Tulosennusteet nousussa USA:ssa ja Euroopassa, Helsingin pörssi jää jälkeen

Yritysten tulosnäkymät ovat kirkastumassa Atlantin molemmilla puolilla. Kotimarkkinoilla tilanne näyttää sumuiselta.

Wall Street, New York, Yhdysvallat. Kuva: Czapp Árpád.

Kuluva vuosi on ollut erityisesti USA:n ja Japanin osakemarkkinoiden juhlaa, kun Yhdysvaltojen S&P 500 -indeksi on noussut vuoden alusta jo lähes 18 prosenttia ja Japanin Nikkei 225 -indeksi 16 prosenttia. Myös Euroopan Euro Stoxx 600 on kivunnut kiitettävästi 6,7 prosenttia.

Helsingin pörssi sen sijaan matelee, kun osingot sisältävä OMXCAP-tuottoindeksi on noussut vaatimattomasti vain 3,8 prosenttia ja hintaindeksi OMXH laskenut 1,1 prosenttia.

Euroalueella tunnelmat ovat kohoamassa erityisesti keskuspankin rahapolitiikan oletetun käänteen ansiosta.

EKP:n neuvosto päätti 6. kesäkuuta laskea odotetusti kaikkia kolmea ohjauskorkoa 0,25 prosenttiyksikköä. Perusrahoitusoperaatioiden korko on 12. kesäkuuta lähtien 4,25 prosenttia, maksuvalmiusluoton korko 4,50 prosenttia ja talletuskorko 3,75 prosenttia.

Korkojen lasku on ensimmäinen sitten syyskuun 2019 jälkeen. Lasku oli täysin odotettu. Sitä olivat odottaneet ekonomistit ja analyytikot hyvin laajasti, ja se oli hinnoiteltu myös markkinakorkoihin.

Euroalueen inflaatio on hidastunut yli 2,5 prosenttiyksikköä ja inflaationäkymät ovat kohentuneet tuntuvasti. Myös pohjainflaatio on vaimentunut, mikä viittaa yhä vankemmin siihen, että hintapaineet ovat heikentyneet ja inflaatio-odotukset ovat laskeneet kaikilla tarkasteluväleillä.

Analyytikot nostavat tulosennusteitaan

Rahapolitiikan käänne on mannaa osakesijoittajille, ja jo nyt se on vaikuttanut analyytikoiden tulosennusteisiin.

”Euroopan keskuspankin ensimmäinen koronlasku ja odotukset uusista ohjauskorkojen laskusta sekä talouden kasvuvauhdin kiihtyminen ovat mahdollistaneet analyytikoille nostaa yritysten tulosennusteita vuodelle 2024 ja 2025”, kertoo varainhoidon pitkäaikainen ammattilainen Hannu Angervuo sijoittajakirjeessään.

Kuva: Hannu Angervuo.

Myös Yhdysvalloissa pörssiyhtiöiden näkymät ovat kirkastuneet entisestään.

Angervuo kertoo, että Factsetin kokoamat tulosennusteet S&P 500 -osakeindeksin yhtiöille vuoden ensimmäisellä neljänneksellä näyttävät 5,9 prosentin tuloskasvua vuoden takaiseen neljännekseen verrattuna. Se on suurin tuloskasvu sitten vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen, jolloin tuloskasvu oli 9,4 prosenttia.

Koko vuoden tuloskasvuennusteet ovat nousseet molemmilla puolin Atlantin valtamerta.

”Koko vuoden 2024 tuloskasvun ennustetaan olevan S&P 500 yhtiöille 11,1 prosenttia ja vuodelle 2025 tuloskasvua olisi jo 14,0 prosenttia. Euroopan Stoxx 600 indeksiyhtiöiden tulosten ennustetaan kasvavan vuonna 2024 4,9 prosenttia, kun huhtikuun alussa ennuste tuloskasvuksi oli 4,1 prosenttia”, Angervuo kertoo.

Helsingin pörssi parantaa lähinnä heikon vuoden jälkeen

Kotimaisilla pörssiyhtiöillä lähiajan näkymät eivät ole yhtä ruusuiset. Helsingin pörssin päälistan yhtiöiden tulossumma rahoituserien jälkeen laski kuitenkin ensimmäisellä neljänneksellä 6,1 prosenttia ja oli 6,0 miljardia euroa, Angervuo kertoo.

”Nyt vuoden 2024 toisen neljänneksen tulokset tuskin nousevat selvästi yli 6,3 miljardiin euroon eli vuoden takaista korkeammaksi. Kun katsoo kevään lakkojen vaikutuksia ja teollisuuden liikevaihtojen laskua (-7,6 prosenttia) huhtikuussa, on vaikea nähdä tulosten kovaa parannusta, ainakaan perusmetallin tai metsäyhtiöiden osalta”, pörssikonkari ennustaa.

Angervuon mukaan on siis todennäköistä, että pörssiyhtiöiden tulosparannus tulee vasta kuluvan vuoden toisella puoliskolla.

”Koko vuoden 2024 tulosparannusennuste analyytikoilla on noin 6,0 prosenttia. Jos se saavutetaan, tulee valtaosa tulosparannuksesta perusteollisuudesta eli metalli- ja metsäteollisuudesta. Pohjana kuluvan vuoden tulosparannukselle on myös kova tulosromahdus vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä.”

Tulokset siis paranevat Angervuon mukaan suurimmalta osalta edellisen vuoden heikkojen vertailulukujen vuoksi, eivätkä niinkään kuluvan vuoden tulossumman kasvun ansiosta.

Helsingin pörssin toivonkipinä on mahdollinen suhdannekäänne, josta on tilaustietojen valossa orastavia merkkejä.

Teollisuuden uudet tilaukset kasvoivat huhtikuussa 1,0 prosenttia verrattuna vuoden 2023 huhtikuuhun.

”Kuluvan vuoden tammi-huhtikuussa teollisuuden uudet tilaukset vähenivät 8,8 prosenttia vuoden takaisesta. Teollisuuden uudet tilaukset ovat kasvaneet viimeisen puolentoista vuoden aikana vain kahtena kuukautena, joten toivottavasti kulunut huhtikuun olisi pysyvä käänne uusien tilausten kasvussa”, Angervuo kommentoi.