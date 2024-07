Microsoft kasvaa vauhdilla – tekoälyn merkitys yhtiölle entistä suurempi

Tekoälyratkaisujen merkitys Microsoftin liiketoiminnalle kasvaa yhä suuremmaksi.

Teknojätti Microsoft julkisti tilikautensa neljännen vuosineljänneksen tuloksesta tiistaina pörssin sulkemisen jälkeen. Yhtiö ylitti sekä liikevaihdon että tuloksen ennusteet, mutta pilvipalveluiden tulos jäi odotuksista.

Yhtiön liikevaihto oli 64,7 miljardia dollaria ja osakekohtainen tulos 2,96 dollaria.

Uutistoimisto Bloombergin keräämien analyytikkoennusteiden mukaan konsensusodotus oli 64,5 miljoonan dollarin liikevaihto 2,94 dollarin osakekohtaisella tuloksella. Viime vuonna vastaavalla vuosineljänneksellä liikevaihto oli 56,2 miljardia dollaria ja osakekohtainen tulos oli 2,69 dollaria.

Microsoftin pilvipalveluiden kokonaisliikevaihto oli 36,8 miljardia dollaria, mikä vastasi odotuksia. Yhtiön Intelligent Cloud -liiketoiminnan, johon sisältyvät Azure-palvelut, liikevaihto jäi kuitenkin odotuksista ollen 28,5 miljardia dollaria, kun odotuksissa oli 28,7 miljardia dollaria.

Vaikka Microsoftin pilvipalvelut jäivät odotuksista, yhtiön kokonaisliikevaihto nousi silti 21 prosenttia vuodessa. Intelligent Cloud -liikevaihto kasvoi puolestaan 19 prosenttia vuodessa.

Azure- ja muiden pilvipalveluiden kasvu nousi 29 prosenttiin, josta kahdeksan prosenttiyksikköä johtui yhtiölle tulevaisuudessa yhä merkittävämmästä tekoälypalveluiden kasvusta. Edellisellä vuosineljänneksellä pilvipalvelut olivat kasvaneet kuitenkin 31 prosenttia, joten pilvipalveluiden kasvu oli markkinoille pettymys.

”Kyse oli oikeastaan pilvipalveluiden luvusta — sen olisi pitänyt olla hieman korkeampi,” toteaa Doug Clinton, Deepwater Asset Managementin osakas Bloomberg Televisionin haastattelussa.

UBS:n analyytikko Karl Keirstead arvioi, että Microsoft on kasvattanut markkinaosuuttaan Googlen ja Amazonin kustannuksella.

”Tarkasteltaessa AWS:n, Microsoft Azuren ja Google Cloudin markkinaosuuden muutoksia, johdonmukaisin teema oli se, että useat asiakkaat ja kumppanit mainitsivat Microsoftin kasvattaneen markkinaosuuttaan tekoälyn varhaisen etumatkan ansiosta”, Keirstead kirjoitti muistiossaan kolmesta suuresta pilvipalvelutoimijasta.

Microsoftin toimitusjohtaja Satya Nadella on tuonut Microsoftin tuotevalikoimaan määrätietoisesti tekoälyteknologiaa. Microsoftin tärkein tekoälypanostus on Copilot-niminen ratkaisu, joka tuo tekoälyn hyödyntämismahdollisuudet Microsoftin Office-sovelluksiin. Yhtiö myy myös Azure-pilvipalveluita, joissa on mukana OpenAI:n tuotteita.

Nadellan mukaan Copilotin käyttäjämäärä työpaikoilla kaksinkertaistui vuosineljänneksen aikana. Copilotin käyttö GitHubissa, joka mahdollistaa tekoälyavusteisen ohjelmistokehityksen, kattaa 40 prosenttia tämän liiketoiminnan liikevaihdon kasvusta, hän kertoi.

Amazonin ja Googlen kaltaisten kilpailijoiden ohella Microsoft on käyttänyt miljardeja uusien datakeskusten rakentamiseen vastatakseen pilvilaskennan ja paljon sähköä vaativien tekoälypalveluiden kysyntään.