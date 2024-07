Mitä Donald Trumpin uudelleenvalinta presidentiksi tarkoittaisi markkinoilla?

Donald Trump on joutunut salamurhayrityksen kohteeksi ja Joe Biden kompuroi yhä pahemmin julkisissa esiintymisissään. Miten markkinat näkevät tilanteen?

Edellinen presidentti Donald Trump ja istuva presidentti Joe Biden.

Yhdysvaltojen presidentinvaaliasetelmat ovat viime viikkojen aikana muuttuneet dramaattisesti. Istuvan presidentin, Joe Bidenin, todennäköisyys päästä jatkokaudelle on romahtanut. Edellinen presidentti Donald Trump on samalla nostanut mahdollisuuksiaan dramaattisesti.

RealClearPolling-sivuston mukaan erilaisissa veikkauksissa Trumpin voittotodennäköisyys on noussut nopeasti jo keskimäärin 65 prosenttiin, kun Bidenin todennäköisyys on romahtanut hieman yli 17 prosenttiin.

Taustalla tässä dramaattisessa muutoksessa on erityisesti kaksi tapahtumaa. Ensinnäkin Bidenin ja Trumpin ensimmäistä vaaliväittelyä on kuvailtu Bidenin kannalta katastrofaaliseksi. Toiseksi viime viikolla tapahtunut Trumpin salamurhan yritys on nostanut hänen suosiotaan entisestään.

NOW – Trump covered in blood after assassination attempt. pic.twitter.com/fg8BsrYP6k — Disclose.tv (@disclosetv) July 13, 2024 Donald Trumpin hengenlähtö oli hiuskarvan varassa.

”Punainen aalto” toisi sääntelyn purkua

Erilaisissa markkinakommenteissa pohditaankin nyt, mitä Trumpin mahdollinen valinta uudelleen presidentiksi vaikuttaisi markkinoille ja talouteen.

Finanssitalo Pepperstonen tutkimusjohtaja Chris Weston arvioi sijoittajakirjeessään, että Trumpin valinnan mahdollisten vaikutusten laajuus riippuu siitä, saavatko republikaanit edustajainhuoneeseen enemmistön. Jos näin kävisi, tämä niin sanottu ”punainen aalto” parantaisi heidän mahdollisuuksiaan viedä läpi kongressin finanssipoliittiset ohjelmat kokonaisuudessaan.

”Kuten näimme 1. väittelyn jälkeen ja markkinoiden tämänpäiväisissä liikkeissä, näemme kuitenkin välähdyksen siitä, miten markkinatoimijat haluavat ilmaista Trumpin presidenttikautta – ja tämä lopputulos on selvästi myönteinen Yhdysvaltain osakkeille, erityisesti lupausten myötä teollisuuden sääntelyn purkamisesta, mikä olisi vahva myönteinen potkuri, jos se toteutuisi”, Weston toteaa.

Trumpilta odotetaan presidenttinä haukkamaista kauppapolitiikkaa. Siksi Yhdysvaltojen dollarin arvoon Trumpin valinta saattaisi vaikuttaa positiivisesti, mikäli hän laajentaisi presidenttinä Kiinan vastaisia tulleja.

Lisäksi on viitteitä siitä, että Trump saattaisi olla valmis löysempään kryptovaluuttojen sääntelyyn. Kryptovaluutta Bitcoinin hinta onkin lähtenyt salamurhayrityksen jälkeen selvään nousuun.

Trump tulisi presidenttinä mahdollisesti alentamaan yritys- ja henkilöverotusta, mikä lisää huolta kasvavista liittovaltion budjettivajeista. Se voisi puolestaan lisätä USA:n liittovaltion velkakirjojen myyntejä ja nostaa inflaatiota korkojen laskiessa, arvioi Tallbacken Capital Advisorsin toimitusjohtaja Michael Purves uutistoimisto Reutersille.

”Jos (Trump) voittaa ja tekee nämä asiat, jotka hän sanoi tekevänsä, näemme paljon suuremman myynnin pitemmän juoksuajan joukkovelkakirjamarkkinoilla”, Purves kertoo.

Toisaalta korkomarkkinoilla ei ole toistaiseksi nähty sellaisia liikkeitä, jotka viittaisivat Trumpin presidenttiyden tuomaan riskiin.

Velkakirjojen tuotot liikkuvat odotetun ohjauskoron muutoksen mukaisesti, muistuttaa uutistoimisto Bloombergin toimittaja John Authers artikkelissaan. Viime kuukausina ne ovat laskeneet enemmän kuin Fedin odotukset antaisivat ymmärtää – huolimatta Trumpin kasvavista mahdollisuuksista presidentinvaalissa.

”Joko sijoittajat eivät usko, että Trumpin voittoa kannattaa vielä hinnoitella, tai sitten he eivät usko, että hän olisi niin huono velkakirjamarkkinoille. Jälkimmäinen on todennäköisempää”, Authers toteaa.

”Osakekauppiaat eivät ole erityisen hyviä hinnoittelemaan tapahtumia, joiden vaikutus tuloihin, tulokseen, kassavirtoihin ja niin edelleen on epämääräinen”, toteaa puolestaan Interactive Brokersin päästrategi Steve Sosnick Reutersille.

Salamurhayritys tuskin muuttaa markkinoiden suuntaa

Myös Suomessa on kommentoitu Trumpin mahdolliseen valintaan liittyviä markkinavaikutuksia.

Nordean päästrategi Antti Saari arvioi viestipalvelu X:ssä, että Trumpin murhayritykseen liittyen aika moni asia huolettaa enemmän kuin sen vaikutukset pörssiin.

#Trump:in murhayritykseen liittyen aika moni asia huolettaa enemmän kuin sen vaikutukset #pörssi:in. Niitäkin kuitenkin on, joskin tämä tuskin muuttaa pidemmän päälle markkinoiden suuntaa ???? #sijoittaminen #politiikka #talous — Antti Saari (@SaariAJ) July 14, 2024

”Niitäkin kuitenkin on, joskin tämä tuskin muuttaa pidemmän päälle markkinoiden suuntaa”, hän toteaa.

Saaren mukaan sijoittajat joutuvat puntaroimaan poliittisen keskustelun voimakkaan jakautumisen konkretisoitumisen ja toisaalta kuitenkin markkinoille mieluisamman ehdokkaan – eli Trumpin – mahdollisuuksien parantumista.

”Luultavasti tämä menee niin, että ensin säikähdetään ja sitten rauhoitutaan. Se, että tämä tapahtui kaupankäynnin ollessa pääosin kiinni, vaimentaa markkinaliikkeitä”, Saari toteaa.