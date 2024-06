Uudet sopimukset siivittivät Nightingale Heathin osakkeen jyrkkään nousuun

Nightingale Health julkisti perjantaina kaksi positiivista uutista.

Nightingale Healthin toimitusjohtaja ja perustaja Teemu Suna.

Nightingale Health on suomalainen terveysteknologiayritys, jonka tavoitteena on edistää ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa. Yhtiö on kehittänyt terveystestin, joka tunnistaa yhdestä verinäytteestä keskeisten kroonisten sairauksien riskit yhdellä kertaa. Yhtiön mukaan terveystesti on mahdollista skaalata koko väestölle matalin kustannuksin ja sillä voidaan korvata monet nykyisistä terveydenhuollon rutiinitesteistä.

Nightingalen liiketoiminta on vasta varhaisessa vaiheessa. Yhtiön liikevaihto tilikaudella heinäkuu 2022 – kesäkuu 2023 oli vain 4,2 miljoonaa euroa, mutta se lähes kaksinkertaistui edellisvuoden 2,3 miljoonasta eurosta.

Nightingale Healthin strategia on tuoda yhtiön verianalyysiteknologia terveydenhuollon käyttöön globaalisti osoittamalla ensin teknologian kliininen hyöty biopankkinäytekokoelmissa. Nämä näytekokoelmat tarjoavat tieteellisen pohjan laajamittaiselle terveydenhuollon käytölle.

Perjantaina yhtiön osakekurssi pomppasi peräti 26 prosenttia, kun yhtiö julkisti kaksi uutta ja mahdollisesti merkittävää strategista yhteistyösopimusta.

Nightingale Healthin osakekurssi kuuden kuukauden ajalta. Kuva: Koyfin.

Palvelusopimus amerikkalaisen sydänterveystestejä tarjoavan yrityksen kanssa

Nightingale Healthin yhdysvaltalainen tytäryhtiö Nightingale Health United States ja Boston Heart Diagnostics Corporation ovat solmineet palvelusopimuksen Nightingalen Health Check -palvelun myymisestä Yhdysvalloissa. Palvelusopimus sisältää pilotoinnin palvelun laajemman myynnin arvioimiseksi, minkä lisäksi osapuolet ovat sopineet aiesopimuksella pitkäaikaisesta strategisesta yhteistyöstä.

Boston Heart on Yhdysvaltojen Massachusettsin osavaltiossa sijaitseva sydänterveyteen keskittynyt yritys, joka tarjoaa diagnostisia testejä tavoitteenaan vähentää sairastumisriskejä sydän- ja verisuonisairauksiin, diabetekseen sekä muihin kroonisiin sairauksiin, jotka aiheuttavat mittavia kustannuksia Yhdysvaltojen terveydenhuollon järjestelmälle.

Strategisen yhteistyön tavoite on hyödyntää Nightingale Healthin verianalyysiteknologiaa Boston Heartin palveluissa Yhdysvalloissa.

Yhteistyö alkaa pilotoinnilla ja etenee vaiheistetusti kohti jatkuvaa palvelua, minkä jälkeen Nightingalen Health Check -palvelu tuodaan laajasti Boston Heartin asiakkaiden saataville.

Nightingalen Health Check -palvelu tunnistaa sairastumisriskit kahdeksalle yleiselle krooniselle sairaudelle paremmin tai yhtä hyvin kuin nykyiset käytössä olevat sairastumisriskien tunnistamismenetelmät. Tämän lisäksi samasta verinäytteestä voidaan analysoida ja toimittaa myös 39 veren merkkiaineen tulokset.

Osapuolet pyrkivät yhdessä tuomaan Nightingale Healthin innovatiiviset ratkaisut Yhdysvaltojen markkinoille siten, että Boston Heart toimii palvelun myyjänä ja jakelijana terveydenhuollon toimijoille.

Osapuolten tavoitteena on aloittaa pilottiprojekti viimeistään elokuussa 2024. Pilotilla ei ole vaikutusta Nightingale Healthin liikevaihtoon tai tulokseen. Pilottia seuraavien vaiheiden vaikutus Nightingale Healthin liikevaihtoon ja tulokseen riippuu tilausten määrästä, jota ei ole määritelty sopimuksessa.

