Analyysi: Terveystalo etenee vauhdilla kohti taloudellisia tavoitteitaan

Terveystalon toisen vuosineljänneksen tulos oli ennätyksellisen hyvä.

Yhtiön toimet kannattavuuden vahvistamiseksi ovat purreet odotettua nopeammin, ja yhtiö on hyvää vauhtia saavuttamassa pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa.

Yksityisten lääkäriasemien yhdistymisestä syntynyt Terveystalo on Helsingin pörssiin listattu yksityinen terveyspalveluyhtiö. Reilun kahdenkymmenen toimintavuotensa aikana Terveystalo on kasvattanut liiketoimintaansa onnistuneiden yritysostojen tukemana. Tänä päivänä yhtiö onkin liikevaihdoltaan sekä verkostoltaan Suomen suurimpia yksityisiä terveyspalveluyrityksiä.

Vuonna 2021 Terveystalo laajensi toimintaansa myös Suomen rajojen ulkopuolelle ostamalla merkittävän ruotsalaisen työterveyspalveluiden tarjoajan Feelgood AB:n. Yrityskaupan myötä Terveystalo on vahvistanut asemaansa työterveystoimijana koko Pohjoismaissa.

Kokonaisuudessaan Terveystalon verkosto kattaa noin 377 toimipaikkaa eri puolilla Suomea sekä noin 152 työterveyden toimipaikkaa Ruotsissa. Yhtiön palvelutarjonta koostuu kattavasta ja integroidusta hoitoketjusta, joka sisältää lähes kaikki lääketieteen erikoisalat sekä diagnostiikkapalvelut.

Digitaalisten ratkaisujen merkitys on kasvanut terveydenhuoltomarkkinoilla

Viimeisen vuosikymmenen aikana terveydenhuolto on kehittynyt merkittävästi teknologian avulla. Digitaaliset ratkaisut ovat keskeisessä roolissa niin sanotussa integroidussa hoidossa, jossa yhtenäistä, eri lähteistä kertyvää dataa hyödynnetään hoidon tukena ja ennaltaehkäisyn kohdentamisessa. Kerätyn datan pohjalta Terveystalo siis pyrkii ennaltaehkäisemään ja hallitsemaan terveysriskejä vaikuttavasti, ymmärtämään asiakkaiden tarpeet ja tarjoamaan nopean pääsyn hoitoon, tekemään yhteistyötä moniammatillisina tiimeinä potilaan hyväksi sekä huolehtimaan potilaasta koko hoitopolun ajan aina toipumiseen saakka.

Terveystalon integroidun hoidon malli kattaa kaikki avohoidon osa-alueet – ennaltaehkäisyn, ajanvarauksen, diagnostiikan, päiväkirurgian ja kuntoutuksen.

Käytännössä integroitu hoito tarkoittaa potilaalle selkeämpää, sujuvampaa ja vaikuttavampaa hoitopolkua, kun taas ammattilaiselle ne tarjoavat parempia työkaluja sekä selkeämpää ja sujuvampaa työtä.

Myös Terveystalo on tehnyt viime vuosina merkittäviä investointeja erityisesti digitalisaatioon ja kehittänyt digitaalisia palveluitaan. Digitaalisten ratkaisujen avulla yhtiö pyrkii pitämään huolen, että ammattilaiset haluavat tehdä töitä Terveystalolla ja yhtiön asiakkaat saavat parasta mahdollista hoitoa.

Terveystalon mukaan sen digitaaliset ratkaisut lievittävät ammattilaispulaa ja hoitovajetta sekä mahdollistavat parhaat lääketieteelliset ja liiketoiminnalliset tulokset osana integroitua hoitoa.

Panostuksilla digialustaan, asiakkaan terveyskumppanuuden vahvistamiseen sekä laajentumiseen yritysostoin Terveystalo uskoo luoneensa itselleen vahvan aseman kasvavalla markkinalla.

Usean globaalin megatrendin tukema terveydenhuoltomarkkina onkin yleisellä tasolla vakaasti kasvava.

Suomessa yksityisesti tuotetun terveydenhuollon markkina oli vuoden 2023 lopussa suuruudeltaan noin 4,5 miljardia euroa, ja tämän markkinan on arvioitu kasvavan noin 3-4 prosenttia vuosina 2022-2028. Ruotsissa yksityisesti tuotetun terveydenhuollon markkina oli samana vuonna noin 5,7 miljardia, ja sen markkinakasvu on historiallisesti ollut Suomen markkinoita nopeampaa.

Taloudelliset tavoitteet

Terveystalon pitkän aikavälin taloudellisina tavoitteina on vähintään 5 prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvun orgaanisen kasvun ja yritysostojen avulla sekä kannattavuudessa 12 prosentin oikaistun EBITA-marginaali vuonna 2025.

