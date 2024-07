Atrian vahva kehitys jatkui keväällä – analyysi

Atria on tehnyt mittavia investointeja ja tuotantorakenteen uudistamista parin viime vuoden aikana. Nämä toimet ovat tulosparannuksen taustalla.

Atrian johto oli tyytyväinen alkuvuoden 2024 kehitykseen Helsingissä 18.7.2024 järjestetyssä tulosinfossa, vasemmalta toimitusjohtaja Kai Gyllström. talousjohtaja Tomas Back, Atria Suomen johtaja Mika Ala-Fossi, Atria Ruotsin johtaja Jarmo Lindholm ja viestintäjohtaja Hanne Kortesoja. Kuva: Henri Elo

Elintarvikeyhtiö Atrian toisen neljänneksen oikaistu liikevoitto ylsi 18,4 miljoonaan euroon, eli 8,4 miljoonaa vuoden takaista korkeammalle. Näin ollen sama vahva kehitys jatkui, joka alkoi jo ensimmäisellä kvartaalilla.

Huhtikuun analyysissa totesimme: ”Selvä voitollisuus kausiluonteisesti haastavalla ykköskvartaalilla selkeytti nähdäkseni koko vuoden näkymää.”

Tuolloin vastaava tulos oli kahdeksan miljoonaa, hieman alle vuoden takaisen tason.

Atrian jokainen liiketoiminta-alue ylsi selkeästi positiiviseen liiketulokseen huhti-kesäkuussa 2024. Kuva: Atria, osavuosikatsaus Q2/2024

Isossa kuvassa Atrian tavoite viiden prosentin liikevoittomarginaalista ja kymmenen prosentin oman pääoman tuotosta eivät ole kaukana. Kakkoskvartaalilla liikevoitto oli 4,0 prosenttia liikevaihdosta ja rullaava 12 kuukauden oman pääoman tuotto on elintarvikeyhtiölle hyvätasoinen 8,5 prosenttia.

Sijoitetun pääoman tuotto on samaa tasoa, molemmat pääoman tuotot hieman vuoden takaista korkeampia.

Yhtiö antoi koko vuotta koskevan positiivisen tulosvaroituksen osavuosikatsauksen alla perjantaina 12.7., ote:

”Atria nostaa vuoden 2024 oikaistun liikevoiton ohjeistustaan ja arvioi oikaistun liikevoiton olevan suurempi kuin edellisvuonna (49,6 miljoonaa euroa).

Syy oikaistun liikevoiton ennusteen parantamiselle on hyvä tuloskehitys Atrian kaikilla liiketoiminta-alueilla. Uusi siipikarjatehdas on otettu käyttöön onnistuneesti ja se mahdollistaa liiketoiminnan laajentamisen ja kustannustehokkaan tuotannon jatkossa.”

Signaali on merkittävä ja kertoo johdon luottamuksesta myös loppuvuoden tuloksen tekoon. On hyvä muistaa, että vuosi sitten heinä-syyskuu 2023 sujui tuloksellisesti hyvin (oikaistu liikevoitto 19,3 milj. e), mutta viimeinen kvartaali oli pettymys (9,4 milj. e).

Karkeasti voidaan arvioida, että kuluvalta vuodelta olisi odotettavissa 60-70 miljoonan euron liiketulos, jos lähikvartaalit sujuvat keskimäärin Q2:n tasoisesti.

Markkinakehitys parasta Virossa ja Ruotsissa

On mielenkiintoista, kuinka eritahtisesti Atrian päämarkkinat kehittyvät. Ruotsissa ja Virossa markkinakasvu arvossa mitattuna Atrian tuoteryhmissä oli 5-6 prosentin tasoa, kun sama luku Suomessa ja Tanskassa oli 0-1 prosenttia.

”Meidän omien tuotemerkkien markkinaosuus on pysynyt vahvana ja toisaalta myös vakaana”, Gyllström toteaa.

