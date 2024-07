Metso nousi pankin osakesuosikkien listalle

Metson tärkeimmät tulosajurit ovat metallien hintakehitys ja korkotaso. Parhaimmillaan molemmat saattaisivat vauhdittaa Metson saamia tilauksia.

Konepajayhtiö Metson alkuvuosi on alkanut hienoisen vaisusti.

Yhtiön saadut tilaukset laskivat tammi-maaliskuussa kahdeksan prosenttia vertailukaudesta ja olivat yhteensä 1,36 miljardia euroa. Palveluliiketoiminnan tilaukset laskivat viisi prosenttia. Liikevaihto laski vertailukaudesta 9,0 prosenttia ja oli 1,22 miljardia euroa. Palveluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 6,0 prosenttia.

Oikaistu käyttökate laski viime vuoden 211 miljoonasta eurosta 200 miljoonaan euroon. Liikevoitto laski 193 miljoonasta eurosta 188 miljoonaan euroon. Analyytikoiden konsensusennuste liikevoitolle oli 197 miljoonaa euroa, joten tulos jäi hieman odotuksista.

Yhtiön mineraalit-segmentin palveluliiketoiminnassa ja kivenmurskaus-segmentin laitemarkkinoilla nähtiin parannusta, kun taas asiakkaiden päätöksenteko mineraalit-segmentin laiteliiketoiminnassa oli hidasta.

Metso odottaa markkina-aktiviteetin pysyvän nykyisellä tasolla molemmissa segmenteissä. Aiemmin julkaisemissa näkymissään Metso odotti yleisen markkina-aktiviteetin pysyvän nykyisellä tasolla Mineraalit-segmentissä ja paranevan Kivenmurskaus-segmentissä.

”Yleisesti odotetaan, että metallien korkeammat hinnat ja mahdolliset koronalennukset voisivat kiihdyttää taloudellista toimeliaisuutta ja kysyntää toimialoillamme myöhemmin tämän vuoden aikana. Kaikissa markkinaolosuhteissa jatkamme kustannusten hallintaa, toteutamme muita toimia kannattavuuden ja kassavirran parantamiseksi ja varmistamme, että tarjoamme asiakkaillemme parasta mahdollista palvelua”, Metson toimitusjohtaja Pekka Vauramo kertoi tulosraportin yhteydessä.

Metso on toteuttanut rakenteellisia muutoksia tietyissä osissa Mineraalit-liiketoimintaansa. Toimenpiteet liittyvät markkinaympäristön muutoksiin esimerkiksi energiamurrosta tukevien strategisten mineraalien merkityksen kasvun vuoksi.

Yhtiö pyrkii parantamaan joustavuutta, laajentamaan asiakaskontaktien kattavuutta sekä mahdollistamaan parempi asiakkuudenhallinta. Samalla Metso suunnittelee tehokkuutta parantavia toimenpiteitä asiakkaiden tämänhetkisen hitaamman isoihin investointeihin liittyvän päätöksenteon takia.

Sähköistymisen megatrendi Metson pitkän aikavälin näkymien tukena

Metson osake on laskenut kuukaudessa noin kahdeksan prosenttia. OP arvioi päivitetyssä Osake- ja ETF -ideat -raportissaan, että teollisuusmetallien hinnoissa on nähty korjausliike erittäin vahvan kehityksen jälkeen, mikä on painanut Metson osaketta.

Metson näkymät näyttävät kuitenkin OP:n mukaan myönteisiltä, ja pankki nostikin keskiviikkona 3. heinäkuuta yhtiön kotimaisten osakesuosikkiensa listalle.

”Metallien hinnat ovat kuitenkin vakiintuneet aiempaa korkeammalle tasolle, mikä tukee kaivosinvestointeja myös jatkossa. Lisäksi aiempaa matalammalla korkotasolla on Metson laitteiden kysyntää tukeva vaikutus”, pankki toteaa.

Lisäksi Metson pitemmän ajan tulevaisuudessa yhtiötä tukee yksi iso megatrendi: sähköistyminen.

Sähköistyminen tulee lisäämään metallien kysyntää tulevaisuudessa erittäin paljon. Akkujen valmistamiseen tarvittavien metallien kaivuun lisääntyminen maailmanlaajuisesti luo kysyntää Metson tarjoamille kaivosratkaisuille. Metallien niukkuus johtaa tulevaisuudessa yhä köyhempien malmiesiintymien käsittelyyn, mihin Metso pystyy tarjoamaan ratkaisuja.

”Arviomme mukaan sähköistymistrendi tulee jatkumaan myönteisenä pitkälle tulevaisuuteen, mikä tukee kuparin ja akkumetallien kysyntää ja tätä kautta Metson tilauksia”, pankki toteaa.

Osakkeen arvostus alle verrokkien

Myös osakkeen hinta vaikuttaa tällä hetkellä houkuttelevalta.

Lisäksi Metson osakkeen tulospohjaiset arvostuskertoimet ovat noin 15-20 prosenttia pitkän aikavälin keskiarvonsa alapuolella. Myös lähimpiin verrokkeihin nähden Metson osake hinnoitellaan on noin 10-15 prosentin alennuksella.

Analyytikoiden konsensusennuste Metson kuluvan vuoden oikaistulle osakekohtaiselle tulokselle on Vara Researchin mukaan 0,69 euroa, kun viime vuoden toteuma oli 0,67 euroa. Ensi vuodelle odotuksissa on kuitenkin jo 0,77 euron oikaistu osakekohtainen tulos.

Ensi vuoden konsensusennusteella Metson P/E-kerroin on 13x ja EV/Ebitda-kerroin 8,2x.

Yhtiötä seuraavista 16 analyytikosta kahdeksan antaa osakkeelle tällä hetkellä ostosuosituksen, neljän suositus on lisää, kolmen suositus on pidä ja yhden suositus on vähennä.

OP:n muut kotimaiset osakesuosikit ovat tällä hetkellä alkoholijuomien bränditalo Anora, äskettäin listautunut Kalmar, metsäyhtiö Metsä Board ja teräsyhtiö Outokumpu.