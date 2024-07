Onko Lindexin osakkeessa piiloarvoa?

Stockmannin Lindex Groupiksi muuttanut kauppakonserni vetää perässään tavarataloliiketoiminnan kivirekeä. Ilman sitä Lindex voisi olla nykyistä markkina-arvoa selvästi arvokkaampi.

Kuva: Kenneth Luoto

Viime vuosina syviin taloudellisiin vaikeuksiin ajautunut Stockmann muutti viime maaliskuussa konsernin nimeksi Lindex Group.

Lindex Group on kansainvälinen monikanavainen vähittäiskaupan konserni, jolla on kaksi divisioonaa: Lindex ja Stockmann. Lindex on globaali muotiyhtiö, jonka kolme tuoteryhmää ovat naisten- ja lastenvaatteet sekä alusvaatteet, jossa se on Pohjoismaiden markkinajohtaja. Vuonna 2023 Lindex-konsernin liikevaihto oli 952 miljoonaa euroa ja sillä oli noin 5 800 työntekijää.

Viime vuosina konserni on käynyt läpi merkittäviä ja laajoja muutoksia. Koronapandemian jälkeen ja osana yrityssaneerausohjelmaa kaikki Stockmann-divisioonan kiinteistöt on myyty ja kaikki vahvistetut riidattomat velat on maksettu.

Syyskuussa 2023 kauppakonserni ilmoitti käynnistävänsä strategisen arvioinnin omistaja-arvon kasvattamiseksi nostamalla Lindex konsernin liiketoiminnan keskiöön.

Meneekö Stockmann myyntiin?

Osana tavarataloliiketoiminnan strategisten vaihtoehtojen selvitystyötä Stockmann tulee arvioimaan, mikä vaihtoehdoista tarjoaisi parhaat edellytykset liiketoiminnan kehittämiseen tulevaisuudessa. Vaihtoehtoihin lukeutuvat tavarataloliiketoiminnan itsenäisyyden lisääminen konsernissa, mahdolliset omistusmuutokset tai strategiset kumppanuudet tai nykyisen rakenteen säilyttäminen.

Konserni ei ole sanonut pyrkivänsä tavaratalotoiminnoista luopumiseen, mutta sitäkään vaihtoehtoa tuskin kannattaa sulkea pois.

Stockmannin harkitsemista strategisista vaihtoehdoista selkein arvonluonti tapahtuisi luultavasti irrottamalla tavarataloliiketoiminta kokonaan konsernista. Ikonisesta tavarataloliiketoiminnasta luopuminen olisi hyvä vaihtoehto osakkeenomistajille, koska tavaratalojen negatiivinen tulos ja arvo painavat edelleen yhtiön arvostusta.

Konserni tekee nimittäin tulosta vain Lindexillä.

Lindexin oikaistu liikevoitto kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa oli 42 miljoonaa euroa, mutta Stockmann-divisioonan vastaava luku oli tappiolla -10,5 miljoonaa euroa.

Toisella vuosineljänneksellä koko Lindex-konsernin liikevaihto pysyi vakaana haastavassa markkinassa, suunnitellut kasvuinvestoinnit vaikuttivat kuitenkin oikaistuun liiketulokseen. Konsernin liikevaihto oli 252 miljoonaa euroa. Liikevaihto laski vertailukaudesta vain hieman: 0,2 prosenttia ja paikallisissa valuutoissa 1,0 prosenttia.

Lindex-divisioonan liikevaihto laski 170 miljoonaan euroon viime vuoden 176 miljoonasta eurosta, mikä johtui myymälöiden pienemmästä kävijämäärästä kesäkuussa. Paikallisissa valuutoissa liikevaihto laski 4,9 prosenttia.

Stockmann-divisioonan liikevaihto puolestaan kasvoi 82 miljoonaan euroon Hullut Päivät -kampanjan ajoituksen ja onnistumisen vuoksi viime vuoden 76 miljoonasta eurosta. Vuonna 2024 kampanja järjestettiin toisen vuosineljänneksen alussa huhtikuussa, kun vuonna 2023 se vaikutti sekä ensimmäiseen että toiseen neljännekseen.

Koko konsernin oikaistu liiketulos laski 29,5 miljoonaan euroon viime vuoden 31,6 miljoonasta eurosta. Valuuttakursseilla ei ollut olennaista vaikutusta.

Lindex-divisioonan oikaistu liiketulos laski 30,8 miljoonaan euroon 36,2 miljoonasta eurosta. Tämä selittyy kesäkuun liikevaihdon laskulla, joka johtui myymälöiden pienemmästä kävijämäärästä, sekä kasvua tukevien markkinoinnin ja digitaalisen kehityksen suunnitelluilla kuluilla, jotka olivat aiempaa suuremmat.

Stockmann-divisioonan oikaistu liiketulos parani -0,6 miljoonaa euroon -3,5 miljoonasta eurosta. Syynä oli pääosin Hullut Päivät -kampanjan ajoitus ja onnistuminen sekä tehokkaat kustannussäästötoimet. Kuitenkin divisioona on siis edelleen kannattamaton osa konsernissa – ja lisäksi tappion kutistuminen johtui osin hetkellisistä tekijöistä.

Yhtiö alensi näkymiään koko vuoden kehityksestä. Aiemmin konserni oli odottanut liikevaihdon kasvavan vuonna 2024 paikallisissa valuutoissa 1-3 prosenttia verrattuna vuoteen 2023. Nyt odotuksissa on -2 ja +2 prosentin välillä oleva liikevaihdon muutos.

Lindex Group on arvokkaampi ilman tavarataloliiketoimintaa

OP Ryhmä laski Lindex-konsernin tavoitehinnan 3,4 euroon aiemmasta 3,5 eurosta. Pankki antaa edelleen konsernille ostosuosituksen.

Lindexiä omistavalle sijoittajalle saattaa löytyä korttipakasta jokeri, jolle pankki laskee arvoa.

Sijoittajan kannalta mahdollinen Stockmann-tavarataloliiketoiminnan myynti tarjoaisi nimittäin mahdollisuutta extratuottoon.

”Osake sisältää mielestämme yhä kohtuullisesti hinnoitellun option sille, että tavarataloliiketoiminnan strategisten vaihtoehtojen arviointi johtaisi arvoa kasvattaviin toimenpiteisiin yrityssaneerausprosessin päättymisen jälkeen. Arviomme mukaan Lindexin osake voisi potentiaalisesti olla yli neljän euron arvoinen, mikäli tavarataloliiketoiminta poistuisi konsernista”, pankki toteaa aamukatsauksessaan.

OP:nm mukaan nykyisellä rakenteella konsernin käypä arvo on noin 2,4 euroa osakkeelta kassavirtamallilla arvioituna. Sen sijaan ilman tavarataloliiketoimintaa konsernin arvo voisi olla jopa 4,1 euroa osakkeelta.

Näiden vaihtoehtojen 40/60 painotuksella pankki päätyy 3,40 euron tavoitehintaan. Lindex Groupin tämän hetken kurssinoteeraus on 3,0 euroa.