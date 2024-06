Puolijohdemarkkinat on kuuma sijoitusteema – näin siihen voi sijoittaa kustannustehokkaasti

Nvidian menestys on tehnyt puolijohdemarkkinoista tulikuuman toimialan. Alan yritysten sijaan toimialalle on mahdollista sijoittaa pörssinoteerattujen indeksirahastojen avulla.

Päivän kuuma sijoitusteema on puolijohdemarkkinat. Syy tähän on yksi yhtiö: Nvidia. Tämä siruvalmistaja ja puolijohdeyhtiö on ollut viime kuukausien ja vuosien häikäisevä menestystarina.

Osake on noussut vuodessa 214 prosenttia ja viidessä vuodessa yli 3200 prosenttia. Sen markkina-arvo kipusi Nasdaq-pörssissä keskiviikkona ensi kertaa yli kolmen biljoonan eli 3 000 miljardin dollarin, ja se ohitti markkina-arvossaan jo teknojätti Applen.

Yhtiön tammi-maaliskuun tulosraportti ei jättänyt sijaa yhtiön menestyksen epäilijöille. Yhtiön osakekohtainen tulos nousi vertailukauteen nähden peräti yli 460 prosenttia ja liikevaihtokin kasvoi yli 260 prosenttia vertailukaudesta.

Nvidian syömähammas ja tärkein liiketoiminto on datakeskusliiketoiminta, johon kuuluu tekoälysovelluksien käyttämien tehokkaiden tietokoneprosessorien myynti. Sen osuus neljänneksen liikevaihdosta oli 22,6 miljardia. Datakeskusliiketoiminta kasvoi edelliseen neljännekseen verrattuna 26 prosenttia ja vuoden takaiseen verrattuna peräti 427 prosenttia.

Myös yhtiön ohjeistus lähiajalle oli mannaa osakkeenomistajille. Kuluvalla toisella neljänneksellä Nvidia odottaa 28 miljardin dollarin liikevaihtoa plus tai miinus kaksi prosenttia. Se on korkeampi kuin analyytikoiden odottama 26,6 miljardia dollaria.

Yhtiön ällistyttävän kasvun taustalla on generatiivisen tekoälyn nopea rakettimainen kysynnän kasvu, mikä lisää siihen tarkoitukseen suunniteltujen kehittyneiden mikrosirujen tarvetta.

Sijoitus toimialaan osakesijoitusten sijaan

Jos sijoittaja haluaa olla mukana tässä vahvaksi trendiksi nousseessa ilmiössä, hän voi toki lisätä salkkuunsa Nvidiaa tai sen kilpailijoita, kuten vaikkapa AMD:tä tai Inteliä. Nvidian osuus tekoälyn puolijohteiden myynnistä on tällä hetkellä noin 70 prosenttia. Kilpailu kuitenkin kasvaa, sillä AMD ja Intel tuovat markkinoille uusia tuotteita, joilla ne pyrkivät haastamaan Nvidian valta-asema.

Sijoitus yksittäisiin kasvuyhtiöihin on kuitenkin aina iso riski. Puolijohdemarkkinoilla käydään raakaa pudotuspeliä, jossa osa yhtiöistä menestyy, osa ei.

Sijoittajalle on kuitenkin olemassa muitakin, vähemmän riskisiä vaihtoehtoja osallistua puolijohdemarkkinoiden voittokulkuun.

Sen sijaan että sijoittaja lyö vetoa sen puolesta, mikä puolijohdeyhtiö on tulevaisuudessa kovin hyötyjä tekoälybuumista, voi sijoittaja laittaa panoksensa koko toimialaan.

ETF-rahasto iShares MSCI Global Semiconductors on ollut vahvassa nousutrendissä tänä ja viime vuonna. Kuva: Koyfin.

Markkinoilta nimittäin löytyy useita pienten hallinnointikulujen pörssinoteerattuja indeksirahastoja eli ETF:iä, jotka sijoittavat lukuisiin puolijohdeyhtiöihin.

Semiconductor ETF on pörssinoteerattu indeksirahasto, joka keskittyy puolijohdeteollisuuden yrityksiin. Puolijohdeteollisuus kattaa yritykset, jotka valmistavat puolijohteita, mikroprosessoreita, muistipiirejä, ja muita elektronisten laitteiden valmistukseen tarvittavia komponentteja. Näihin yrityksiin kuuluvat muun muassa mikrosirujen valmistajat, puolijohdekomponenttien suunnittelijat ja niiden valmistuslaitteistojen tuottajat.

Semiconductor ETF -rahastoja suomalaisille sijoittajille

Suomalaisille sijoittajille löytyy useita tällaisia semiconductor ETF:iä.

Suomalaiset ja eurooppalaiset sijoittajat voivat sijoittaa sellaisiin ETF:iin, joissa on kirjainlyhenne UCITS, joka viittaa Euroopan unionin sääntelykehykseen, joka määrittelee tietyt standardit sijoitusrahastoille, jotta ne voivat toimia ja markkinoida tuotteitaan EU-alueella. Tämä antaa sijoittajille luottamusta rahastojen toimintaan ja vähentää väärinkäytösten riskiä.

Tässä on muutamia tunnettuja ja suosittuja vaihtoehtoja.

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF (SEMI): Tämä ETF seuraa MSCI ACWI Semiconductor -indeksiä, joka kattaa maailmanlaajuisesti puolijohdeteollisuuden yritykset. Sen suurimpia sijoituksia ovat Nvidia, ASML, TSMC, Broadcom, AMD ja Qualcomm.

Lyxor MSCI Semiconductor UCITS ETF (SEMI): Tämä ETF seuraa MSCI World Semiconductor -indeksiä ja sijoittaa maailmanlaajuisesti puolijohdeteollisuuden suurimpiin yrityksiin. Sen suurimpia sijoituksia ovat Nvidia, TSMC, Broadcom, ASML, AMD, Qualcomm ja Applied Materials.

Invesco Dynamic Semiconductors UCITS ETF (PSIU): Tämä ETF seuraa Dynamic Semiconductor Intellidex -indeksiä ja keskittyy Yhdysvaltojen puolijohdeyrityksiin. Se tarjoaa altistumisen joillekin alan merkittävimmistä toimijoista.

Xtrackers MSCI World Semiconductor UCITS ETF (XSCD): Tämä ETF seuraa MSCI World Semiconductor -indeksiä ja tarjoaa sijoittajille mahdollisuuden sijoittaa maailmanlaajuisiin puolijohdealan yrityksiin.

Amundi MSCI Semiconductors UCITS ETF (S9ES): Tämä ETF seuraa MSCI World Semiconductor -indeksiä ja sijoittaa globaaleihin puolijohdeyrityksiin.