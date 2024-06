Yksi tekijä selittää osaketuottoja häkellyttävän paljon

Ekonomisti on tehnyt tärkeän havainnon pörssin menestyjistä.

Tällä viikolla tekoälysiruja valmistava Nvidia pomppasi maailman arvokkaimmaksi yhtiöksi ohi Microsoftin. Hieman aiemmin se oli ohittanut Applen. Nvidian osake on yli kaksinkertaistunut kuluvan vuoden aikana.

Mutta ei muillakaan teknojättiläisillä huonosti mene.

Yhdysvaltojen S&P 500 -indeksin nousu on siten pitkälti näiden muutaman teknologiaosakkeen vetämää.

Applen, Microsoftin ja Nvidian markkina-arvo on yhteensä yli yhdeksän biljoonaa dollaria eli yli 9 000 miljardia dollaria, mikä on enemmän kuin koko Kiinan osakemarkkinoiden arvo.

Kaikkien mahtiseitsikon osakkeiden markkina-arvo on noussut ensimmäisen kerran 15 biljoonaan dollariin, mikä vastaa noin 53 prosenttia Yhdysvaltain jättimäisestä bruttokansantuotteesta. Mahtiseitsikkoon lasketaan mukaan Applen, Microsoftin ja Nividian lisäksi myös Amazon, Alphabet, Tesla ja Meta.

Näitä teknojättejä yhdistää paitsi se, että ne ovat korkean teknologian suunnannäyttäjiä, jotka pystyvät suurten kassavarojensa turvin investoimaan massiivisesti tekoälyyn ja yleisemminkin uuteen kasvua mahdollistavaan teknologiaan.

Teknojättejä yhdistää myös toinen seikka, mikä on tehnyt niistä osakemarkkinoiden kurssiraketteja: ne toimivat pääomakevyellä sektorilla. Mahtiseitsikon osakkeiden arvo ei pohjaudu rakennuksiin, koneisiin ja laitteisiin taikka raaka-ainevarantoihin. Vaikka niillä on tuotantotoimintaa, on niiden tuottamien hyödykkeiden arvo syntynyt enemmän tietotaidosta kuin kiinteästä omaisuudesta.

Näyttää yleisemminkin siltä, että markkinoilla tämä aika suosii enemmän pääomakeveitä kuin pääomaintensiivisiä yhtiötä.

Näin voidaan päätellä ainakin OP Ryhmän seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäisen tekemistä havainnoista.

Hännikäinen on vertaillut pääomakeveiden ja pääomaintensiivisten osakkeiden osaketuottoja keskenään USA:n S&P 500 -indeksin osakkeilla. Vertailuajanjaksoksi Hännikäinen on valinnut vuodet 1990-2024. Näin ollen tarkastelussa on mukana viime vuodet, jolloin teknojättiläiset ovat repineet kaulaa muihin yhtiöihin verrattuna.

Hännikäisen laskelmat osoittavat pääomakeveiden yritysten tuottojen ylivoiman.

”Onko yrityksen sitoman pääoman määrällä merkitystä osaketuottojen kannalta? Historian perusteella merkitys on ISO. Pääomakeveiden yhtiöiden kurssikehitys on pyyhkinyt lattiaa pääomaintensiivisten sektorien kurssiliikkeillä”, Hännikäinen kertoo viestipalvelu X:ssä.

Ekonomistin mukaan tammikuun 1990 jälkeen S&P 500 –hintaindeksi on kokonaisuudessaan noussut 1500 prosentilla – paljon sekin. Pääomaintensiiviset sektorit ovat kivunneet selvästi vähemmän, 660 prosenttia. Pääomakevyiden yhtiöiden hintanousu on murskaavaa – ne ovat rynnineet huimaan yli 4100 prosentin nousuun.

Pääomakeveiden sektorien tuotoissa on ollut reippaita eroja. Hännikäisen mukaan heikoimminkin pärjännyt pääomakevyt sektori, joka on ruoka, juoma & tupakka, on tuottanut tarkastellulla aikavälillä 1300 prosenttia. Sekin ylittää kirkkaasti S&P 500 -indeksin muutoksen.

Tarkastelluista pääomakeveistä aloista hurjimmin on tuottanut ohjelmistot ja palvelut yli 9000 prosentin hintanousullaan, mutta myös vähittäiskauppa on noussut 6700 prosenttia ja teknologialaitteistot 5100 prosenttia.