50-kertainen, ja kaksi kertaa viimeisen viiden vuoden aikana, jolloin se on päässyt lähes 70-kertaiseksi, ja sitten se on vetäytynyt takaisin. Emme siis ole vielä nähneet tuota euforiaa”, Jackson tiivistää uutiskanava CNBC:n haastattelussa tiistaina.

Kun sijoittajat alkavat keskittyä Nvidian tulospotentiaaliin vuosina 2025 ja 2026, euforia voi nostaa Nvidian arvostuskertoimen selvästi keskimääräisen P/E-kertoimen yläpuolelle ja lähemmäs huippuaan, Jackson arvioi.

Nvidia on edellä kilpailijoitaan

Jackson myöntää, että Nvidiaan kohdistuvat kovat odotukset voivat nollaantua huonon tulosraportin myötä, mutta ne voivat myös nousta yhtä lailla hyvien uutisten myötä.

Rahastojohtaja odottaa Nvidian uusien Blackwellin sirujen tulevien myyntilukujen lisäävän innostusta Nvidiaa kohtaan. Silloin yhtiön arvo saattaa nousta kuuteen biljoonaan dollariin.

Nvidialla on Jacksonin mukaan huomattava etumatka kilpailijoihinsa nähden, ja yhtiö aikoo hyödyntää sitä tulevina vuosina.

Jotkut ovat varoitelleet, että tekoälybuumi on 2000-luvun vaihteen kaltainen pörssikupla. Jacksonin mielestä Nvidian vertaaminen Ciscoon it-kuplan aikana oli perusteetonta.

”Tämä ei ole Cisco dotcom-aikakaudella. Silloin Ciscon P/E-kertoimen huippu oli noin 136-kertainen. Olemme jälleen alle keskiarvon viimeisten viiden vuoden aikana. Vaikka osakkeella on mennyt niin hyvin, se on edelleen suhteellisen halpa verrattuna siihen, miten se hinnoiteltiin aiemmin”, Jackson toteaa.