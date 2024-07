Amerikan suurostoksen tappioputki riskinä Nokialle

Nokian osakekurssi on miltei puolittunut vuoden 2014 jälkeen, eikä amerikkalaisen Infineran osto ole vielä ehtinyt vakuuttaa sijoittajia.

Kuva: Nokia Oyj.

Nokia kertoi kesäkuun lopussa ostaneensa optisten verkkoratkaisujen toimittaja Infineran kasvattaakseen optisten verkkojen liiketoimintaansa.

”Nokian pörssitiedote Infineran ostosta ei vielä antanut sijoittajille selkeää kuvaa kannattavuudesta esimerkiksi viideltä viime vuodelta”, omaisuudenhoidon pörssikonkari Hannu Angervuo toteaa.

Amerikkalainen Yahoo Finance kertoo, että puolijohdeteknologian Infineralle on kertynyt tappioita rahoituserien jälkeen yhteensä yli 432 miljoonaa dollaria vuosien 2020-2023 aikana.

Angervuo viittaa edelleen yhtiön vuosiraportteihin ja toteaa, että Infineraa painaa raskas velkataakka, mitä voi pitää myös riskinä Nokialle.

”Infineran velkaisuusaste tekee noin 461 prosenttia suhteessa amerikkalaisyhtiön omiin pääomiin ja velkaa on yhtiölle kertynyt yhteensä 745 miljoonaa dollaria”, Angervuo jatkaa.

Infineran osakekurssi on Angervuon mukaan laskenut 39 prosenttia kolmen vuoden aikana, kun vastaavasti New Yorkin pörssin S&P 500-indeksi on noussut 27 prosenttia vastaavalla ajanjaksolla.

Oliko kauppa liian kallis?

Infineran osakekurssi on viimeisen 12 kuukauden aikana vahvistunut 32 prosenttia ja ponnahti sitten vajaan viidenneksen Nokian ostojulkistuksen jälkeen.

Infinera pystyi ainoastaan viime vuodelta saavuttamaan voitollisen liiketuloksen kuluvan vuosikymmenen aikana. Yhdysvaltain SEC:lle luovutettu vuoden 2023 tilinpäätös kertoo puolestaan, että Infinera teki noin 1,6 miljardin dollarin liikevaihdolla noin 25 miljoonan dollarin nettotappion, joka kuvaa kulujen ja menojen suhdetta.

Angervuo arvioi Nokian ostoa kalliiksi syystä, että kauppahinta nousee lähes puolet yli heikon kannattavuuden Infineran liikevaihdon

Nokia maksaa Infineran osakkeesta 28 prosenttia yli osakkeen päätöskurssin päivää ennen yrityskaupan julkistusta. Kauppahinnaksi tulee noin 2,3 miljardia dollaria. Infineran omistajat voivat ottaa kauppahinnasta esimerkiksi 70 prosenttia käteisenä ja 30 prosenttia Nokian osakkeina.

Nokia on korostanut noin 200 miljoonan euron synergiaetuja omalle puolijohdeteknologian liiketoiminnalleen.

Infineran markkina-arvo oli viikolla noin 1,5 miljardia dollaria New Yorkin pörssissä. Liikevaihto on pidemmällä aikajaksolla liikkunut noin 1,4 ja 1,6 miljardin dollarin välissä.

Yhtiö ei ole maksanut osinkoa osakkeenomistajilleen viime vuosina, ja pysynyt aina vaiti sijoittajille osinkopolitiikastaan.

Rahastot suuria omistajia

Yhtiön suuriin omistajiin lukeutuvat amerikkalaiset perinteiset pääomasijoittajat ja rahastot, kuten Fidelity, jotka myyvät ilmeisesti Infineran kertalaakista Nokialle.

Pidemmän aikavälin kurssinnousua voi osaltaan selittää se, että sijoittajat ovat ehkä pidempään hakeneet ostajaa Infinerealle.

Infinera teki nettisivujensa mukaan kuluvan vuoden ensimmäisellä kvartaalilla noin 307 miljoonan dollarin liikevaihdon. Liikevoitto painui yli kahdeksan prosenttia miinukselle suhteessa liikevaihtoon. Liikevaihto putosi noin kolmanneksen verrattuna toissa vuoden ensimmäiseen kvartaaliin.

