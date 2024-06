Rahastotähdeltä rohkea Tesla-ennuste – osake katosta läpi viidessä vuodessa

Teslan todellinen arvo löytyy robottiautoista, uskoo kasvusijoittaja Cathie Wood.

Kasvusijoittajana tunnettu amerikkalainen rahastojohtaja Cathie Wood ja hänen Ark Invest -yhtiönsä ovat päivittäneet Teslan osakkeen tavoitehinnan järisyttävään 2600 dollariin vuoteen 2029 mennessä.

Ark Investin arvioin mukaan Teslan osakkeen hinta voisi olla 2 000 ja 3 100 välillä vuonna 2029, yrityksen keskiviikkona julkaiseman Tesla-osakeraportin mukaan. Tällä hetkellä Tesla noteerataan vain 177 dollarin kurssiin, joten Cathie Woodin ja hänen yhtiönsä luotto Teslan kasvuun on kova.

Huhtikuussa 2023 Ark Invest ennusti Teslan osakkeen hinnaksi 2 000 dollaria vuoteen 2027 mennessä, ja Teslan robottitaksin osuus odotetusta yritysarvosta olisi 67 prosenttia ja odotetusta EBITDA:sta 64 prosenttia vuonna 2027.

Woodista on tullut yksi maailman seuratuimmista sijoitusammattilaisista, ja hän on jo pitkään luottanut vakaasti Teslan kasvutarinaan. Wood on kuuluisa siitä, että hän panostaa voimakkaasti räjähdysmäisesti kasvaviin osakkeisiin.

Wood uskoo vakaasti Teslan robottiautojen suunnitelmiin.

”Olemme edelleen luottavaisia, että palvelu käynnistyy seuraavan viiden vuoden aikana”, Ark Invest uskoo.

Piileekö Teslan todellinen arvo itseohjautuvissa autoissa?

Ark Invest arvioi, että noin 90 prosenttia Teslan yritysarvosta ja tuloksesta tulee vuonna 2029 robottitaksiliiketoiminnasta. Vain neljännes Teslan myynnistä ja noin 10 prosenttia Teslan ansaintapotentiaalista tuolloin tulee sähköautoliiketoiminnasta.

”Uskomme, että robottitaksiliiketoiminnalla on paljon korkeammat katteet”, Ark Invest kirjoitti keskiviikkona.

Ilman robottitaksiverkostoa ja -liiketoimintaa Ark Investin mukaan sen Teslan hintatavoite olisi raportin mukaan vain noin 350 dollaria osakkeelta.

Elokuun 8. päivänä Tesla järjestää robottitaksitapahtuman, jota analyytikot pitävät yleensä enemmänkin toiveita herättävänä tapahtumana kuin tuotteen lanseerauksena. Teslan toimitusjohtaja Elon Musk on luvannut, että Teslan sähköajoneuvot pystyvät toimimaan täysin ilman kuljettajaa noin vuosikymmenen kuluttua.

Jos Teslan robottitaksiverkosto ei ole toiminnassa vuoteen 2029 mennessä, Tesla voisi tällöin käynnistää Uberin ja Lyftin kaltaisen ihmisen kyytipalvelun, uskoo Ark Invest.

Tesla on keskustellut mahdollisuudesta, jossa itseohjautuvan auton ostaneet asiakkaat voisivat tarjota ajoneuvojaan käytettäväksi mahdollisessa Teslan robottitaksiverkostossa. Tällä hetkellä tekniikka vaatii kuitenkin ihmisen valvontaa.

Kesäkuun 12. päivästä lähtien Teslan osake oli Woodin ARK Innovation ETF -rahaston suurin sijoitus yli 11 prosentin painolla. Teslan osakkeet ovat myös toiseksi suuri ARK Autonomous Tech -rahastossa yli 10,8 prosentin painolla ja neljäntenä ARK Next Generation Internetissä yli 7,9 prosentin painolla.

Sähköautojätti pitää vuotuisen yhtiökokouksensa torstaina ja raportoi toisen neljänneksen tuloksen heinäkuun puolivälissä. Yhtiön odotetaan esittelevän ”robottiautonsa” 8. elokuuta.

Teslan kannattavuus paineessa

Ark Invest katsoo siis pitkälle tulevaisuuteen, eikä ole huolissaan Teslan tämän hetken liiketoiminnan vaikeuksista.

Teslan tunnusluvut kuluvan vuoden ensimmäiseltä vuosineljännekseltä olivat nimittäin odotettua karummat, kun yhtiön liikevaihto laski 9,0 prosenttia vertailukaudesta 21,3 miljardiin dollariin. Lukema on linjassa toimitusten ensimmäisen vuosittaisen laskun kanssa sitten vuoden 2020.

Liikevaihto jäi alle analyytikoiden konsensusennusteen, joka oli 22,3 miljardia dollaria. Teslan liikevaihdon lasku on ensimmäinen neljään vuoteen.

Tesla raportoi ensimmäisen neljänneksen oikaistun osakekohtaisen tuloksen olevan 0,45 dollaria, mikä oli alle konsensuksen 0,52 dollarin.

Autonvalmistaja on edelleen Yhdysvaltain markkinoiden hallitseva sähköautojen valmistaja, mutta sen tulokseen on kohdistunut paineita useiden vuosineljännesten ajan.

Teslan autoteollisuuden myyntikatemarginaali – joka on keskeinen kannattavuuden mittari – oli 16,4 prosenttia ensimmäisellä neljänneksellä, mikä oli vähemmän kuin Wall Streetin odottama 17,6 prosenttia. Se on kaukana 30 prosentin huippukatteesta, jonka se ilmoitti vuoden 2022 alussa.