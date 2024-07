Kempower totisen paikan edessä – muutosneuvottelut alkavat

Kempower on aloittanut toimet kannattavuutensa kääntämiseksi. Yhtiö aloittaa suunnitelmaan liittyvät muutosneuvottelut.

Kempower Oy:n toimitusjohtaja (CEO) Tomi Ristimäki Lahdessa 5. elokuuta 2021.

Sähköautojen pikalatauslaitteita valmistavan Kempowerin torstaina julkistama ruma tulosvaroitus – joka oli jo toinen tälle vuodelle – on markkinoille selkeä varoitusmerkki yhtiön pahenevista kysyntähaasteista.

Vaikeudet ovat seuranneet toisiaan. Yhtiö on joutunut useampaan kertaan laskemaan lähiajan näkymiään, yhtiön sisäpiiriläiset ovat myyneet osakkeitaan ja myynnissä on ilmennyt yhä uusia vaikeuksia.

Useiden mollivoittoisten uutisten vuoksi Kempowerin osakkeen arvosta on sulanut vuodessa jo 67 prosenttia.

Kempowerin tilauskanta laski huhti-kesäkuussa 101 miljoonaan euroon viime vuoden 139 miljoonasta eurosta. Tilauskertymä laski 54 miljoonaan euroon viime vuoden 86 miljoonasta eurosta.

Operatiivinen liiketulos painui -8,5 miljoonaa euroa pakkaselle, kun viime vuonna vertailukaudella se oli positiivinen lähes 14 miljoonasta eurosta.

Kempowerin osake on luisunut vuoden aikana rankasti. Kuva: Koyfin.

Yhtiön mukaan DC-pikalatausmarkkinoiden kysyntä on ollut alhaisempaa kuin Kempower on aiemmin arvioinut. Myös laturien käyttöönotto on ollut aiemmin odotettua hitaampaa verkkoyhteyksien rajallisen saatavuuden vuoksi.

Molemmat tekijät ovat luoneet yhtiön mukaan ylimääräistä varastoa asiakaspuolella. Useat asiakkaat odottavat myös seuraavan sukupolven latausalustan täyttä saatavuutta vuoden 2024 toisen vuosipuoliskon aikana.

Yhtiön uusasiakashankinta on edelleen kehittynyt positiivisesti, mutta ei ole riittänyt paikkaamaan olemassa olevien asiakkaiden tilausten laskua.

Yhtiö odottaa nyt vuoden 2024 liikevaihdon olevan 220–260 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttakursseilla ei ole merkittävää vaikutusta. Viime vuonna liikevaihto oli 284 miljoonaa euroa.

Vuoden 2024 operatiivinen liiketulosmarginaali tulee olemaan negatiivinen. Kannattavuuden odotetaan kuitenkin parantuvan loppuvuotta kohti ja olevan nollatasolla vuoden 2024 neljännen vuosineljänneksen aikana, Kempower kertoo.

Aiemmin yhtiö oli odottanut liikevaihdon olevan 360–410 miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaalin 5-10 prosenttia.

Analyytikot ottavat tulosvaroituksen vakavasti

Inderesin analyytikko Pauli Lohi pitää Kempowerin tulosvaroitusta ”odotettua rajumpana”.

”Asiakaskysynnän selvästi odotuksia rajumpi heikentyminen on kääntämässä kuluvan vuoden tuloksen negatiiviseksi ja siirtää kohtuullisten tulospohjaisten arvostustasojen saavuttamista vuosikymmenen loppupuolelle”, Lohi toteaa artikkelissaan.

Osa analyytikoista on jo muuttanut näkemyksiään Kempowerista tuoreimman tulosvaroituksen jälkeen.

Ainakin Inderes, OP ja Nordea ovat reivanneet osakkeen tavoitehintoja ja suosituksia selvästi alaspäin. Kauppalehti kertoo myös, että lisäksi Kempoweria seuraava varainhoitoyhtiö Bryan Garnier & Co asetti Kempowerin osakkeen tarkkailuun.

Inderes käänsi kerralla kelkkansa Kempowerin osakkeen suosituksen suhteen. Suositus on nyt vähennä, kun aiemmin se oli osta. Osakkeen uusi tavoitehinta on 19 euroa, kun aiemmin se oli 28 euroa.

OP puolestaan laski Kempowerin tavoitehinnan 30 euroon aiemmasta 35 eurosta.

Kempower aloittaa muutosneuvottelut – suurin osa toimenpiteistä kohdistuu Suomeen

Kempower kertoi torstaina 18. heinäkuuta, että se aikoo vauhdittaa toimia yhtiön kannattavuuden parantamiseksi ja osana näitä toimia yhtiö aloittaa muutosneuvottelut.

Tavoitteena on saavuttaa 10 miljoonan euron kustannussäästöt vuositasolla verrattuna yhtiön kustannustasoon toisella vuosineljänneksellä vuonna 2024. Muutosneuvotteluilla tähdätään toteuttamaan säästöt määräaikaisina lomautuksina ja henkilöstövähennyksinä syksyn 2024 aikana.

Kempower arvioi toimenpiteiden johtavan noin 10 prosentin vähennykseen yhtiön tämänhetkisistä henkilötyövuosista globaalisti, suurimman osan vähennyksistä kohdistuessa Suomeen.

Kempower toteuttaa myös nopealla aikataululla muita kannattavuuden parantamiseen liittyviä toimenpiteitä, jotka keskittyvät ulkoisiin kuluihin ja joiden tavoitteena on kääntää liiketoiminta kannattavaksi loppuvuoden 2024 aikana.

”Viime vuosina olemme tiiminä ratkaisseet päivittäin monia haasteita voidaksemme kasvaa. Nykyisessä markkinatilanteessa meidän on sopeutettava kustannuspohjaa organisaation tehokkuuden optimoimiseksi, ja meidän on toimittava nopeasti, jotta liiketoiminta saadaan jälleen kannattavaksi,” sanoo Kempowerin toimitusjohtaja Tomi Ristimäki.



Kempower työllistää 675 henkeä Suomessa ja 232 henkeä tytäryhtiöissä. Neuvotteluissa yhtiö arvioi myös tilapäisiä lomautuksia ja muita keinoja sopeutumiskeinoina. Suunnitelmana on toteuttaa kustannussäästöt syksyllä 2024.