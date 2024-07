Kemira laajentaa biokaasuun liittyvää tuotantoa Espanjassa

Kemira laajentaa kapasiteettia Espanjassa vastatakseen kasvavaan biokaasu- ja fosforin poistosovellusten kysyntään.

Kemira investoi rautakloridin tuotantokapasiteetin laajennukseen Tarragonassa, Espanjassa valmistaakseen erityisiä biokaasun valmistukseen tarkoitettuja tuotteita. Tämän investoinnin myötä Kemira vastaa biokaasutuotteiden kasvavaan kysyntään Euroopassa.

Rautakloridi on myös käytetyin saostuskemikaali fosforin poistamisessa jäteveden käsittelyn yhteydessä.

Kokonaisinvestoinnin arvo on alle 10 miljoonaa euroa ja uuden kapasiteetin suunnitellaan olevan käytössä vuoden 2026 aikana.

“Tämä investointi tukee strategiaamme ja tavoitteitamme kasvaa vesisektorilla ja kestävissä ratkaisuissa. Voimme tukea asiakkaitamme heidän kestävyyshankkeissaan näiden biokaasu- ja fosforinpoistoratkaisuiden avulla. Patentoidut ja räätälöidyt biokaasutuotteemme ovat ainutlaatuisia ja niiden avulla voidaan merkittävästi lisätä biokaasun tuotantotehokkuutta”, toteaa Kemiran Industry & Water segmentin johtaja Tuija Pohjolainen-Hiltunen.

Kemiran mukaan biokaasumarkkina kasvaa nopeasti Euroopassa ja sitä tukevien tuotteiden, kuten Kemiran rautakloridiin perustuvien biokaasutuotteiden, kysynnän kasvun odotetaan seuraavan tätä kehitystä.

Kiertotalouden näkökulmasta maakaasun korvaaminen orgaanisesta jätteestä ja maatalouden sivutuotteista tuotetulla biokaasulla tai biometaanilla on tärkeää, jotta EU:n kunnianhimoiset tavoitteet tuottaa 35 miljoonaa kuutiometriä biometaania vuoteen 2030 mennessä voisivat toteutua. Fosfori on EU:n kriittisten raaka-aineiden listalla ja sen talteenotto jätevesistä on mahdollista tehokkaan fosforinpoistoteknologian avulla. Talteen otettua fosforia voidaan käyttää maataloudessa lannoitteena.

Kemira tukee biokaasuasiakkaitaan tarjoamalla räätälöityjä tuotteita, jotka toimivat kuten ravintoaineet biologisessa biokaasuprosessissa ja samalla poistavat myrkyllisiä aineita prosessista. Kemiran tuotetarjooma sisältää myös biokaasuprosessiin liittyviä palveluita ja ratkaisuja tuotantokapasiteetin optimointiin ja kulujen minimointiin, ilman uusia investointitarpeita.

Biokaasulla voidaan korvata maakaasu ja sitä käytetään muun muassa energian tuotannossa ja ajoneuvojen polttoaineena.

Rautakloridin lisäkapasiteetti palvelee myös fosforinpoiston lisääntynyttä kysyntää. Rautakloridi poistaa fosforia jätevedestä ja vähentää luonnonvesien rehevöitymistä.

Alkuvuonna tammi-maaliskuussa Kemiran Industry & Water -segmentissä vedenkäsittelymarkkina pysyi vakaana sekä kunnallisella että teollisella puolella. Liikevaihto oli 340 miljoonaa euroa, ja operatiivinen käyttökateprosentti oli ennätykselliset 21,8 prosenttia.

Segmentin liikevaihto laski paikallisissa valuutoissa, yritysostot ja -myynnit pois lukien kaksi prosenttia vertailukaudesta. Myyntihinnat laskivat, sillä lipeän hinnat laskivat vertailukauden korkealta tasolta. Saostuskemikaalien myyntihinnat pysyivät vakaina. Myyntimäärät kasvoivat saostuskemikaalien ansiosta.

Kemira nosti vuoden 2024 näkymiään kesäkuussa.

Kemira odottaa nyt vuoden 2024 liikevaihdon olevan 2800 ja 3200 miljoonan euron välillä ja operatiivisen käyttökatteen olevan 540 ja 640 miljoonan euron välillä. Yhtiö odotti aiemmin vuoden 2024 liikevaihdon olevan 2700 ja 3200 miljoonan euron välillä ja operatiivisen käyttökatteen olevan 480 ja 580 miljoonan euron välillä. Näkymien taustaoletukset on myös päivitetty.