Kaksikolmasosaa Yhdysvalloista

Infinera (tunnus INFN) listautui Nasdaqiin 7. kesäkuuta vuonna 2007. Yhtiön liikevaihto on pyörinyt viime vuosina noin 1,4 – 1,6 miljardin dollarin välillä.

Yhtiön liikevaihdosta lähes kaksikolmasosaa kertyy Yhdysvaltain markkinoilta ja loput kansainvälisiltä makkinoilta.

Angervuo nostaa esiin sen, että Infirenan kirjanpidon substanssin arvostus on korkea eli P/B-luku on 7,7 kertaa suhteessa omiin pääomiin eli yhtiön arvostus on korkea. P/B-luku kertoo, kuinka moninkertainen yhtiön pörssiarvo on suhteessa omiin pääomiin. Vertaukseksi voi nostaa Nokian, jonka vastaava arvostus on 0,9x ja koko Helsingin pörssin 1,8x.

Puolijohde kallista

Infineran verrokeiksi voi väljästi nostaa amerikkalaisia puolijohdeteknologian pörssiyhtiöitä, kuten noin 270 miljoonan dollarin liikevaihtoa pyörittävän Clearfieldin, joka osakekurssi on halventunut noin 18 prosenttia vuodessa.

Yhtiön pörssiarvo oli viikolla noin 533 miljoonaa dollaria New Yorkin pörssissä.

Alan yhtiöiden arvostukset heittävät laajalla kaarella. Esimerkiksi liikevaihdoltaan noin 200 dollarin Extremen pörssiarvo oli 1,6 miljardia dollaria ja liikevaihdoltaan samankokoisen Adtranin pörssiarvo noin 405 miljoonaa dollaria.

Puolijohdeteknologianyhtiöiden osakekurssit ovat heikon kannattavuuden seurauksena laskeneet kaksinumeroisin prosenttiluvuin eli alan yrityskentässä saattaa vallita ostajan markkinat, mutta ehkä ilman hintaeroosiota.

Osakekurssi pudonnut

Infineran osakekurssi oli 1. huhtikuuta vuonna 2015 noin 19,93 dollarin tasolla. Noin yhdeksän vuotta myöhemmin eli 3. heinäkuuta kuluvaa vuotta 6,26 dollaria.

”Eli pudotusta osakekurssille on kertynyt noin 67,6 prosentin verran”, Angervuo toteaa.

Infineran osakekurssi. Kuva: Koyfin.

Puolijohdeteknologia kärkkyy nyt jättiapajia, joita tulee jopa satojen miljardien investoinneista datakeskuksiin.

Nokia teki historian suurimman yrityskaupan huhtikuussa vuonna 2015, jolloin yhtiön osakkeen keskikurssi oli 7,17 euroa ja nyt 3. heinäkuuta kuluvaa vuotta 3,61 euroa. Laskua on tullut kertynyt noin 50 prosenttia.

Ericsson pilveltä alas

Nokian kova kilpailija Ericsson teki suuren yritysoston Yhdysvalloissa. Ruotsalaisyhtiö osti amerikkalaisen pilvipalveluyhtiö Vonagen 21 dollarin osakekohtaisella hinnalla eli 28 prosentin preemiolla marraskuussa vuonna 2021

”Kaupan kokonaisarvio oli 6,2 miljardia dollaria. Kauppaa seurasi sijoittajien tyrmistykseksi noin kolmen miljardin dollarin alaskirjaus vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä, mikä on poissa sijoittajien varallisuudesta”, Angervuo toteaa.

Sijoittajat yllättyivät myös kuluvan viikon torstaina, jolloin Ericsson ilmoitti tekevänsä uuden lähes miljardin dollarin alaskirjauksen Vonagesta arvioitua heikomman tuloskehityksen seurauksena.

Angervuo muistuttaa, että teleoperaattorit eivät pysty enää ottamaan etua halvoista koroista investoinneissaan 5G-verkkoon, jonka eteneminen on hyytynyt kaikilla mantereilla. Datakeskuksista tulee sitten vetoapua.