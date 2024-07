Fortum myy rönsyjään – Analyytikko: ”kauppahinta hyvä”

Fortum myy kierrätys- ja jätelii­ke­toi­min­tansa ja keskittyy entistä enemmän ydintoimintoihinsa puhtaassa sähköntuotannossa.

Energiayhtiö Fortum kertoi viime torstaina tehneensä sopimuksen, jonka mukaan yhtiö myy kierrätys- ja jäteliiketoimintansa temaattiseen vaikuttavuussijoittamiseen keskittyvälle Summa Equitylle tämän portfolioyhtiön NG Groupin kautta.

Kaupan velaton kauppahinta on noin 800 miljoonaa euroa.

Tämänhetkisen taseen perusteella Fortum kirjaisi kaupasta noin 110 miljoonan euron verottoman myyntivoiton. Lopullisen myyntivoiton suuruus määräytyy kuitenkin kaupan toteutuspäivän taseen mukaan. Fortum kirjaa myyntivoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä Muut toiminnot -segmentin tuloksessa, kun kauppa toteutuu.

Kaupan toteutuminen edellyttää tarvittavia viranomaishyväksyntiä sekä tavanomaisten ehtojen täyttymistä. Yhtiö odottaa saavansa kaupan päätökseen kuluvan vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä.

Kierrätys- ja jäteliiketoiminnan myynti on osa Fortumin Circular Solutions -liiketoimintojen strategista arviointia, joka aloitettiin elokuussa 2023. Fortum keskittyy strategiassaan puhtaan energian tuottamiseen ja teollisuuden dekarbonisaation edistämiseen Pohjoismaissa. Fortumin Pohjoismaissa sijaitsevaa ydinliiketoimintaa ovat vesi- ja ydinvoimatuotanto, kuluttajaliiketoiminta sekä kaukolämpö ja -kylmä. Circular Solutions -liiketoiminta ei ole Fortumin strategian ytimessä.

Fortum keskittyy yhä enemmän ydinliiketoimintaansa

Myytävät kierrätys- ja jäteliiketoiminnot (Recycling & Waste) tarjoavat teollisille ja kuntasektorin asiakkaille jätehuoltopalveluja sekä kokonaisvaltaisia muovien, metallien, tuhkan, kuonan ja vaarallisten jätteiden käsittely- ja kierrätyspalveluja. Liiketoiminnot sijaitsevat Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa ja työllistävät noin 900 työntekijää.

”Divestointi antaa meille mahdollisuuden keskittyä entistä enemmän ydintoimintoihimme puhtaassa sähköntuotannossa: haluamme edistää sähköistymistä ja valmistautua tulevaan kasvuun. Myynnin jälkeen jatkamme prioriteettiemme mukaista pääoman allokointia eli tasapainottamista vahvan taseen, investointien ja osinkopolitiikkaan perustuvien osinkotuottojen välillä”, Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo sanoo.

Kierrätys- ja jäteliiketoiminta myydyn osan liikevaihto oli viimeisen 12 kuukauden aikana 40 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto kolme miljoonaa euroa. Siten liiketoiminta ei käytännössä kasvattanut Fortumin liikevoittoa.

Fortumin mukaan jäljellä olevien Circular Solutions -liiketoimintojen strateginen tarkastelu jatkuu. Se koskee turbiini- ja generaattoripalveluita, akkujen kierrätystoimintaa ja biopohjaisiin ratkaisuihin liittyviä liiketoimintoja sekä Isossa-Britanniassa sijaitsevia jätteestä energiaa tuottavia liiketoimintoja.

Näihin jäljellä oleviin liiketoimintoihin sidotun pääoman arvo on 90 miljoonaa euroa, ja ne työllistävät noin 400 työntekijää. Kahdentoista viime kuukauden aikana jäljellä olevien liiketoimintojen vertailukelpoinen käyttökate oli -29 miljoonaa euroa tappiollista.

Kierrätys- ja jäteliiketoiminnan myynti vaikuttaa Fortumin investointinäkymiin. Konsernin vuotuisten ylläpitoinvestointien odotetaan olevan myynnin jälkeen vuodesta 2025 eteenpäin 250 miljoonaa euroa, kun ne aiemmin olivat 300 miljoonaa euroa. Pienempien vuotuisten kunnossapitoinvestointien vuoksi Fortumin investointimenot ilman yritysostoja odotetaan vuosina 2024–2026 ovat enintään 1,6 miljardia euroa, kun aiempi arvio oli enintään 1,7 miljardia euroa.

Lisää rönsyjen myyntejä luultavasti tulossa

Inderesin analyytikko Juha Kinnunen suhtautuu Fortumin kauppaan myönteisesti.

”Kauppahinta on mielestämme erittäin hyvä liiketoiminnasta, joka on pääomaintensiivinen ja jonka pääoman tuotto on ollut heikkoa. Samalla Fortumin liiketoiminta fokusoituu edelleen selkeämmin, mitä pidämme positiivisena suuntana”, hän toteaa.

Yrityskauppa ei kuitenkaan vaikuta Inderesin näkemykseen Fortumista. Inderesin suositus Fortumin osakkeille on lisää ja osakkeen tavoitehinta 13,5 euroa. Viimeisin kurssinoteeraus oli 13,8 euroa.

Koska kierrätys- ja jäteliiketoiminnan myynti on osa Fortumin Circular Solutions -liiketoimintojen strategista arviointia, pitää Kinnunen todennäköisenä, että liiketoiminta tai sen osia tullaan myymään seuraavan vuoden aikana.

Kinnusen mukaan myyty liiketoiminta on sitonut merkittävästi pääomaa ja vaatii oleellisia investointeja, joten erityisesti pääoman tuoton näkökulmasta liiketoiminnan profiili oli heikko.

”Tätä kautta liiketoiminnan myynti parantaa Fortumin profiilia”, analyytikko arvioi.