Pääomarakenteen osalta yhtiö tavoittelee pitävänsä nettovelkansa enintään 3,5-kertaisena suhteessa oikaistuun käyttökatteeseen. Taloudelliset tavoitteet kuitenkin sallivat tämän tason ylittävän velkaantumisen tilapäisesti, esimerkiksi kasvun kannalta tärkeiden yritysostojen yhteydessä.

Näiden lisäksi Terveystalon tavoitteena on maksaa vähintään 40 prosenttia tilikauden voitosta osinkona. Ehdotetun osingon tulee kuitenkin ottaa huomioon Terveystalon pitkän aikavälin kehitystarpeet sekä taloudellinen asema.

Terveystalo antoi positiivisen tulosvaroituksen juuri ennen toisen neljänneksen tulosta

Heinäkuun 11. päivä, vajaa viikko ennen toisen puolivuosikatsauksen julkaisua Terveystalo julkaisi positiivisen tulosvaroituksen.

Yhtiön mukaan sen tulosparannustoimenpiteet ovat vaikuttaneet odotettua nopeammin ja parantaneet kannattavuutta selvästi jopa kesäkuussa, jolloin Terveystalon kysyntä on kausiluonteisesti alhaisempaa. Yhtiö aloitti toimenpiteet kannattavuuden vahvistamiseksi reilu vuosi sitten.

Tulosvaroituksen yhteydessä Terveystalo nosti ohjaustaan koko vuoden tuloksen osalta. Uuden arvion mukaan yhtiön koko vuoden 2024 oikaistu EBITA on 11,5–12,5 prosenttia liikevaihdosta (aiemmin: 10,5-11,5 % liikevaihdosta). Liikevaihdon suhteen ohjaus pysyi ennallaan ja Terveystalo arvioi koko vuoden liikevaihdon kasvavan edellisvuodesta.

Tulos lunasti odotukset

Terveystalon vuoden 2024 toinen neljännes olikin ennätysvahva niin liikevaihdon kuin kannattavuudenkin osalta tulosparannusohjelman osoittaessa voimansa erityisesti touko-kesäkuussa. Yhtiön liikevaihto kasvoi noin kuusi prosenttia 340,1 miljoonaan euroon ylittäen analyytikoiden ennusteen 334 miljoonaa euroa.

Liikevaihdon kasvua ajoi vahva kehitys Terveydenhuollon palveluissa, jossa liikevaihto kasvoi yli 11 prosenttia vertailukaudesta vahvan tarjonnan, suotuisamman asiakas- ja palvelujakauman sekä onnistuneiden kaupallisten toimenpiteiden ansiosta.

Liikevaihto puolestaan laski hieman portfolioliiketoiminnoissa sekä Ruotsin liiketoiminnoissa.

Portfolioliiketoiminnan liikevaihdon laskuun vaikuttivat suunniteltu ulkoistussopimussalkun supistuminen, strategiset asiakasvalinnat henkilöstövuokrauspalveluissa sekä lievästi laskenut suunterveyden palveluiden kysyntä.

Suunterveyden kysyntään vaikutti Terveystalon mukaan kuluttajien ostovoiman heikentyminen, mutta lasku on tähän hetkeen mennessä vakiintunut. Ruotsin liiketoiminnoissa kasvua painoivat heikentynyt kysyntä sekä vertailukaudesta päättyneet sopimukset.

Toisella neljänneksellä Terveystalon kannattavuus vahvistui huomattavasti vertailukaudesta, kun sen oikaistu EBITA kasvoi lähes 50 prosenttia ja vastasi noin 12,5 prosenttia liikevaihdosta. Oikaistu liiketulos kasvoi puolestaan 70 prosenttia 34,9 miljoonaan euroon ja osakekohtainen tulos nousi 91 prosenttia vertailukaudesta 0,11 euroon.

Oikaistu liiketulos ylitti heittämällä analyytikoiden viimeisimmän konsensusennusteen 30 miljoonaa euroa. Liiketoiminta-alueista kannattavuus parani Terveydenhuollon palveluissa ja Portfolioliiketoiminnoissa. Kannattavuutta vahvistivat onnistuneet kaupalliset toimenpiteet, parempi operatiivinen tehokkuus sekä suotuisampi myynnin jakauma.

Terveystalon osake

Vuonna 2022 aloitetun tulosparannusohjelman onnistunut startti on näkynyt myös yhtiön osakekurssissa, joka on ollut melko vakaassa nousutrendissä vuoden 2022 pohjista. Sijoittaja.fi:n osaketyökalussa Terveystalon osake saa momentista erinomaiset pisteet 9.

Terveystalon antama positiivinen tulosvaroitus sai varsin positiivisen vastaanoton markkinoilla osakkeen noustessa päivän aikana yli 9 prosenttia. Sijoittajat latasivatkin tulosvaroituksen myötä positiiviset odotuksensa osakkeeseen kerralla. Vaikka toisen neljänneksen tulos lunasti odotukset ja oli todella vahva, sen aiheuttama kurssireaktio oli varovaisen negatiivinen.

