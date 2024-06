Valmet nousi OP:n osakelistalle – osakkeen arvostustaso ”perusteettoman alhainen”

Monet tekijät viittaavat siihen, että Valmet hinnoitellaan näkymiinsä nähden liian alhaiseen hintaan.

OP Ryhmä on nostanut konepajayhtiö Valmetin mukaan pankin kotimaisten yhtiöiden osakeideoiden listalle. Muut listan kotimaiset yhtiöt ovat metsäyhtiö Metsä Board, lääkeyhtiö Orion, teräsyhtiö Outokumpu ja it-yhtiö Tietoevry.

Pankin mukaan Valmetin osakkeen kurssikehitys on viimeksi kuluneen kahden kuukauden aikana jäänyt selvästi heikommaksi kuin sektorin kotimaisten yhtiöiden keskimääräinen kurssikehitys. Se on johtanut osakkeen aliarvostukseen.

”Vaikka projektiliiketoiminnan loppuvuoden kehitykseen liittyykin epävarmuutta, on osakkeen arvostustaso näkemyksemme mukaan perusteettoman alhainen suhteessa vertailuryhmään”, OP toteaa.

Vara Researchin mukaan analyytikoiden konsensusennuste Valmetin oikaistulle kuluvan vuoden osakekohtaiselle tulokselle vuonna 2024 on 1,96 euroa, kun viime vuoden toteuma oli 2,28 euroa. Tulosennusteella laskettu P/E-kerroin on siten vain 12,4x. Ensi vuoden ennusteella P/E-kerroin on 10,7x.

Palveluilla yhä tärkeämpi merkitys

OP:n mukaan Valmet on viimeisimpien yritysostojensa jälkeenkin vakavarainen ja kun yhä suuremman osuuden liikevaihdosta muodostava palvelutoiminta tuottaa ennustettavaa kassavirtaa, on yhtiöllä mahdollisuudet jatkossakin panostaa epäorgaaniseen kasvuun.

Valmet laski sellu-, paperi- ja kartonkiliiketoiminnan seuraavan kuuden kuukauden näkymiään tammi- maaliskuun tuloksen yhteydessä.

Valmet arvioi, että lyhyen aikavälin markkinanäkymä palveluille on noussut hyväksi, lyhyen aikavälin markkinanäkymä sellulle on laskenut heikoksi ja lyhyen aikavälin markkinanäkymä kartongille ja paperille on laskenut heikoksi tai tyydyttäväksi.

Yhtiö arvioi viime vuoteen verrattuna liikevaihdon pysyvän samalla tasolla ja vertailukelpoisen EBITAn pysyvän samalla tasolla tai kasvavan.

Tuloskehitys odotusten mukaista

Markkinoilla on näkyvissä kuitenkin positiivisia uutisia Valmetin lähiajan näkymien kannalta, OP uskoo.

”Viimeksi kuluneen kuukauden aikana metsäsektorilta saatu uutisvirta on vahvistanut käsitystämme vahvasta volyymikehityksestä kuluvan vuoden jälkipuoliskolla. Tämä nostaa todennäköisyyttä sille, että yhtiö ylittää kyseisten asiakkuussegmenttien osalta maltillistuneet markkinaodotukset.”

Valmetin liikevaihto laski ensimmäisellä vuosineljänneksellä kahdeksan prosenttia 1,2 miljardiin euroon. Liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla palvelut- ja automaatio -segmenteissä ja laski prosessiteknologiat-segmentissä. Pehmopaperin jatkojalostus, josta tuli osa Valmetia 2. marraskuuta 2023, kasvatti liikevaihtoa 62 miljoonalla eurolla.

Konepajayhtiön saadut tilaukset laskivat vertailukauden ennätyslukemista 32 prosenttia 1,05 miljardiin euroon.

Yhtiön kannalta positiivista on kuitenkin, että vakaan liiketoiminnan – eli palvelu- ja automaatioliiketoimintojen – osuus saaduista tilauksista nousi 81 prosenttiin aiemmasta 62 prosentista.

Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja laski tammi–maaliskuussa yhdeksän prosenttia 121 miljoonaan euroon. Analyytikoiden konsensusodotus tälle kannattavuusluvulle oli 127 miljoonaa euroa, joten tuloskehitys oli jokseenkin odotusten mukaista.