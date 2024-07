Finnairilta pehmeä tulosraportti – tuloskehitys selkeä pettymys

Finnairin huhti-kesäkuun tuloskehitys painui selvästi alle analyytikoiden odotusten.

Lentoyhtiö julkisti perjantaina toisen vuosineljänneksen tulosraporttinsa. Yhtiön liikevaihto kasvoi 2,3 prosenttia vertailukaudesta 766 miljoonaan euroon, mutta vertailukelpoinen liiketulos laski viime vuoden 66 miljoonasta eurosta 44 miljoonaan euroon. Osakekohtainen tulos laski 1,5 eurosta 0,09 euroon.

Vertailukelpoinen liiketulos jäi selvästi analyytikoiden konsensusodotuksesta, joka oli 60 miljoonaa euroa. Osakekohtaisen tuloksen konsensusennuste oli 0,18 euroa.

Markkinan normalisoituminen vahvan kysyntäjakson jälkeen heikensi yksikkötuottoja ja tulosta.

Yksikkötuotto tarjotulta henkilökilometriltä laski 3,9 prosenttia ja oli 7,82 senttiä. Yksikkökustannus tarjotuilla henkilökilometreillä laski 0,6 prosenttia ja oli 7,37 senttiä.

Uusi toimitusjohtaja Turkka Kuusisto kertoo, että Finnair kuljetti huhti-kesäkuussa 3,0 miljoonaa matkustajaa ja katsauskauden liikevaihto kasvoi 2,3 prosenttia korkeamman lisämyynnin ja rahtiliikevaihdon myötä. Vertailukelpoisen liiketuloksen lasku johtui Kuusiston mukaan alentuneista lentolippujen hinnoista ja matkustajakäyttöasteen laskusta.

Lentoyhtiön taloudellinen tilanne parani katsauskauden aikana toteutettujen uudelleenrahoitustoimenpiteiden tukemana.

”Koronapandemian aikana patoutunut kysyntä on pitkälti ehtinyt purkautua ja kuluttajaluottamus yleisesti on ollut jo pidemmän aikaa alhainen. Nämä näkyvät nyt osin myös matkustuskysynnässä, joka on normalisoitumassa vuoden 2023 korkean kysynnän ajanjakson jälkeen”, Kuusisto kertoo.

Vuoden 2023 vahvan kysyntätilanteen perusteella Finnair lisäsi tarjottuja henkilökilometrejä vuodelle 2024 tehostamalla koneiden käyttöä ja ottamalla British Airwaysille ulosvuokrattuna olleet koneet omaan käyttöönsä.

Kuusisto kertoo, että matkustuskysynnän normalisoitumisen vuoksi tämä kapasiteetin lisäys ei vielä ole kasvattanut Finnairin tuottoja vastaavasti, ja matkustajakäyttöaste jäikin siten 74,7 prosenttiin, kun vertailukaudella se oli 76,3 prosenttia.

Finnair sai katsauskaudella valmiiksi laajarunkokoneidemme matkustamouudistuksen, jossa niihin asennettiin uudistettu business-luokka ja täysin uusi premium economy -matkustusluokka, ja samalla uudistettiin myös economy-luokka. Uudistuksen myötä yhtiö voi tarjota yhtenäisen asiakaskokemuksen kaikilla kaukoreiteillämme.

Finnair jatkoi huhti-kesäkuussa taseensa vahvistamista laskemalla liikkeeseen 500 miljoonan euron vakuudettoman joukkovelkakirjalainan muun muassa aiemman 400 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan uudelleenrahoittamiseksi. S&P Global Ratings myönsi Finnairille pitkäaikaisen luottoluokituksen tasolla BB+.

Kuusiston mukaan julkinen luottoluokitus on Finnairille ensimmäinen, ja se mahdollistaa laajempien velkapääomamarkkinoiden käytön ja lisää rahoitustransaktioiden toteutusvarmuutta, kuten onnistunut joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku osoitti.

Finnair odottaa kansainvälisen lentoliikenteen odotetaan jatkavan kasvuaan vuonna 2024. Riskit liittyen inflaation ja kohonneen korkotason nousun vaikutuksista kysyntään ja kustannuksiin ovat kuitenkin edelleen koholla aiheuttaen toimintaympäristön epävarmuutta. Myös kansainväliset konfliktit ja maailmanpoliittinen epävakaus aiheuttavat toimintaympäristön epävarmuutta. Nämä tekijät saattavat vaikuttaa lentomatkustuksen ja -rahdin kysyntään.

Finnair toistaa aiemman ohjeistuksensa ja suunnittelee lisäävänsä kokonaiskapasiteettiaan, tarjotuilla henkilökilometreillä mitattuna, noin 10 prosentilla vuonna 2024. Kapasiteettiarvio pitää sisällään koneiden ulosvuokraukset miehistöineen. Kasvu painottuu pääasiassa Aasiaan ja Eurooppaan.

Finnair antaa nyt arvioin koko vuoden liikevaihdosta ja tuloksesta. Yhtiö odottaa vuoden 2024 liikevaihdon olevan 3,0-3,2 miljardia euroa ja vertailukelpoisen liiketuloksen 110-180 miljoonan euroa.

Viime vuonna yhtiön liikevaihto oli 3,0 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liiketulos 184 miljoonaa euroa.