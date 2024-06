Suurpääoma suosii yhä enemmän vaihtoehtoisia omaisuuslajeja

Vaihtoehtoisista sijoituskohteista kaksi omaisuuslajia nousee ylitse muiden.

Varainhoitajien ja rahoitusneuvojien asiakkaat laajentavat sijoitushorisonttiaan ja kääntyvät yhä useammin vaihtoehtoisten sijoituskohteiden puoleen sekä rakentavat entistä monipuolisempia ja kansainvälisempiä salkkuja. Tämän osoittaa riski- ja tuotonhallintaratkaisuja tarjoavan Ortec Financen tuore maailmanlaajuinen tutkimus.

Tutkimuksessa haastateltiin Isossa-Britanniassa, Italiassa, Alankomaissa, Sveitsissä, Saksassa ja Kanadassa toimivia varainhoitajia ja finanssineuvojia, joiden organisaatiot hallinnoivat yhteensä yli 1 025 miljardia euroa. 81 prosenttia heistä kertoi, että asiakkaat ovat viimeisten 12 kuukauden aikana sijoittaneet tavanomaista laajempaan valikoimaan erilaisia omaisuusluokkia.

Vaihtoehtoiset sijoituskohteet ovat erottuneet edukseen, ja 91 prosenttia neuvonantajista lisäsi asiakkaiden sijoituksia näihin omaisuuslajeihin. Tutkimus osoittaa, että pääomasijoitusten, hedge-rahastojen, yksityisten yrityslainojen, riskipääoman, infrastruktuurin ja kiinteistöjen allokaatiot ovat kasvaneet.

Seuraavien kahden vuoden aikana yksityiset yrityslainat ja pääomasijoittaminen lisääntyvät todennäköisesti eniten. Seuraavan kahden vuoden aikana 83 prosenttia vastanneista sijoitusammattilaisista aikoo lisätä sijoituksia pääomasijoituksiin ja 85 prosenttia yrityslainoihin.

Pääomasijoittaminen on sijoitusten tekemistä julkisesti noteeraamattomiin yrityksiin. Pääomasijoittamisen eli private Equity –sijoittamisen lähtökohtana on hankkia enemmistöomistus myöhemmän kehitysvaiheen kannattavasta ja kassavirtaa tuottavasta yhtiöstä. Sijoitusperiodin aikana tavoitteena on jalostaa, kasvattaa ja kehittää kohdeyritystä. Arvonnousu realisoidaan irtautumisvaiheessa, jolloin sijoittaja luopuu osuudestaan kohdeyrityksessä.

Vaihtoehtoisiin sijoitusmuotoihin kohdistuvien varojen lisäyksen tärkeimpiä syitä ovat vahva tuottokehitys (71 prosenttia) ja useampien rahastojen saatavuus (53 prosenttia).

Lisäksi 50 prosenttia vastanneista sijoitusammattilaisista pitää houkuttelevia tuottoja ja matalaa korrelaatiota osakkeisiin tärkeinä tekijöinä sijoittaa vaihtoehtoisiin omaisuuslajeihin.

Huomattava osa eli 97 prosenttia sijoitusammattilaisista toteaa, että asiakkaat rakentavat entistä kansainvälisempiä ja monipuolisempia salkkuja, ja 87 prosenttia odottaa tämän suuntauksen jatkuvan seuraavien kolmen vuoden aikana.

Ortec Financen Global Wealth Solutions -liiketoimintayksikön toimitusjohtaja Tessa Kuijl kertoo, että varainhoitajat ja rahoitusneuvojat ovat sopeutumassa paljon laajempaan sijoitusvalikoimaan asiakkaiden sijoitusmahdollisuuksien laajentuessa.

”Siirtyminen entistä monipuolisempiin salkkuihin, joihin sisältyy enemmän vaihtoehtoisia sijoituskohteita ja kansainvälisiä salkkuja, edellyttää varainhoitajilta ja neuvonantajilta entistä laajempaa asiantuntemusta. Pidämme tätä myönteisenä kehityssuuntauksena, koska sen ansiosta asiakkaat voivat hyötyä paremmasta tuotto-riskisuhteesta ja lisätä näin tavoitteidensa saavuttamisen todennäköisyyttä”, Kuijl toteaa.