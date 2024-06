IEA: Öljynkulutuksen kasvun taittuminen viivästyy taas

Kasvava tuotantokapasiteetti voi tuoda helpotusta bensapumpuille vuosien päästä.

Tuoreessa raportissa Kansainvälinen energiajärjestö, IEA, ennustaa öljyn kysynnän kasvun saavuttavan huippunsa vuonna 2029. Vuoteen 2030 mennessä öljynkulutuksen odotetaan yltävän 105 miljoonaan barreliin päivässä. Vielä vuosi sitten järjestö odotti kasvun taittuvan merkittävästi vuonna 2028. Öljynkulutus näyttäytyy siis aina vain sitkeämmältä.

IEA:n arvio öljyn kysynnän kehityksestä vuoteen 2030 mennessä.

Öljynkulutuksen kasvu tulee suureksi osaksi Intiasta ja Kiinasta. Kiinassa kasvua ajaa kemianteollisuus ja Intiassa liikenne. IEA arvioi, että lisääntyvät etätyökäytännöt vähentävät öljynkulutusta noin miljoonalla barrelilla päivässä vuoteen 2030 mennessä. Ainoastaan bensiinin kysyntä vähenee merkittävästi tarkastelujaksolla.

Öljyn tuotantokapasiteetin puolestaan odotetaan yltävän lähes 114 miljoonaan barreliin päivässä. Tuotantokapasiteetti kasvaa erityisesti Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, OPEC-maiden ulkopuolelta. Valtavat ja suurelta osin hyödyntämättömät öljyvarannot on Guyanassa. Investoinnit tuotantokapasiteettiin ovat suurimmillaan sitten vuoden 2015.

Järjestön mukaan poikkeuksellisen suuri ylikapasiteetti voi johtaa öljyn hinnan laskuun. Lisäksi jalostuskapasiteetin uskotaan kasvavan kysynnän kasvua nopeammin. Uutta kapasiteettia ei kuitenkaan ole juurikaan valmisteilla Yhdysvaltoihin ja sitäkin vähemmän Eurooppaan.

Öljyn jalostuksen kapasiteetin kehitys vuoteen 2030 mennessä.

Yhdysvallat on tällä hetkellä historiallisesti katsottuna hyvin omavarainen öljyn osalta. Yhdysvallat on ajoittain ollut öljyn nettoviejä. Warren Buffettin sijoitusyhtiö Berkshire Hathaway on pitkään kasvattanut omistustaan amerikkalaisessa Occidental Petroleumissa. Lisäksi Berkshire Hathawayllä on noin 20 miljardin dollarin arvoinen omistus öljyjätti Chevronissa.

Öljy-yhtiöiden kannalta tärkeää ovat sekä jalosteet että kaasu, joka on öljyä puhtaampi tapa tuottaa energiaa. Lähes viidesosa Occidental Petroleumin liikevaihdosta tulee kemian tuotteista ja se investoi jalostukseen merkittävästi.

Suuret öljyntuottajamaat varautuvat niin ikään öljynkulutuksen vähentymiseen. Esimerkiksi Abu Dhabin kansallinen öljy-yhtiö, ADNOC, on ostanut useita petrokemian yhtiöitä eri puolilta maailmaa. Maaliskuussa ADNOC osti neljänneksen osuuden itävaltalaisesta OMV:stä ja tällä hetkellä se viimeistelee kauppoja esimerkiksi saksalaisesta Covestrosta.

Suomalaisen Nesteen kannalta merkityksellisiä ovat Kansainvälisen energiajärjestön arviot biopolttoaineiden kehityksestä. Nesteen uusiutuvien polttoaineiden liiketoiminta on ollut kasvavissa vaikeuksissa. IEA:n mukaan biopolttoaineiden kysyntä kuusinkertaistuu vuoteen 2030 mennessä, mutta sähköautoilun kasvu hidastaa biopolttoaineiden kulutuksen kasvua.

Uusiutuvan dieselin kysyntä kannattelevat sen hyvät sekoitusominaisuudet. Uusiutuvan dieselin ja uusiutuvan lentopolttoaineen osuus dieselin kulutuksesta arvioidaan kasvavan seitsemään prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Kasvu on nopeinta Yhdysvalloissa ja Euroopassa, joissa dieselin kysyntä kokonaisuudessaan laskee.