Terveystalon osakekurssin kehitys kolmen vuoden ajalta. Kuva: Koyfin.

Sijoittajan näkökulma

Terveystalo etenee määrätietoisesti kohti pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteitaan. Vielä viime vuonna yhtiö jäi tavoitteista liikevaihdon kasvun (2023: +2,2 %) sekä EBITA-marginaalin osalta (2023: 9,8 prosenttia liikevaihdosta).

Kuluvana vuonna nämäkin tavoitteet voidaan saavuttaa, sillä ensimmäisen vuosipuoliskon aikana Terveystalon liikevaihto kasvoi 4,1 prosenttia vertailujaksosta ja tavoiteltu kannattavuustaso osuu uuden ohjauksen keskelle.

Myös velkaantumisen osalta Terveystalo on parantanut asemaansa yhtiön kannattavuuden parantuessa. Viimeisen kahdentoista kuukauden nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen oli puolivuosikatsauksessa 2,5. Viime vuoden vastaavana ajankohtana tämä Terveystalon seuraamaa tunnusluku oli vielä 3,3.

Tulosparannusohjelman edistymisen perusteella Terveystalo kykenee selvästi tunnistamaan liiketoimintansa kehityskohdat ja tarttumaan niihin tehokkaasti. Tämä valaa uskoa sijoittajiin siitä, että yhtiö onnistuu myös tekemään pohjustamansa tuloskäänteen Ruotsin liiketoiminnassa, joka vielä kuluvan vuoden toisella neljänneksellä painoi liikevaihdon lisäksi kannattavuutta.

Terveystalon toimitusjohtaja Ville Iho arvioi tuloskommentissaan tehostamisohjelman vaikutusten näkyvän Ruotsin segmentissä jo vuodenvaihteen jälkeen.

Toistaiseksi Terveystalon osakkeen P/E -luku kuluvan vuoden tulosennusteella laskettuna on 15,8. Analyytikot uskovat tuloskasvuun, sillä ensi vuodelle annetulla EPS-ennusteella laskettu P/E -luku on 13,0.

Terveystalo toimii defensiivisellä terveydenhuollon sektorilla, eikä yhtiöllä ole tällä hetkellä näkyvissä merkittäviä riskejä.

Kasvava osinko tukee Terveystalon osaketta

Terveystalon osake saa osaketyökalun pisteytyksessä hyvät 8 osinkopistettä. Yhtiö on maksanut hiljalleen kasvavaa osinkoa vuodesta 2019 alkaen, poikkeuksena vuosi 2022, jolloin vuotuinen osinko oli samansuuruinen kuin edellisvuonna.

Yhtiön osinkopolitiikkana on ollut jakaa vähintään 40 prosenttia tilikauden voitosta ulos osinkona, joten tulosparannusohjelman tukemana vuoden 2024 osingon voi olettaa niin ikään kasvavan.

Tällä hetkellä analyytikot odottavat Terveystalon jakavan kuluvalta vuodelta osinkoa 0,31 euroa osakkeelta. Koko vuoden osakekohtaisen tuloksen ennusteeseen suhteutettuna tämä tarkoittaa 51,7 prosentin osingonjakosuhdetta. Vuodelta 2023 jaettu osinko vastasi 63,8 prosenttia tilikauden oikaistusta tuloksesta.

Mikäli Terveystalo onnistuu jatkamaan ensimmäisellä vuosipuoliskolla nähtyä kehitystä, voisi yhtiö realistisesti nostaa osinkoa analyytikoiden tämänhetkistä odotusta enemmän.

Myöskään taseen kannalta Terveystalolla ei ole estettä osingon nostamiseen. Vaikka yhtiön nettovelkaantumisaste oli puolivuosikatsauksessa 110,8 prosenttia, on hyvä ottaa huomioon, että yhtiön korollisiin velkoihin lasketaan IFRS 16 -standardin mukaisesti myös vuokrasopimusvelat. Mikäli vuokrasopimusvelat oikaistaan pois nettovelasta, on yhtiön velkaantumisaste vain 71 prosenttia.

Sijoittajan kannalta huomionarvoista on myös se, että Terveystalo jakaa osinkonsa kahdessa erässä. Yhtiö on siis jakanut vasta puolet vuoden 2023 osingostaan ja sijoittajalla on edelleen mahdollisuus päästä käsiksi osingon toiseen 0,15 euron erään. Toinen erä irtoaa 8.10.2024.

IR-ikkuna on SalkunRakentajan ja Sijoittaja.fi:n yrityskumppaneiden kanava taustoittaville ja analyyttisille artikkeleille sekä muulle mielenkiintoiselle sijoittajatiedolle. Artikkeli on osa kaupallista yhteistyötä yhtiön kanssa. Artikkeli ei sisällä sijoitussuosituksia.