Keskolta heikot myyntiluvut kesäkuulta

Keskon myynti on jäänyt toisella vuosineljänneksellä odotuksia alhaisemmaksi.

Keskon myynti oli kesäkuussa 1,02 miljardia euroa, ja se laski 7,5 prosenttia viime vuoden kesäkuusta ja vertailukelpoisesti lasku oli peräti 11,3 prosenttia. Vertailukelpoinen muutos on laskettu paikallisissa valuutoissa ja ilman 2023 ja 2024 toteutuneiden yrityskauppojen vaikutusta. Lisäksi vertailukelpoisen myynnin kehityksen laskennassa on otettu huomioon Norjan teknisen kaupan liiketoimintamallissa tapahtunut vähäinen muutos.

Toukokuussa vertailukelpoinen myynti laski 2,7 prosenttia ja huhtikuussa se kasvoi 2,8 prosenttia.

Toisella vuosineljänneksellä vertailukelpoinen myynti on laskenut 4,0 prosenttia vertailukaudesta. Toisen vuosineljänneksen myynti on jäänyt noin 1,0 prosenttia Vara Researchin keräämää konsensusennustetta alhaisemmaksi.

Koko alkuvuonna tammi-kesäkuussa vertailukelpoinen myynti on jäänyt 4,7 prosenttia jälkeen viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta.

Lasku selittyy osittain kuluvan vuoden kesäkuun alhaisemmilla toimituspäivillä. Päivittäistavarakaupassa oli yksi toimituspäivä vähemmän edeltävään vuoteen verrattuna ja Kesprossa sekä rakentamisen ja talotekniikan kaupassa oli kaksi toimituspäivää vähemmän.

”Myynti laski kaikilla toimialoilla vertailukelpoisesti. Toimituspäiviä oli liiketoiminnasta riippuen 1-2 edellistä vuotta vähemmän, mikä vaikutti myynnin kehitykseen. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa rautakaupan myynti kasvoi Davidsen-yrityskaupan ansiosta”, Keskon pääjohtaja Jorma Rauhala sanoo.

Yhden toimituspäivän vaikutus tukkumyyntiin on Keskon arvion mukaan yleensä noin 2-4 prosenttiyksikköä. Alhaisempi toimituspäivien määrä ei siten yksin selitä yli 11 prosentin vertailukelpoista myynnin laskua.

Päivittäistavarakaupan myynti oli kesäkuussa 536 miljoonaa euroa ja se laski vertailukelpoisesti 7,8 prosenttia. Päivittäistavaramyynti K-ruokakaupoille laski 6,5 prosenttia.

Rakentamisen ja talotekniikan kauppa kärsii yhä rakentamisen synkästä suhdannetilanteesta. Sen myynti oli kesäkuussa 396 miljoonaa euroa, ja se laski vertailukelpoisesti 13,9 prosenttia. Rautakaupan myynti laski vertailukelpoisesti 12,9 prosenttia. Teknisen kaupan myynti laski vertailukelpoisesti 14,6 prosenttia.

Teknisen kaupan myynti laski vertailukelpoisesti Suomessa 13 prosenttia, Ruotsissa 21,5 prosenttia ja Norjassa 16,2 prosenttia. Ruotsissa myynnin kehitykseen vaikutti osaltaan K-Rauta-myymälöiden sulkeminen. Tanskalaisen Davidsen-rautakauppaketjun myyntiluvut on yhdistelty rakentamisen ja talotekniikan kaupan toimialan lukuihin 1. helmikuuta 2024 alkaen.

Autokaupan toimialan myynti oli kesäkuussa 88 miljoonaa euroa ja se laski 19,6 prosenttia. Autokaupassa myynti laski 19,7 prosenttia. Myynti laski autokaupan toimialalla uusissa autoissa ja kasvoi käytetyissä autoissa ja palveluissa. Urheilukaupan myynti laski 19,0 prosenttia.

Uusien autojen myynnin heikkous ei ole yllätys, sillä uusia henkilöautoja rekisteröitiin kesäkuussa 26 prosenttia ja uusia pakettiautoja 13 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten.

Keskon B-osake laski perjantaina 3,1 prosenttia heikkojen kesäkuun myyntilukujen vuoksi.

Analyytikot odottavat Keskon tuloskunnon heikkenevän tänä vuonna viime vuodesta. Vara Researchin mukaan analyytikoiden konsensusennuste Keskon koko vuoden 2024 vertailukelpoiselle osakekohtaiselle tulokselle on 1,11 euroa, kun se viime vuonna oli 1,28 euroa.

Nykyisellä kurssinoteerauksella ja kuluvan vuoden konsensusennusteella Keskon P/E-kerroin on nyt noin 15x. Kesko tarjoaa sijoittajille edelleen hyvää osinkotuottoa. Analyytikoiden konsensusodotus osinkotuotolle on 0,92 euroa tältä vuodelta, minkä ansioista osinkotuotto on noin 5,5 prosenttia.