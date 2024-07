Kojamo alentaa näkymiään – markkinoilla yhä paljon vuokra-asuntojen ylitarjontaa

Vuokra-asuntojen ylitarjontatilanteen korjaantuminen on viivästynyt, kertoo Kojamo.

Asuntosijoitusyhtiö Kojamo laskee vuoden 2024 näkymiään liikevaihdosta ja kassavirrasta ennen käyttöpääoman muutosta.

Kojamo arvioi nyt konsernin liikevaihdon kasvavan vuonna 2024 edellisestä vuodesta 2–4 prosenttia. Lisäksi yhtiö arvioi konsernin kassavirran ennen käyttöpääoman muutosta vuonna 2024 olevan 142-152 miljoonaa euroa, ilman kertaluonteisia kuluja.

Viime vuonna yhtiön liikevaihto oli 413 miljoonaa euroa ja kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta 167 miljoonaa euroa.

Aiemmin ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen yhteydessä Kojamo oli arvioinut liikevaihdon kasvavan vuonna 2024 edellisestä vuodesta 4–7 prosenttia. Lisäksi yhtiö arvioi tuolloin konsernin kassavirran ennen käyttöpääoman muutosta olevan 152–164 miljoonaa euroa, ilman kertaluonteisia kuluja.

Yhtiön mukaan markkinoilla on yhä runsaasti tarjontaa, ja kilpailutilanne on kova. Ylitarjontatilanteen korjaantuminen on viivästynyt erityisesti siksi, että aiemmin aloitettujen hankkeiden valmistuminen on painottunut kuluvan vuoden ensimmäiselle puoliskolle, ja omistusasuntokohteiden myymättömiä uudisasuntoja on siirretty vuokramarkkinaan.

Väestönkasvu on jatkunut Helsingin, Tampereen ja Turun seuduilla sisäisen muuttoliikkeen ja maahanmuuton ansiosta, ja uusien asuntoaloitusten määrä on pysynyt poikkeuksellisen alhaisena, joka näkyy 2025 ja 2026 vähäisenä valmistuvien markkinaehtoisten asuntojen määränä. Näiden tekijöiden edelleen odotetaan tasapainottavan vuokra-asuntojen kysyntää ja tarjontaa sekä johtavan vuokra-asuntotarjonnan supistumiseen markkinassa.

Markkinatilanne vaikuttaa Kojamon liikevaihdon kasvuun ja kassavirtaan ennen käyttöpääoman muutosta. Lisäksi tähän mittariin vaikuttaa alkuvuoden kylmä sää sekä syyskuussa voimaan tuleva arvonlisäveron korotus.

Yhtiö kertoo, että sen säästöohjelma etenee suunnitelman mukaisesti. Säästöohjelmaa Kojamo on perustellut sillä, että vaikka yhtiön taloudellinen asema ja tunnusluvut ovat tällä hetkellä hyvät, toimintaympäristön ja rahoitusmarkkinoiden epävarmuus on jatkunut. Yhtiö näkee tärkeäksi tehdä ennakoivia toimenpiteitä nyt, jotta tilanne myös säilyy vahvana ja luottoluokitus investment grade -tasolla.

Kojamo antoi myös ennakkotietoja tammi-kesäkuun tuloksesta.

Alustaviin laskelmiin perustuvien tilintarkastamattomien ennakkotietojen mukaan yhtiön liikevaihto ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2024 oli 225,6 miljoonaa euroa ja kasvu vertailukauteen nähden oli 3,9 prosenttia. Vastaavasti konsernin kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta ensimmäisen vuosipuoliskon aikana oli 68,2 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 80,5 miljoonaa euroa.

Kojamo on vuokra-asuntojen ylitarjonnan vuoksi painanut voimakkaasti jarrua omassa asuntotuotannossaan. Yhtiöllä oli kuluvan vuoden maaliskuun lopussa käynnissä vain yksi kehityshanke, josta valmistuu kesäkuun loppuun mennessä 113 Lumo-kotia, toimitusjohtaja Jani Nieminen kertoi.

Kojamo Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2024 julkaistaan torstaina 15.8.2024 noin klo 8.00