Suomalaisen startup-yhtiön teknologia nostaa prosessorien suorituskykyä jopa 100-kertaiseksi

Flow Computing on kerännyt siemenrahoituskierroksellaan neljä miljoonaa euroa.

Flow Computing -yhtiön perustajat: pääsuunnittelija Jussi Roivainen (vasemmalla), teknologiajohtaja Martti Forsell ja toimitusjohtaja Timo Valtonen.

Helsinkiläisen Flow Computing Oy:n rinnakkaislaskentateknologian avulla minkä tahansa tietokoneen tai laitteen prosessorin suorituskyvyn voi jopa 100-kertaistaa käytetystä arkkitehtuurista riippumatta. Teknologia on täysin yhteensopiva kaikkien nykyisten palvelin-, mobiililaite- ja tietokoneohjelmistojen kanssa.

Uusi yritys on kerännyt siemenrahoituskierroksellaan neljä miljoonaa euroa, kertoo Teknologian tutkimuskeskus VTT tiedotteessaan.

Flow Computingin teknologia on integroitavissa mihin tahansa prosessoriarkkitehtuuriin, käskykantaan tai prosessigeometriaan. Yrityksen tarjoaman teknologian ansiosta suorituskykyisissä sovelluksissa ei enää tarvita kallista suoritinkäskyjen nopeuttamista grafiikkaprosessorin avulla.

Kansainvälisille markkinoille tähtäävä yritys keräsi siemenrahoituskierroksellaan yhteensä neljän miljoonan euron rahoituksen seuraavilta tahoilta: Butterfly Ventures, FOV Ventures, Sarsia, Stephen Industries, Superhero Capital, Business Finland ja VTT.

VTT on siirtänyt vuosien varrella kehitetyn patentoidun IP-omaisuuden Flow Computingin nimiin.

Flow Computing on ollut mukana VTT LaunchPad -hautomossa, jonka tehtävänä on kaupallistaa VTT:n tutkimusta ja teknologiaa spin-off-yrityksiksi. Hautomo tuo yhteen VTT:n tutkijat ja IPR-tarjoaman, parhaan liiketoimintaosaamisen ja sijoittajat ja tukee tiimejään kehittämään VTT:n immateriaalioikeuksia rahoitettaviksi spin-off-yrityksiksi.

Mitä Flow Computingin teknologia tarjoaa?

Yrityksen lisensoima arkkitehtuuri on nimeltään Parallel Processing Unit (PPU). PPU on täysin yhteensopiva kaikkien sitä käyttävien olemassa olevien ohjelmistosovellusten kanssa. Kun ohjelmat käännetään PPU:lle, nykyisten ohjelmistojen ja sovellusten rinnakkaista toiminnallisuutta on mahdollista parantaa merkittävästi tarvitsematta muuttaa itse ohjelmistoja.

Mitä enemmän PPU-ytimiä prosessoriin on integroitu, sitä enemmän suorituskykyä on myöhemmin mahdollista parantaa.

Flow Computing tarjoaa optimoituja lisenssejä keskusyksikkömarkkinoille: mobiililaitteista ja tietokoneista aina supertietokoneisiin.

Teknologia tehostaa myös laitteen emolevyn ja lisälevyjen toimintaa. Kun prosessorin toiminta tehostuu, kaikki siihen liitetyt yksiköt – kuten matriisi-, vektori- ja numeroprosessoriyksiköt sekä grafiikkaprosessorit – hyötyvät PPU:n suoritustehosta. Lisäksi ne saavat huomattavasti lisätehoa aiempaa suorituskykyisemmästä prosessorista.

Teknologian kehittänyt ja Flow Computingin yksi perustajista, oululainen teknologiajohtaja Martti Forsell, on työskennellyt aiheen parissa pitkään tutkijana VTT:llä.

Flow Computing perustettiin viisi kuukautta sitten kaupallistamaan Forsellin idea.

”Neljän miljoonan rahoitus mahdollistaa idean tuotteistamisen, minkä jälkeen sitä voi viedä eteenpäin yrityksille, jotka käyttävät prosessoreja omissa tuotteissaan”, Forsell kertoo sanomalehti Kalevalle.

Hänen mukaansa prosessoreita kiihdyttävä tuote mahdollistaa oleellisesti nopeammat tietokoneet, puhelimet ja prosessoria käyttävät sähköiset palvelut. Tekoäly on kehittynyt viime vuosina valtavasti, joten myös siihen tarvitaan enemmän laskentatehoa.

Tietotekniikassa on alkamassa superprosessorien aikakausi

Flow Computingin toimitusjohtaja ja yksi yrityksen perustajista Timo Valtonen kertoo, että parin viimeisen vuosikymmenen aikana prosessorien suorituskyvyssä on tapahtunut vain hyvin marginaalista kasvua. Tämä on johtanut tilanteeseen, jossa prosessorista on tullut tietokonelaskennan heikoin lenkki siinä käytetyn epäoptimaalisen peräkkäin suorittavan arkkitehtuurin takia.

Tilanne on kuitenkin muuttumassa.

”Prosessorien suorituskyvyssä on siirryttävä uuteen aikakauteen, jotta yhä kasvavaan laskentatehon tarpeeseen voidaan vastata. Kysynnän ohjaajina toimivat pitkälti tekoälyn sekä reuna- ja pilvilaskennan tarpeet. Flow Computing aikoo olla PPU-arkkitehtuurillaan johtamassa tätä superprosessorien vallankumousta”, Valtonen toteaa.

”Suomi pyrkii johtavaan asemaan puolijohdealan huippusuunnittelun viejänä. Siksi on hienoa, että VTT:ltä spinnaavan Flow Computingin innovaatiot tarjoavat täydellisen prosessoinnin suorituskykyä optimoivan ekosysteemin sekä prosessoritoimittajille että kehitysyhteisöille, joita on noussut sellaisten merkittävien suorittimien ympärille kuin X86, Applen M-sarja, Exynos, ARM ja RISC-V. Flow Computingin VTT:llä kehittämä teknologia tuo merkittävän panoksen suomalaisen ja eurooppalaisen laskentaekosysteemin kehittämiseen sekä laskenta-alan tulevaisuuteen”, toteaa VTT:n toimitusjohtaja Antti Vasara.

Flow Computing on käynyt alustavia keskusteluja eri puolilla maailmaa toimivien merkittävien puolijohdetoimittajien kanssa. Kaikki ne hakevat ”Graalin maljaa”, joka mullistaisi seuraavan sukupolven prosessorien suorituskyvyn.