Bitcoinin hinta kääntyi nousuun – tässä syyt

Kryptovaluuttojen tuleva hintakehitys saattaa riippua yhä enemmän Yhdysvalloissa harjoitetusta kryptovaluuttoihin liittyvästä politiikasta.

Kryptovaluutta bitcoinin vaihtokurssi dollariin nähden on kääntynyt jälleen nousuun kesäkuun alusta alkaneen laskutrendin jälkeen. Viidessä päivässä kryptovaluutan vaihtokurssi on noussut lähes 13 prosenttia ja hinta on jo yli 65 000 dollaria.

Finanssitalo XS.comin markkina-analyytikko Antonio Ernesto arvioi, että bitcoinin viime päivien voimakas hinnannousu johtuu ensisijaisesti markkinoiden odotuksista suotuisammista säädöksistä Yhdysvalloissa ja spekulaatioista Donald Trumpin mahdollisesta voitosta vuoden 2024 presidentinvaaleissa.

”Nämä tekijät ovat luoneet optimistisen ilmapiirin sijoittajien ja kryptovaluuttojen harrastajien keskuudessa”, Ernesto toteaa.

Erneston mukaan yksi tätä optimismia edistävä tekijä on se, että Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio (SEC) saattaa pian hyväksyä pörssinoteerattuja indeksirahastoja, jotka seuraavat Etheriä, toiseksi tärkeintä kryptovaluuttaa Bitcoinin jälkeen.

”Näiden ETF-rahastojen hyväksyminen olisi merkittävä askel kohti kryptovaluuttojen laajaa hyväksyntää, ja se voisi tasoittaa tietä selkeämmälle ja suotuisammalle sääntelylle tulevaisuudessa”, markkina-analyytikko arvioi.

Spekulaatioilla Trumpin voitosta on myös ollut ratkaiseva rooli Bitcoinin viimeaikaisessa kurssinousussa.

”Republikaanien presidenttiehdokkaaksi nimetty Trump on aiemmin tukenut kryptovaluuttateollisuutta. Monet näkevät hänen mahdollisen paluunsa Valkoiseen taloon vuonna 2024 tilaisuutena ystävällisemmälle ja vähemmän rajoittavalle sääntely-ympäristölle kryptovaluutoille Yhdysvalloissa”, Ernesto toteaa.

Trump on siirtynyt gallupeissa selvästi istuvan presidentin Joe Bidenin edelle. Trumpin suosio on noussut sen jälkeen, kun Biden kompuroi pahoin ensimmäisessä ehdokkaiden vaaliväittelyssä. Lisäksi Trump on saanut nostetta kampanjalleen epäonnistuneen salamurhayrityksen jälkeen.

Trump, joka kerran kritisoi Bitcoinia ”erittäin epävakaaksi” ja ”ohueen ilmaan perustuvaksi”, on viime kuukausina kääntynyt suorapuheiseksi kryptovaluutan kannattajaksi, kun hän pyrkii voittamaan epävarmoja äänestäjiä.

Trump on luvannut tukea kryptolouhinnan liiketoimintaa Yhdysvalloissa, jos hän voittaa toisen kauden. Aiemmin hän on hyökännyt Bidenin kimppuun väittäen, ettei Bidenillä ole aavistustakaan siitä, mitä krypto on.

Trump aloitti myös kampanjalahjoitusten vastaanottamisen kryptovaluuttana.

Erneston mukaan politiikan ja kryptovaluuttamarkkinoiden välinen suhde on käynyt yhä selvemmäksi.

”Sijoittajien käsitys sääntelykehyksestä voi vaikuttaa merkittävästi kryptovaluuttojen hintoihin. Trumpin mahdollinen toinen kausi voisi tuoda mukanaan innovointia ja kryptovaluuttojen käyttöönottoa edistävää politiikkaa, johon markkinat olisivat tyytyväisiä.”

Ystävällisemmän sääntelykehyksen myötä Bitcoinin ja muiden kryptovaluuttojen tulevaisuus Yhdysvalloissa voi olla lupaava, markkina-analyytikko uskoo.

Lue myös tämä: Mitä Donald Trumpin uudelleenvalinta presidentiksi tarkoittaisi markkinoilla?