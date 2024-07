”Musta joutsen” -sijoittaja: Tulossa kaikkien aikojen kurssiromahdus

Hedgerarahaston toimitusjohtaja Mark Spitznagel ennustaa, että amerikkalaisosakkeet voivat pian menettää yli puolet arvostaan.

Amerikkalainen sijoittaja ja rahastojohtaja Mark Spitznagel varoittaa Wall Street Journalin tuoreessa haastattelussa, että osakemarkkinat ovat menossa kohti historiallista myyntiromahdusta. Hän toistaa jälleen varoituksen äärimmäisestä karhu- eli laskumarkkinasta sijoittajille, jotka ovat saaneet nauttia hulppeista osaketuotoista tekoälyyn liittyvän hurmion keskellä.

Spitznagel on Universa Investmentsin -hedgerahaston perustaja ja toimitusjohtaja. Universa Investments on hedge-rahasto, joka tunnetaan sijoitusstrategioistaan, joilla pyritään suojautumaan markkinoiden suurilta laskuilta ja hyötymään epävakaista markkinatilanteista.

Spitznagel on tullut tunnetuksi myös läheisestä yhteistyöstään Nassim Nicholas Talebin kanssa, joka on tunnettu kirjailija ja riskianalyytikko. Taleb on kirjoittanut muun muassa kirjallisuuden Musta joutsen (The Black Swan, joka käsittelee epätodennäköisten, mutta vaikutuksiltaan merkittävien tapahtumien vaikutuksia.

Haastattelussa Spitznagel sanoo, että osakemarkkinoiden vuosia kestänyt ralli oli ”ihmiskunnan historian suurin kupla”.

Hän viittasi yhtäläisyyksiin 2000-luvun alun it-kuplan kanssa, jolloin sijoittajat kaatoivat rahaa teknologiaosakkeisiin ennen kuin hurmio laantui ja Nasdaq romahti.

”Et tunne itseäsi hölmöksi, kun varoitan karhumarkkinoista”, hän sanoi Journalille.

Keskuspankki ei kykene tällä kertaa pelastamaan taloutta

Spitznagelin mukaan kupla ja sen puhkeamisen vaikutukset tulevat olemaan tällä kertaa it-kuplaa rajummat, sillä USA:n liittovaltion 34 biljoonan dollarin velka vaikeuttaisi Yhdysvaltain keskuspankin mahdollisuuksia kääntää talous nousuun ajoissa taantuman välttämiseksi.

Spitznagelin mukaan nykyinen Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden kurssiralli jatkuisi todennäköisesti kuukausia inflaation laskiessa edelleen ja Fedin keventäessä rahapolitiikkaa. Osakkeet voisivat kuitenkin pian menettää yli puolet arvostaan myöhemmässä myyntipaineessa.

”Uskon, että olemme matkalla johonkin todella, todella pahaan – mutta totta kai sanon niin”, Spitznagel sanoi.

Sijoittajien kannattaa pitää mielessä, että rahastojohtajalla on niin sanotusti ”oma lehmä ojassa”. Varoituksilla pörssiromahduksesta hän saattaa pyrkiä kiihdyttämään pääomavirtoja suojarahastoonsa. Spitznagelin Universa Investments -rahasto panostaa markkinoita liikuttaviin ”mustiin joutseniin”.

Rahasto on erikoistunut hyödyntämään markkinashokkeja. Sijoittajakirjeessään huhtikuussa 2020 Spitxnagel kertoi rahaston käsittämättömästä tuotosta – ”Musta joutsen”-rahastoksi kutsuttu hedgerahasto takoi tammi-maaliskuussa 2020 4 144 prosentin tuoton.

Mustaksi joutseneksi kutsuttu ilmiö on tarkoittaa erittäin epätodennäköistä tapahtumaa, jolla on sijoitusmarkkinoille sovellettuna kolme luonteenomaista piirrettä: sitä ei voi ennustaa, sillä on valtava vaikutus sijoitustuottoihin ja osaamme antaa sille vasta jälkikäteen selityksen, joka vaikuttaa vähemmän satunnaiselta.

Esimerkiksi vuoden 2008 finanssikriisissä oli hyvin paljon mustan joutsenen piirteitä. Se tuli yllättäen, ja vain harvat asiantuntijat osasivat etukäteen ennustaa sen aiheuttaman valtavan shokin finanssimarkkinoille.

Spitznagelin Universa Investments -rahasto hyödyntää niin sanotun häntäriskin suojausta. Häntäriski (engl. tail-risk) tarkoittaa sitä, että hyvin kovien tuottojen ja hyvin alhaisten tuottojen todennäköisyys on suurempi kuin normaalisti eli tällöin tuottojen jakauma poikkeama normaalijakaumasta. Koronakriisissä häntäriski toteutui, eli koronavirus romahdutti alkuvuonna tuotot pakkaselle massiivisella voimalla.

Tällaisen häntäriskiltä suojatun rahaston tuotto siis nousee, kun negatiivisen tuoton häntäriski toteutuu. Tämä ”musta joutsen” -rahasto pyrkii suojautumaan tällaisilta epätodennäköisiltä, mutta vaikutuksiltaan järisyttäviltä talouskatastrofeilta.

Spitznagel tienasi miljardeja vuoden 2008 pörssiromahduksen, vuoden 2015 flash crashin ja vuoden 2020 alussa puhkeavan koronapandemian aikana.

Muitakin kurssiromahduksen varoittajia

Business Insider -sivusto muistuttaa, että Spitznagel on varoittanut romahduksesta jo tammikuusta 2023 lähtien. Vaikka tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun hän soittaa hälytyskelloja, hän sanoi, että tulevan kriisin aikataulu on nyt selkeämpi ja että taantuma voi olla näköpiirissä ennen vuoden loppua.

Yhdysvaltojen pitkään jatkuneen nousumarkkinan alla muutkin sijoitusammattilaiset ovat alkaneet epäillä nousumarkkinan kestävyyttä.

Esimerkiksi ekonomisti John Hussman on useita kertoja varoittanut, että osakemarkkinoiden pitkä nousukausi on päättymässä, koska ylioptimistiset sijoittajat ovat ajaneet osakkeiden arvostukset äärimmäisyyksiin.

Yksi kurssiromahduksen varoittaja on kanadalaisen sijoitustutkimusyhtiö BCA Researchin päästrategi Peter Brezin, joka kertoi markkinanäkemyksistään tuoreessa muistiossaan.

Wall Streetin yhden pessimistisimmän sijoitusstrategin mukaan osakemarkkinat romahtavat 33 prosenttia vuonna 2025, kun Yhdysvaltain keskuspankki ei onnistu estämään taantumaa.