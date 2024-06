Vuokramökkien vuorokausihinnoissa on isoja kausivaihteluja

Kalleimman ja halvimman kuukauden välillä on suuri ero vuokramökkien vuorokausihinnoissa.

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2024 tammi-huhtikuussa vuokramökeissä yövyttiin lähes saman verran kuin edellisvuonna vastaavana ajankohtana. Kotimaisten yöpymisten määrä väheni noin 42 000 yöpymisellä, mikä tarkoittaa kolmen prosentin laskua. Ulkomaisten yöpymisten määrä sen sijaan kasvoi 34 000 yöpymisellä eli noin 19 prosenttia vuoden 2023 tammi-huhtikuusta.

Yöpymisten kokonaismäärä kasvoi vuoden 2024 tammi-maaliskuussa edellisvuodesta, mutta huhtikuussa yöpymisten määrä sen sijaan laski. Tämä voi osin selittyä pääsiäisen ajoittumisesta eri kuukausille vuosina 2024 ja 2023.

Suurimmilla kotimaisilla vuokramökkien kauppapaikoilla ja välityssivustoilla oli vuoden 2024 huhtikuussa tarjolla 11 361 vuokramökkiä ja vuokrattavaa loma-asuntoa. Lapissa vuokramökkejä oli tarjolla 3 793, mikä vastaa kolmannesta Manner-Suomen vuokramökeistä, Tilastokeskus kertoo.

Vuoden 2024 tammi-huhtikuussa vuokramökkien keskihinnat olivat korkeimmat maaliskuussa, jolloin keskimääräinen mökkivuorokausi maksoi 171 euroa. Alhaisimmillaan keskihinta oli tammikuussa, jolloin mökkivuorokauden keskihinta oli 127 euroa.

Mökkivuorokauden keskihinta oli jonkin verran korkeampi kuin edellisvuonna vuoden 2024 tammi-maaliskuussa.

Mökkivuorokauden keskihinta tammi-huhtikuussa. Kuva: Tilastokeskus.

Alla olevassa taulukossa on listattu vuokramökkien vuorokauden keskivuokrat kuukausittain ajanjaksolla toukokuu 2023 – huhtikuu 2024.

Vuodenajalla on selvästi vaikutusta mökkivuorokauden vuokrahintaan. Keskimäärin vuokra on alhaisin sesonkien ulkopuolella lokakuussa, jolloin syyssesonki on päättymässä, eikä joulusesonki ole vielä alkanut.

Maaliskuussa keskihinta on korkein. Tuolloin mökkivuorokauden vuokra on keskimäärin peräti 54 prosenttia lokakuuta korkeampi.

Maaliskuun hintoihin vaikuttaa luultavasti kotimaisten vuokraajien korkea määrä. Kotimaisten vuokraajien yöpymiset kun ovat selvästi korkeimmat maaliskuussa ja laskevat jyrkästi huhtikuussa.