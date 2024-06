Puolijohdejätti TSMC on yhä vahvempi analyytikoiden suosikki

Taiwanilainen TSMC hätyyttelee markkina-arvoltaan jo biljoonan dollarin maagista rajaa.

TSMC:n oskekurssi on saanut kunnon nosteen tekoälybuumin vuoksi. Kuva: Koyfin.

Markkinat ovat hullaantuneet tekoälyn kehittämiseen keskittyvistä yrityksistä ja erityisesti tekoälysiruja valmistava Nvidia on ollut todellinen kurssiraketti, kun sijoittajat näkevät yhtiön näkymät entistäkin kirkkaampina.

Tekoälyn noususta hyötyvät tietysti monet muutkin yhtiöt kuin Nvidia. Yksi usein esille nostettu yritys on Taiwan Semiconductor Manufacturing tai lyhyemmin TSMC.

TSMC:n osake on kivunnut tänä vuonna 64 prosenttia ja osake hätyyttelee biljoonan dollarin virstanpylvästä. Yhtiö nousi maailman kahdeksanneksi suurimmaksi yritykseksi markkina-arvoltaan, kun otetaan huomioon yrityksen Yhdysvalloissa noteeratut ADR-osakkeet. Talletustodistusten 73 prosentin nousu tänä vuonna on nostanut yrityksen markkina-arvon 932 miljardiin dollariin.

Taiwanilainen vuonna 1987 perustettu TSMC on maailman suurin puolijohtevalmistaja. Yhtiö on tunnettu korkealaatuisten mikroprosessorien ja muiden puolijohteiden valmistuksesta, joita käytetään laajasti erilaisissa elektronisissa laitteissa.

TSMC toimii valimona eli ”foundrynä”, mikä tarkoittaa, että se valmistaa siruja muiden yritysten, kuten Applen, AMDn, Qualcommin ja NVIDIAn suunnittelemien piirien pohjalta. TSMC valmistusteknologia on yksi maailman edistyksellisimmistä, ja se on ollut ensimmäisten joukossa ottamassa käyttöön uusia valmistusprosesseja, kuten seitsemän, viiden ja kolmen nanometrin prosessit, jotka mahdollistavat pienempien, tehokkaampien ja vähemmän energiaa kuluttavien sirujen tuotannon.

Yhtiön merkittävä asema puolijohteiden tuotannossa tekee siitä kriittisen toimijan globaalissa teknologiasektorissa, ja sen tuotteet ovat keskeisessä roolissa monissa nykyaikaisissa elektroniikkalaitteissa, kuten älypuhelimissa, tietokoneissa ja autoissa.

Uutistoimisto Bloomberg kertoo, että useat Wall Streetin meklarit ovat nostaneet TSMC:n tavoitehintoja tällä viikolla johtuen tekoälyyn liittyvän kysynnän kasvusta ja mahdollisista hinnankorotuksista vuonna 2025. Nämä tekijät nostavat oletettavasti taiwanilaisyhtiön tulosta.

Jättipankki Goldman Sachs on TSMC:n näkymistä kaikista optimistisin ja se nosti osakkeen tavoitehintaa 19 prosenttia 1 160 dollariin, koska se näkee kolmen ja viiden nanometrin sirujen valmistushintojen nousevan ”alhaisella yksinumeroisella prosentilla”.

Toinen jättipankki JPMorgan puolestaan uskoo, että TSMC saattaa nostaa vuoden 2024 liikevaihtoennustettaan ja mahdollisesti nostaa investointikustannuksiaan ennustevälin korkeampaan päähän. Pankki odottaa tekoälyn osuuden kokonaismyynnistä olevan 35 prosenttia vuoteen 2028 mennessä.

Bloombergin mukaan myös Citigroup ja Morgan Stanley nostivat TSMC:N tavoitehintojaan vahvempien tulosnäkymien vuoksi.

Puolijohdevalmistuksen johtavasta yrityksestä on tullut merkittävä hyötyjä tekoälyn laajenevasta käyttöönotosta, ja sen huipputeknologia ja arvostus tekevät siitä maailmanlaajuisten sijoittajien suosikkikohteen. TSMC on hyötynyt myös siitä, että se on maailman arvokkaimmaksi yritykseksi hiljattain kruunatun Nvidian tärkein kehittyneiden sirujen toimittaja.

”Näemme nyt TSMC:n riski-tuotto-suhteen entistäkin houkuttelevammaksi tekoälyn ympärillä kasvavan positiivisen tunnelman keskellä”, Goldmanin analyytikot kirjoittivat tiistaina päivätyssä muistiossaan.

Pankin mukaan TSMC on yksi tärkeimmistä tekoälyn suosion kasvun hyötyjistä.

Taiwanilaisyhtiötä seuraavista analyytikoista peräti 20 antaa osakkeelle ostosuosituksen, yhdeksän analyytikkoa antaa lisää-suosituksen ja yhden suositus on pidä. Vähennä- tai myy-suosituksia ei ole lainkaan.