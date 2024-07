Bitcoin sukeltaa myyntipaineessa

Bitcoinin arvo on jyrkässä laskussa. Syy laskuun saattaa löytyä yhdestä tekijästä.

Bitcoinin kurssi dollareissa kuuden kuukauden ajalta. Kuva: Koyfin.

Bitcoinin arvo on kääntynyt selvään laskuun viime viikkoina. Kuukaudessa kryptovaluutan vaihtokurssi suhteessa dollariin on laskenut lähes neljänneksen eli 24 prosenttia. Viimeisin noteeraus on hieman yli 54 000 dollaria, mikä oli alhaisin hinta sitten viime helmikuun.

Samalla Bitcoinin lasku lasku rikkoi ratkaisevan 60 000 dollarin tukitason, joka on tärkeä psykologinen kynnys sijoittajille ja markkinoille.

”Odottamaton lasku on ravistellut kryptovaluuttayhteisöä ja aiheuttanut epävarmuutta ja huolta treidaajien ja analyytikoiden keskuudessa”, toteaa finanssitalo XS.comin markkina-analyytikko Antonio Ernesto sijoittajakirjeessään.

Erneston mukaan kryptovaluutan sukelluksen pääasiallinen syy oli odotettu myyntipaine, joka liittyi lakkautetusta kryptopörssi Mt. Goxista varastettujen bitcoinien takaisinmaksuun. Tämä heinäkuun alkuun suunniteltu korvaus on saanut monet vastaanottajat suunnittelemaan tokeniensa myyntiä.

”Mt. Gox, joka oli aikoinaan maailman suurin Bitcoin-pörssi, teki konkurssin vuonna 2014 massiivisen hakkeroinnin jälkeen, jonka seurauksena menetettiin noin 850 000 bitcoinia. Kun korvaukset ovat vihdoin käynnissä, monien näistä bitcoineista odotetaan tulevan markkinoille, mikä pahentaa myyntipaineita”, Ernesto päättelee.

Mt. Goxin vaikutuksen lisäksi myös muut tekijät ovat vaikuttaneet Bitcoinin laskuun.

Erneston mukaan Yhdysvaltain dollarin heikkous, joka on usein kryptovaluuttojen arvoon vaikuttava tekijä, lisäsi negatiivista tunnelmaa. Lisäksi myyntipaineita ovat lisänneet ”valaiden” – eli suursijoittajien, joilla on hallussaan huomattavia määriä kryptovaluuttaa – myymät suuret määrät tokeneita sekä Saksan hallitus, joka on realisoinut osan Bitcoin-varoistaan.

”Nämä suurten markkinatoimijoiden strategiset liikkeet ovat lisänneet volatiliteettia ja epävarmuutta entisestään.”

Markkina-analyytikon mukaan Bitcoiniin sijoittaminen on nyt hidastunut merkittävästi, ja sijoittajat ovat varovaisia uusien hinnanlaskujen suhteen.

Nämä tapahtumat korostavat kryptovaluuttamarkkinoiden haavoittuvuutta ulkoisille vaikutuksille ja luottamuksen ja vakauden merkitystä tällä nopeasti kehittyvällä alalla, Ernesto toteaa.

Joidenkin asiantuntijoiden mielestä Bitcoinin hinnanlasku saattaa jäädä kuitenkin väliaikaiseksi.

Jättipankki JPMorganin analyytikoiden mukaan Mt. Goxin velkojien odotetaan myyvän osan bitcoin-saatavistaan, mikä aluksi aiheuttaa paineita markkinoille, mutta mahdollistaa elpymisen elokuussa.

Mikäli historia toistaa itseään, on heinäkuu ollut bitcoinin kannalta tuottoisa kuukausi.

”Bitcoinin mediaanituotto on 9,6 prosenttia heinäkuussa, ja sillä on taipumus toipua voimakkaasti, erityisesti negatiivisen kesäkuun (-9,85 %) jälkeen”, singaporelainen QCP Capital huomautti Telegram-lähetyksessä maanantaina.

Myös kryptovälittäjä Coinbasen analyytikot David Duong ja David Han huomasivat saman historiallisen kausivaihtelun.

”Positiivinen kausivaihtelu heinäkuussa ja parantunut likviditeetti voivat tukea markkinoita”, analyytikot kertoivat viime perjantain Coinbasen viikkoraportissa.