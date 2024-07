OP: Kesko on houkutteleva sijoitus pitkäjännitteiselle sijoittajalle

Lähivuosina Kesko tulee tekemään tuloskäänteen, uskoo OP. Osake on pankin mielestä siten houkuttelevasti hinnoiteltu.

Kesko on perinteisesti hyvä osingonmaksaja. Sen sijaan arvonnousua osake ei viime vuosina ole sijoittajille tarjonnut, sillä elokuusta 2021 huipusta lähtien osakkeen kurssinoteeraus on laskenut 37 eurosta nykyiseen 16,6 euroon.

Vaikka päivittäistavarakauppa on suhdannekestävää liiketoimintaa, samaa ei voi sanoa kaikista muista yhtiön liiketoiminnoista.

Yhtiön riippakivenä ovat viime aikoina olleet kuitenkin rakentamisen ja talotekniikan kaupan sekä rautakaupan mollivoittoinen kehitys.

Rakentamisen ja talotekniikan kauppa kärsii yhä rakentamisen synkästä suhdannetilanteesta. Sen myynti oli kesäkuussa 396 miljoonaa euroa, ja se laski vertailukelpoisesti 13,9 prosenttia. Rautakaupan myynti laski vertailukelpoisesti 12,9 prosenttia. Teknisen kaupan myynti laski vertailukelpoisesti 14,6 prosenttia.

Keskon osakekurssi viiden vuoden ajalta. Kuva: Koyfin.

Teknisen kaupan myynti laski vertailukelpoisesti Suomessa 13 prosenttia, Ruotsissa 21,5 prosenttia ja Norjassa 16,2 prosenttia. Ruotsissa myynnin kehitykseen vaikutti osaltaan K-Rauta-myymälöiden sulkeminen.

Kesko odottaa suhdannekäännettä ensi vuonna

Kesko arvioi toimintaympäristön arvioidaan jatkuvan haastavana.

Yhtiö laski arviotaan koko vuoden vertailukelpoisesta liikevoitosta olevan 620–680 miljoonaan euroon, kun aiempi arvio oli 620-700 miljoonaa euroa. Viime vuonna vertailukelpoinen liikevoitto oli 712 miljoonaa euroa.

Tulosohjeistus perustuu arvioon suhteellisen lyhytaikaisesta taantumasta Keskon toimintamaissa. Keskeisiä näkymiin vaikuttavia epävarmuustekijöitä ovat inflaation ja korkotason kehitys sekä geopoliittiset kriisit ja jännitteet.

Kauppaketju uskoo päivittäistavarakaupassa kuluttaja-asiakaskaupan ja foodservice-markkinan pysyvän vakaana kiristyneestä hintakilpailusta huolimatta ja inflaation arvioidaan hidastuvan vuonna 2024. Päivittäistavarakaupan kannattavuuden Kesko odottaa pysyvän hyvänä myös vuonna 2024.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sen sijaan Kesko odottaa markkinan edelleen laskevan vuonna 2024. Yhtiö odottaa suhdanteen kääntyvän paremmaksi vuonna 2025.

Kesko julkisti huhti-kesäkuun tulosraporttinsa 23. heinäkuuta. Konsernin liikevaihto laski toisella vuosineljänneksellä vertailukelpoisesti 4,1 prosenttia 3,09 miljardiin euroon.

Vertailukelpoinen liikevoitto jäi 178,3 miljoonaan euroon, kun se vuotta aiemmin oli 208 miljoonaa euroa. Analyytikoiden konsensusodotus oli 184 miljoonan euron vertailukelpoinen liikevoitto, joten tuloskehitys jäi myös odotuksien alapuolelle.

Elpyvä ostovoima tukee Keskoa

OP Ryhmä nosti 25. heinäkuuta Keskon omalle osakeideoiden listalleen. Muut yhtiöt listalla ovat tällä hetkellä alkoholijuomien bränditalo Anora, konepajayhtiö Metso, metsäyhtiö Metsä Board sekä ruokayhtiö Raisio.

OP:n mukaan Keskon tulos päivittäistavarakaupassa on marginaalin laskusta huolimatta säilynyt verrattain vakaana, ja pankki odottaa vakaan kehityksen jatkuvan.

”Ruuan hintakehityksen tasaantuminen sekä elpyvä ostovoima antavat mielestämme edellytyksiä laadun merkityksen palautumiselle ja hintaherkkyyden vähenemiselle lähivuosina”, OP toteaa perusteluissaan.

Vaikka rakentamisen suhdannetilanne pohjoismaissa on yhä heikko, on Puolassa (+6 %) ja Baltiassa (+3 %) Onnisen vertailukelpoinen liikevaihto kääntyi kasvuun jo toisella vuosineljänneksellä. Onninen on Keskon LVI- ja sähköalan tukkukauppaa harjoittava yritys.

Pankin positiivisessa näkemyksessä Keskosta ratkaisee myös se, että Kesko kertoi näkevänsä piristymisen merkkejä kaikissa toimintamaissa ja odottavansa selvempää suhdannekäännettä vuonna 2025.

”Tunnistamme lähivuosien näkymissä useita positiivisia merkkejä, ja odotamme Keskon tuloksen pohjaavan vuonna 2024. Arvioimme tuloksen kääntyvän kasvuun vuonna 2025.”

Osinkotuotto pysyy muhkeana

OP:n mukaan Keskon osake on mielestämme houkuttelevasti hinnoiteltu odotettuun lähivuosien tuloskäänteeseen ja yhtiön tekemisen laatuun peilattuna – varsinkin pidemmän aikavälin sijoittajalle.

Vara Researchin keräämien analyytikkoennusteiden mukaan konsensusennuste Keskon vertailukelpoiselle osakekohtaiselle tulokselle tänä vuonna on 1,08 euroa, kun se viime vuonna oli 1,28 euroa. Ensi vuodelle odotuksissa on kuitenkin jo 1,17 euron vertailukelpoinen osakekohtainen tulos.

Siten ensi vuoden konsensusennusteella Keskon P/E-kerroin on noin 14x, mikä on hieman alle viime vuosien keskimääräisen tason.

Analyytikot odottavat Keskolta 5,5 – 6,3 vuoden vuotuista osinkotuottoa, mikä on edelleen korkea tuotto kotimaisten pörssiyhtiöiden joukossa.