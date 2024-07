Eurotähdet on vanhan mantereen haastaja jenkkien mahtiseitsikolle

Euroopastakin löytyy joukko yhtiöitä, jotka ovat olleet häikäiseviä pörssikomeettoja.

Jenkkipörsseissä suurimpien teknoyhtiöiden menestys on ollut niin huikeaa, että seitsemää suurta amerikkalaista teknojättiä on alettu kuvailla termillä ”Mahtiseitsikko”. Näihin yhtiöihin kuuluvat Nvidia, Microsoft, Apple, Meta, Alphabet, Amazon ja Tesla.

Yhteistä mahtiseitsikon yhtiöille on paitsi korkea markkina-arvo, myös se, että ne ratsastavat teknologisen kehityksen kärjessä.

Eurooppalaiset pörssiyhtiöt ovat jääneet selvästi jälkeen jenkkipörssejä, eikä vastaavia teknojättiläisiä vanhalta mantereelta löydy.

Silti myös Euroopassa on joukko menestyviä yrityksiä. Näitä yrityksiä kutsutaan termillä ”Eurostars” eli ”Eurotähdet”. Termin on keksinyt Aegon Asset Managementin salkunhoitaja Jordy Hermanns.

Eurotähtiin kuuluvat tanskalainen lääkejätti Novo Nordisk, hollaintilainen puolijohdeteollisuuden laitteita valmistava ASML, ranskalainen ylellisyyshyödykeyhtiö LVMH, italialainen urheiluautovalmistaja Ferrari, hollantilainen maksualustaratkaisun tarjoaja Adyen, ranskalainen sähkötekniikan laitteita ja komponentteja valmistava Schneider Electric sekä ranskalainen luksustuoteyhtiö Hermès.

Eurotähdet lyövät mahtiseitsikon riskikorjatun tuoton

Toisin kuin teknologiapainotteinen mahtiseitsikko, eurotähdet jakautuvat useille eri toimialoille, kuten terveydenhuoltoon, ylellisyystavaroihin, autoteollisuuteen ja teollisuusteknologiaan. Eurotähdet tarjoavatkin siten paremmin hajautetun salkun kuin mahtiseitsikko.

Mahtiseitsikon ja eurotähtien toimialajakauma. Lähde: Aegon AM, Bloomberg.

Vuoden 2020 alusta lähtien tämä eurooppalaisten osakkeiden eliittiryhmä ei ole ainoastaan saavuttanut mahtiseitsikon vankkaa tuottokehitystä, vaan jopa hienoisesti ylittänyt sen.

Vuoden 2020 alusta lähtien Eurotähdet ovat tarjonneet peräti 224 prosentin kokonaistuoton, mikä vastaa 30 prosentin vuotuista tuottoa.

”Nämä yritykset ovat kasvattaneet painoarvoaan ja vaikutusvaltaansa vertailuindekseissä. Tällä voittaja vie kaikki -paradigmalla on ollut merkittävä vaikutus maailmantalouteen ja rahoitusmarkkinoihin”, Hermanns ja salkunhoitaja Jacob Vijverberg toteavat tutkimusmuistiossaan.

Mahtiseitsikon ja eurotähtien kokonaistuoton vertailu ajanjaksolla 2020-2024. Lähde: Aegon AM, Bloomberg

Voittaja vie kaiken -ilmiössä on kyse siitä, että yksi yritys saa suurimman osan käytettävissä olevista voitoista. Muutamat muut saavat parhaimmillaankin vaatimattoman osuuden. Loput taistelevat vähäisestä jäännöksestä, eivätkä yleensä selviä pitkään.

Lisäksi eurotähtien tuottovaihtelu eli volatiliteetti on ollut mahtiseitsikkoa alhaisempi, minkä ansiosta eurotähtien riskikorjattu tuotto on ollut mahtiseitsikkoa korkeampi.

Eurotähtien ja mahtiseitsikon keskeinen ero on markkina-arvossa. Mahtiseitsikon yhteenlaskettu markkina-arvo on tällä hetkellä yli 14,7 biljoonaa euroa. Sen sijaan eurotähtien yhteenlaskettu markkina-arvo on vain hieman alle 1,85 biljoonaa euroa.

Eurotähdet eivät ratsasta tekoälybuumin aallonharjalla, mikä osaltaan selittää valtavaa eroa näiden ryhmien markkina-arvojen eroa.

Eurotähdillä useita syitä kovaan tuottoon

Eurotähtien menestystä ovat siivittäneet Herrmansin ja Vijverbergin mukaan useat eri tekijät.

Novo Nordisk on johtava kansainvälinen lääkeyhtiö diabeteksen hoidossa, ja se on raportoinut loistavasta kasvusta laihdutuslääkkeensä menestyksen ansiosta. Tanskalaisyhtiöllä on yli 90 vuoden kokemus edelläkävijänä diabeteshoidon kehittämisessä. Yritys on johtavassa asemassa myös lihavuuden hoidon lisäksi hemofilian hoidon ja kasvuhormonihoidon kehittämisessä. Menestys on nostanut yhtiön markkina-arvoa, mikä on tehnyt siitä markkina-arvoltaan Euroopan suurimman yhtiön.

Novo Nordiskin markkina-arvon raju nousu perustuu sen kehittämiin hittituotteisiin: Wegovy-laihdutuslääkkeeseen ja Ozempic diabeteslääkkeeseen. Myös Ozempicia käytetään usein painonhallintaan.

Wegovy tuotiin markkinoille Yhdysvalloissa vuonna 2021 ja Suomessa vuonna 2023. Lääkkeen kysyntä on ollut niin suurta, että lääkejätillä on vaikeuksia pysyä kysynnän perässä.

Markkina-arvoltaan toiseksi suurin on ASML. Hollantilaisyhtiö on ainut yritys maailmassa, joka pystyy valmistamaan EUV-litografiaa (extreme ultraviolet) hyödyntäviä litografiakoneita. Näitä koneita käytetään puolijohteiden valmistuksessa. Yhtiöllä on yli 90 prosentin markkinaosuus litografialaitteiden markkinoilla.

Ylellisyystuotteiden monialayritykset LVMH ja Hermes ovat ylellisyystuotteiden ykkösnimiä maailmassa. Luksusbrändit ovat menestyneet kotitalouksien varallisuuden kasvun ansiosta erityisesti Aasiassa.

Italialainen ylellisyyttä edustava urheiluautojen valmistaja Ferrari on edelleen ikoninen merkki suorituskyvyn ja ylellisyyden symboli.

Hieman tuntemattomampi Adyen on fintech-yritys, josta on tullut yksi markkinajohtajista verkossa tapahtuvissa maksuratkaisuissa. Amsterdamissa toimiva yritys on hyötynyt verkkokaupan ja verkkomaksamisen voimakkaasta kasvusta.

Monikansallinen energia-alaan ja automaatioratkaisuihin erikoistunut Schneider Electric on ollut keskeisessä asemassa maailmanlaajuisessa siirtymässä kohti kestävää energiaa ja datakeskusten rakentamisessa.