“Ennaltaehkäisevä terveys on ollut missiomme yrityksen perustamisesta lähtien. Yhteistyö Boston Heartin kanssa on merkittävä askel teknologiamme hyötyjen tuomisessa Yhdysvaltojen markkinoille. Yhdessä Boston Heartin kanssa meillä on tavoite vähentää kroonisten sairauksien aiheuttamaa valtavaa rasitetta Yhdysvalloissa”, kertoo Teemu Suna, Nightingale Healthin toimitusjohtaja ja perustaja.

Kumppanuussopimus veritestauspalveluja tarjoavan yrityksen kanssa

Nightingale julkisti perjantaina myös toisen strategisen yhteistyön yhdysvaltalaisen 23andMe Holding -yhtiön kanssa. Yhtiöt käynnistävät Nightingale Healthin verianalyysiin perustuvan palvelun pilotoinnin 23andMe:n asiakkaille.

Nightingalen Remote Health Check -palvelu mittaa yhdestä Nightingale Healthin verenkeräyslaitteella kerätystä verinäytteestä tarkasti kymmeniä veren merkkiaineita, kuten kolesteroliarvot, apolipoproteiinit sekä rasvahapot, kuten omega-3.

23andMe tarjoaa tällä hetkellä vuositilaajilleen mahdollisuuden veritestaukseen sekä vuorovaikutteisia työkaluja kuten HealthTracks, jossa tietoa asiakkaan elintapavalinnoista käytetään sairastumisriskien arvioinnissa.

Nightingalen mukaan nyt julkistettu pilotti on tärkeä askel verianalyysin tuomisessa laajemmin saataville 23andMe:n asiakkaille. Pilotissa tullaan arvioimaan asiakkaiden palautetta veritestauksesta, verinäytteen keräyksestä kotona sekä tulosten hyödyntämisestä yhdessä 23andMe:n geneettiseen tietoon perustuvien tuotteiden kanssa.

Yhtiöiden teknologiat mahdollistavat laajemman arvion tekemisen asiakkaiden terveydestä sekä jatkuvan seurannan terveyttä koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi.

”Kumppanuus avaa meille pääsyn kuluttajamarkkinaan ja on tärkeä askel Nightingale Healthin strategian toteuttamisessa”, Suna kertoo.

Yksi tilikauden tavoite saavutettu

Nightingale Health saavutti jo huhtikuun lopussa yhden tilikaudella 2023–2024 liiketoimintatavoitteistaan solmimalla lääketieteellisen tutkimuksen sopimuksia kokonaisarvoltaan yli 3,2 miljoonaa euroa. Tilikausi päättyy kesäkuun lopussa. Sopimusten liikevaihdon tuloutumisen aikataulu on riippuvainen verinäytteiden toimitus- ja analysointiaikatauluista.

”Yhtiön tarjoamilla palveluilla on ollut tilikauden aikana vahva kysyntä, jonka seurauksena tavoite on saavutettu hyvissä ajoin ennen tilikauden päättymistä”, kommentoi Teemu Suna.

Nightingale Healthin liiketoiminta on vielä alkuvaiheessa ja sen liiketoiminta on tappiollista. Positiiviset uutiset ovat kuitenkin vähitellen vakuuttaneet yhä enemmän sijoittajia yhtiön kasvupotentiaalista. Nightingalen osake onkin kivunnut vuodessa jo 167 prosenttia.

Analyysitalo Inderes odottaa Nightingalen liikevaihdon nousevan ensi vuonna 8,7 miljoonaan euroon, kun se tilikaudella 2023 oli 4,2 miljoonaa euroa. Vuodelle 2027 ennuste yltää jo lähes 25 miljoonan euron liikevaihtoon.

Positiiviseen kannattavuuteen saattaa kuitenkin olla vielä pitkä matka. Nightingale tarjoaa siten sijoittajille mahdollisuuksia, mutta myös isoja riskejä.