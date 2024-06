Optomed keräsi suunnatulla osakeannilla 7,9 miljoonaa euroa kasvupääomaa

Suunnatulla osakeannilla Optomed hakee muskeleita Yhdysvaltojen kaupallistamiseen.

Kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden kehittäjä Optomed hakee kasvuun rahoitusta oman pääoman ehtoisesti suunnatulla osakeannilla. Yhtiön hallitus on 26. kesäkuuta pitämässään kokouksessaan päättänyt laskea liikkeeseen enintään 1,5 miljoonaa uutta osaketta rajoitetulle määrälle suomalaisia ja kansainvälisiä institutionaalisia ja kokeneita sijoittajia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen valtuuttamana.

Yhtiö odottaa saavansa osakeannin tuloksena noin 7,9 miljoonan euron bruttotuotot.

Osakeanti suunnattiin myös tietyille Optomedin nykyisille osakkeenomistajille osakeannin onnistuneen toteuttamisen takaamiseksi.

Yhtiö tiedotti 30. huhtikuuta saaneensa Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviranomaiselta (FDA) hyväksynnän myydä ja markkinoida kädessä pidettävää tekoälykameraa Optomed Aurora AEYE:ta Yhdysvalloissa. Optomedin tiedon mukaan se on ensimmäinen kaupallinen toimija, jolla on FDA-hyväksyntä kädessä pidettävälle tekoälykameralle.

Yhtiön hallituksen arvion mukaan lääketieteeseen ja terveyteen liittyvä liiketoiminta on murroksessa ja kehittymässä nopeasti kohti lisääntyvää digitalisaatiota ja tekoälyn hyödyntämistä. Yhtiön mukaan onkin tärkeää pyrkiä hyödyntämään asemaansa liiketoiminnan kehittämiseksi.

Amerikan valloituksen seuraava vaihe edellyttää pääomia

Optomedilla on seuraavaksi edessä suurempi haaste eli ratkaisun kaupallistaminen Yhdysvaltojen markkinalla.

Hallituksen arvion mukaan osakeanti tukee parhaiten yhtiön tavoitetta verrattuna muihin oman pääoman ehtoisen rahoituksen vaihtoehtoihin.

Optomedin hallitus on arvioinut muita rahoitusvaihtoehtoja, mutta muihin vaihtoehtoihin liittyi huomattavia kustannuksia, aikatauluvaatimuksia sekä toteutukseen liittyviä epävarmuuksia, jotka eivät ole yhtiön ja sen osakkeenomistajien edun mukaisia. Optomedillla on tarve kehittää nopeasti liiketoimintaa sen markkina-aseman hyödyntämiseksi.

Yhtiön hallitus on siksi katsonut, että merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, ja osakeanti on yhtiön hallituksen mukaan yhtiön ja osakkeenomistajien etujen mukainen.

Merkintähinta oli 5,25 euroa osakkeelta. Se vastaa noin 13,8 prosentin alennusta verrattuna Optomedin osakkeen päätöskurssiin 26. kesäkuuta.

”Tämä rahoitus auttaa meitä viemään eteenpäin uusia tekoälyalgoritmialoitteita ja edistämään Yhdysvaltain kaupallistamistoimia. Lisäksi rahoitus mahdollistaa tuotteemme, palvelujemme ja tekoälytarjontamme laajentamisen strategiamme mukaisesti”, toteaa Optomedin hallituksen puheenjohtaja Petri Salonen.

Yhtiön osakkeiden kokonaismäärän odotetaan olevan noin 19,6 miljoonaa osaketta merkittyjen osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen. Merkityt Osakkeet vastaavat noin 8,3 prosenttia Optomedin osakkeista ja äänistä ennen osakeantia ja noin 7,6 prosenttia osakeannin jälkeen.

Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 1.heinäkuuta ja osakkeiden kaupankäynnin odotetaan alkavan Helsingin pörssissä samana päivänä yhdessä yhtiön olemassa olevien osakkeiden kanssa.

Kannattavuusvaikeuksia vuodesta toiseen

Optomed on viime vuosina kasvanut kiitettävästi. Vuonna 2020 sen liikevaihto oli 13 miljoonaa euroa ja viime vuonna 15,1 miljoonaa euroa.

Kannattavuuden kanssa on kuitenkin ollut kovia haasteita. Yhtiön oikaistu liikevoitto on ollut jatkuvasti negatiivinen viimeisen neljän vuoden ajan. Analyysitalo Inderes odottaa kuluvan vuodenkin oikaistun liikevoiton pysyvän pakkasella -4,1 miljoonaa euroa.

Kuluvan vuoden tammi-maaliskuussa liikevaihto laski 4,4 prosenttia vertailukaudesta 3,3 miljoonaan euroon ja oikaistu liikevoitto oli miinuksella -1,2 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Juho Himbergin mukaan Optomed on saanut kuitenkin Kiinassa lupaavia asiakastilaisuuksia ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, mikä hänen mukaansa viittaa potentiaaliseen kasvuun Kiinan markkinoilla.

Optomed on perustanut Kiinaan yhteisyrityksen, jonka tarkoituksena on järjestää silmäseulontoja Kiinassa arvostetun silmäsairaalan kanssa. Sairaalan nimeä yhtiö ei ole julkistanut. Yhteisyrityksessä Optomed on vähemmistöomistajana. Hyöty yhteisyrityksestä Optomedille on siinä, että se voi tarjota kannettavan silmäpohjakameransa teknologiaa ja osaamista.