Atrian omien merkkien osuudet markkinoilla olivat Suomessa 20, Ruotsissa yhdeksän, Virossa 22 ja Tanskassa 14 prosenttia, eli Atria on todella merkittävä toimija omilla merkeillään, vaikka se tekee tuotteita myös kaupan merkeille.

Atrian toimittajaosuus (private label mukaan lukien) Suomessa tammi-toukokuussa pysyi vakaana 26 prosentissa.

Markkinakasvu Atrian tuoteryhmissä niin rahamääräisesti kuin volyymissa on ollut Ruotsissa ja Virossa selkeästi kovempaa kuin Suomessa ja Tanskassa. Ruotsin kruunu on suunnilleen vuoden takaisella tasolla, 1 EUR = 11,6 SEK. Lähde: Atria ovk / Atria Market Insight ja NIQ

Johto on tyytyväinen

Toimitusjohtaja Kai Gyllströmin pääviestit tulostilaisuudessa olivat:

”Atrian tulos oli positiivinen kaikilla liiketoiminta-alueilla ja kaikki liiketoiminta-alueet paransivat tulosta Q2:n aikana.”

Suomen tulosta paransivat suotuisa myynnin rakenne, hyvä grillisesongin alku ja toteutetut säästötoimet. Ruotsia avittivat sekä liikevaihdon kasvu että tehostustoimet. Ruotsin ja Viron markkinakasvu näkyy taulukossa edellä selkeästi.

Atria Suomen tuloksellisuudessa on huomionarvoista, että vanhat siipikarjatehtaat Nurmossa ja Sahalahdella eivät aiheuta enää merkittäviä kustannuksia, koska tuotanto on saatu siirrettyä kokonaan Nurmon uuteen tehtaaseen marraskuusta 2023 lukien ja toiminta vanhoilla laitoksilla on kesään mennessä lopetettu, Nurmossa jo aiemmin.

Vastaavasti Ruotsissa Malmön tehdas suljettiin viime vuonna ja tuotanto on keskitetty Sköllerstaan. Vuosi sitten näistä aiheutui lisäkuluja. Atria Ruotsin toimitusjohtaja Jarmo Lindholm myös muistutti, että Ruotsissa tehty organisaatiorakenteen tehostamisohjelma alkoi näkyä Q2/2024-tuloksessa täysimääräisesti.

Liikevaihto laski Suomessa vuoden alkupuoliskolla 3,4 prosenttia johtuen Foodservicen heikommasta myynnistä (myynti tukkuun ja ravintoloille) sekä rehuliiketoiminnasta, jossa matalammat raaka-ainehinnat vaikuttavat myös rehun myyntihintaan.

Koska Suomi on Atrian isoin liiketoiminta-alue, myös konsernin liikevaihto laski alkuvuonna 1,6 prosenttia. Konsernin liikevoitto puolen vuoden ajalta koheni 21 miljoonasta reiluun 26 miljoonaan euroon.

Joka tapauksessa Atria Suomen vahvuutta kuvastaa, että se kykeni toisella neljänneksellä ylittämään konsernin kannattavuustavoitteen; liikevoittomarginaali oli 5,1 prosenttia.

Tanska & Viro ylsi 4,6 prosentin liikevoittoon

Koska Ruotsi on liikevaihdoltaan Suomea pienempi, sen selkeät tulosparannusluvut alkuvuoden aikana ovat Suomeakin merkittävämpiä, joskin suhteellinen kannattavuus on yhä vaatimaton. Liikevoittoprosentti oli toisella neljänneksellä 1,7.

Gyllström muistutti, että Ruotsin kasvu on tullut sekä vähittäiskauppa- että Foodservice-kanavista.

”Vähittäiskauppakanavassa meidän markkinaosuus on pysynyt vakaana ja markkina on kasvanut. Myös Foodservice-markkina on ollut kasvava ja siinä olemme onnistuneet myös voittamaan osuuksia.”

On huomionarvoista, että Atria Tanska & Viro kykeni huhti-kesäkuussa 32,1 miljoonan euron liikevaihdolla 1,5 miljoonan liikevoittoon eli 4,6 prosentin suhteelliseen kannattavuuteen, joka on konsernin tavoitetason tuntumassa.

