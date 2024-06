Warren Buffett ostaa isosti lisää lempiosakettaan

Warren Buffettin sijoitusyhtiö on viime kuukausina myynyt osakkeita enemmän kuin ostanut. Suosikkiosakettaan Buffett ostaa silti lisää.

Warren Buffett on maailman tunnetuin sijoittaja, jonka lempinimi on ”Omahan oraakkeli”. Kuva: Mark Mathosian.

Sijoituslegendan johtama sijoitusyhtiö Berkshire Hathaway hallinnoin peräti 385 miljardin dollarin sijoitussalkkua. Warren Buffett on Berkshiren kautta tehnyt vain kourallisen ostoja nykyisten härkämarkkinoiden aikana, mutta on sen sijaan myynyt enemmän osakkeita kuin ostanut jokaisena viimeisenä kuutena vuosineljänneksenä.

Yhtiön suurimpiin viime vuosineljänneksen myynteihin kuuluivat osa sen suurimmasta omistuksesta, Applesta, sekä Berkshiren koko omistusosuus Paramount Globalin osakkeista ja loput Berkshiren osuudesta HP:ssä.

Buffettin tärkeimpiin ostoihin kuuluu Occidental Petroleum, joka on Teksasin Houstonissa sijaitseva öljyn- ja kaasun etsintäyritys.

Tähän mennessä kesäkuussa Warren Buffett on ostanut 435 miljoonalla dollarilla Occidental Petroleumin osakkeita, mikä tekee siitä Berkshiren kuudenneksi suurimman sijoituksen. Sijoitusyhtiön omistus öljy-yhtiössä on tällä hetkellä kokonaisuutena arvoltaan yli 16 miljardia dollaria, mikä on 4,1 prosenttia Berkshiren sijoitussalkun kokonaisarvosta.

Viimeisimmän oston myötä Berkshire Hathaway omistaa nyt hieman alle 29 prosenttia teksasilaisyhtiön ulkona olevista osakkeista.

Occidental Petroleum hakee kasvua

Sijoitussivusto The Motley Foolin toimittaja Adam Levy on havainnut, että Buffett ostaa Occidentalin osakkeita käytännössä aina, kun yhtiön osakkeen arvo laskee alle 60 dollarin.

Occidental Petroleumin osakekurssin kehitys vuoden ajalta. Kuva: Koyfin.

Analyytikoiden konsensusodotus Occidentalin osakekohtaiselle tulokselle tänä vuonna on 3,7 dollaria, kun viime vuonna osakekohtainen tulos oli 3,9 dollaria. Ensi vuodelle ennusteissa on kuitenkin jo 5,2 dollarin osakekohtainen tulos.

Tämän vuoden konsensusennusteella yhtiön P/E-kerroin on 17x, joten osakkeen arvostus ei ole yhtä houkutteleva kuin joidenkin muiden öljyntuottajien ja integroitujen energiayhtiöiden arvostus.

Levyn mukaan Occidental on kuitenkin pyrkinyt verrokkiyhtiöitään paljon aggressiivisemmin kasvattamaan tulostaan yritysostojen ja kustannussäästöjen avulla.

”Tämä voi johtaa paljon parempaan tuloskasvuun pitkällä aikavälillä, varsinkin jos öljyn hinta nousee jatkuvasti”, Levy toteaa.

Öljyn hinta on keskeinen tulosajuri

Yhtiön kasvustrategia tuo mukanaan huomattavan riskin, mutta se tarjoaa myös paljon enemmän kasvumahdollisuuksia pitkällä aikavälillä. Samalla yhtiö on riittävän vakaa ja tuottaa runsaasti käteistä rahaa jatkaakseen toimintansa kasvattamista ja maksaakseen samalla mukavaa osinkoa, Levy arvioi.

Vaikka Occidental on integroitu energiayhtiö, suurin osa sen tuloista tulee porauksesta. Yhtiö hankkii maata ja erottaa öljyä kalliosta. Tämän vuoksi sen tuloksentekokyky riippuu suuresti öljyn hinnasta.

Kun Occidental ilmoitti CrownRockin hankinnasta viime vuoden lopussa, se arvioi voivansa tuottaa vuosittain miljardi dollaria lisää vapaata kassavirtaa, jos öljyn hinta pysyy yli 70 dollarissa tynnyriltä. Kassavirran kasvu olisi näin ollen merkittävä, sillä viime vuonna yhtiön vapaa kassavirta oli 6,0 miljardia dollaria.

Öljy-yhtiö velkaantui voimakkaasti keväällä 2019 ostaessaan kilpailijansa Anadarko Petroleumin. Kauppa arvo oli noin 58 miljardia dollaria ja se oli Yhdysvaltojen toiseksi suurin öljy- ja kaasuyhtiön haltuunotto.

Vaikka Anadarkon osto osoittautui Occidentalille kalliiksi, onnistui Occidental kaupan ansiosta nostamaan suuren öljykentän maaomaisuutensa Teksasissa 2,8 miljoonaan hehtaariin. Kauppa lisäsi yhtiölle myös vakaata kassavirtaa tuottavaa omaisuutta Meksikonlahdella ja Algeriassa.

Occidental ei ole vain yksi suurimmista öljyntuottajista Yhdysvaltain suurimmalla öljykentällä, vaan sen tuotantokustannukset myös yksi alhaisimmista. Yhtiölle riittää osingon ylläpitämiseen vain 40 dollarin tynnyrihinta.

Alkuvuoden tulos odotettua parempi

Occidental on kohtuullisen kannattava yhtiö, sillä sen ennustettu oman pääoman tuotto tälle vuodelle on 15,7 prosenttia.

Yhtiötä seuraavat 24 analyytikkoa antavat osakkeelle keskimäärin 72 dollarin tavoitehinnan, jossa korkein tavoitehinta on 90 dollaria ja matalin 53 dollaria. Keskimääräinen tavoitehinta merkitsee noin 14 prosentin nousupotentiaalia viimeisimmästä hinnasta.

Yhtiön oikaistu osakekohtainen tulos oli kuluvan vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä 0,75 dollaria osakkeelta. Viime vuoden ensimmäisellä neljänneksellä tulos oli 1,09 dollaria osakkeelta.

Öljy- ja kaasusegmentillä on ollut alkuvuonna haasteita, jotka johtuivat erityisesti öljyn hinnan vaihtelusta ja pienentyneistä volyymeista. Keskimääräinen maailmanlaajuinen kokonaistuotanto oli 1,17 miljoonaa öljyekvivalenttitonnia päivässä, mikä on neljä prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna ja lähellä Occidentalin ohjeistuksen puoliväliä.

Analyytikot olivat keskimäärin odottaneet yhtiön ansaitsevan 0,58 dollaria osakkeelta, joten tuloskehitys oli odotettua vahvempaa.

Yhtiön ensimmäisen neljänneksen liikevaihto kuitenkin laski 17 prosenttia 6,0 miljardiin dollariin viime vuoden vaajasta 7,3 miljardista dollarista.