Erityisesti Virossa hyvä kehitys jatkui. Yhtiö kasvatti osuuksiaan kasvavassa markkinassa ja raaka-ainekustannukset yhtiön omilla sikatiloilla olivat vuoden takaista matalampia.

Tanskan vähittäiskauppakanava on haastava ja yhtiö on menettänyt jonkin verran volyymia ja markkinaosuutta. Tanskan kehitystä on paikannut hyvin sujunut vienti, kuten pepperoni Iso-Britannian foodservice-kanavaan.

Johdon mukaan taloudellinen epävarmuus näkyy punaisen lihan arvo-osien kysynnässä ja erityisesti Tanskan vähittäiskaupan kampanjavetoisuudessa. Kuva: Atria, ovk-presentaatio 18.7.2024

Kuluvan vuoden satonäkymistä Atria Suomen toimitusjohtaja Mika Ala-Fossi toteaa satonäkymien näyttävän ok:lta mutta ”yhtään jyvää ei ole vielä korjattu”. Viljasadolla on merkitystä Atrian lihantuottajien kustannuksiin ja siten myös Atrian tuotantokustannuksiin.

Vahva tase antaa pelivaraa

Isossa kuvassa Atrian isot investoinnit Ruotsiin ja erityisesti Suomen uuteen siipikarjatehtaaseen ovat takana ja pääosin maksettu. Tämä näkyi bruttoinvestointien supistumisena 58 miljoonasta 21 miljoonaan euroon alkuvuonna 2024.

Samaan aikaan investointien jälkeinen vapaa kassavirta ylsi 1,9 miljoonaan euroon oltuaan vuoden 2023 alkupuoliskolla -22 miljoonaa.

Nettovelka on 295 miljoonaa euroa ja oletettavasti supistuu lähikvartaalien aikana. Taseen tunnusluvut ovat terveitä ja hyvällä tai kohtuullisella tasolla.

Jos osakekohtainen tulos säilyy Q2-tasolla lähikvartaalien aikana, koko vuoden osakekohtaiseksi tulokseksi muodostuisi 1,2-1,3 euroa osakkeelta. Kun osinko- / varojenjakotavoite on 50 prosenttia, tämä tarkoittaisi vähintään viime tilikauden tasoista (yht. 0,60 e/osake) voitonjakoa tilikaudelta 2024.

Rahoituskulut ja osakkuusyhtiötulos tekivät vuoden alkupuoliskolla kahdeksan miljoonan euron kulut, netto. Lainasalkun keskikorko oli 4,45 prosenttia ja konsernin tuloveroprosentti oli noin 14.

Sekä kesäkuun pääomamarkkinapäivästä (analyysi 17.6.2024) että nyt järjestetystä tulosinfosta oli aistittavissa, että yhtiöllä on paljon työn alla. Esimerkiksi Atria Ruotsissa Gooh! -yrityskaupan integraatiotyö jatkosuunnitelmineen etenee hyvin.

Tanskassa Atria pyrkii pääsemään kiinni uuteen kokolihaleivänpäällissegmenttiin investoimalla uuteen linjastoon. Johdon mukaan tämä tulee tuotantoon ensi vuoden alussa.

Suomessa Nurmon uusi siipikarjatehdas palvelee tällä hetkellä pääosin Suomea ja vientiä on jonkin verran esimerkiksi Etelä-Koreaan.

Atrian tulosjulkistuksen webcast-tallenne 18.7.2024

—

Kirjoittaja omistaa yhtiön osakkeita.

IR-ikkuna on SalkunRakentajan ja Sijoittaja.fi:n yrityskumppaneiden kanava taustoittaville ja analyyttisille artikkeleille sekä muulle mielenkiintoiselle sijoittajatiedolle. Artikkeli on osa kaupallista yhteistyötä yhtiön kanssa. Artikkeli ei sisällä sijoitussuosituksia.