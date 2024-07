Nokian tuloskunto on yhden kortin varassa

Nokia petti tulosodotukset. Yhtiön liiketoiminta on yhä vahvemmin yhden liiketoimintaryhmän varassa.

Nokian toisen neljänneksen liikevaihto laski 18 prosenttia edellisvuodesta ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta pääasiassa Intian markkinan vahvasta vertailukaudesta johtuen.

Vertailukelpoinen liikevoitto laski 423 miljoonaan euroon viime vuoden 619 miljoonasta eurosta, joten laskua tuli siis 32 prosenttia. Toteuma ylitti analyytikoiden 373 miljoonan euron konsensusodotuksen.

Positiivinen tulosyllätys on kuitenkin näennäistä.

Inderesin analyytikko Atte Riikola huomauttaa kuitenkin artikkelissaan, että Nokia saavutti odotuksia paremman vertailukelpoisen liikevoiton matkapuhelinverkkoihin ajoittuneella isolla 150 miljoonan euron kertaerällä AT&T:n sopimuksen päättymisen seurauksena.

”Tästä putsattuna pinnan alla verkkoliiketoimintojen operatiivinen kehitys oli kokonaisuutena odotuksia pehmeämpää”, Riikola toteaa.

Ilman Matkapuhelinverkkojen kertaluonteista tuloutusta, olisi liikevoitto olisi ollut lähes kolmanneksen alle konsensusennusteen.

Teknologia-liiketoiminta kannattelee Nokian tulosta

Nokian tulos perustuu yhä vahvemmin yhteen liiketoimintaryhmään. Raportoidusta 432 miljoonan euron liikevoitosta teknologia-liiketoiminta teki 258 miljoonaa euroa eli lähes 60 prosenttia. Jos liikevoitosta tuloutettua kertaluontoista teknologia-liiketoiminnan osuus tuloksesta on peräti 91 prosenttia.

Toimitusjohtaja Pekka Lundmark kertoo, että jo edellisillä vuosineljänneksillä alkanut tilauskertymän kasvu jatkui myös tällä neljänneksellä, erityisesti verkkoinfrastruktuurissa.

”Vahvistuneen tilauskannan myötä odotamme liikevaihdon kasvavan merkittävästi toisella vuosipuoliskolla. Markkinoiden epävarmuus kuitenkin jatkuu ja tämä edellyttää meiltä tiukkaa kulujen hallintaa”, Lundmark toteaa.

Nokian pitää koko vuoden 2024 näkymät pysyvät ennallaan. Tällä hetkellä Nokia odottaa vertailukelpoisen liikevoiton olevan 2,3–2,9 miljardia euroa ja vapaan kassavirran olevan 30–60 prosenttia vertailukelpoisesta liikevoitosta.

Nokia julkisti toisen vuosineljänneksen aikana kaksi merkittävää yrityskauppaa Verkkoinfrastruktuuri-liiketoimintaryhmässä.

”Nämä kaupat tukevat strategista tavoitettamme liiketoimintaportfoliomme jatkuvasta kehittämisestä”, Lundmark toteaa.

Nokia on kertonut ostavansa Infineran kasvattaakseen optisten verkkojen liiketoimintaansa ja parantaakseen sen kannattavuutta. Lundmarkin mukaan kauppa vauhdittaa Nokian tuotekehitystä ja vahvistaa sen asemaa erityisesti teknologiajättien datakeskuksissa sekä Pohjois-Amerikassa.

Lundmarkin mukaan heikon markkinatilanteen jatkuminen painoi toisen vuosineljänneksen liikevaihtoa. Tähän vaikutti etenkin vahva vertailukausi, sillä vuoden 2023 toinen vuosineljännes oli Intian nopean 5G:n käyttöönoton huippukohta.

”Intian osuus oli kolme neljäsosaa koko liikevaihdon laskusta. Vuosineljänneksen liikevaihtoa ja liikevoittoa hyödytti Matkapuhelinverkoissa 150 miljoonan euron kertaluonteinen erä, joka oli osa saavutettua neuvotteluratkaisua AT&T:n kanssa”, toimitusjohtaja toteaa.

Nokian kustannussäästöohjelma on edistynyt merkittävästi ja yhtiö on jo saavuttanut 400 miljoonan euron vuositason säästöt. Tavoitteena on saavuttaa vuositasolla 800–1 200 miljoonan euron bruttokustannussäästöt vuoden 2026 loppuun mennessä, Lundmark kertoo.

Verkkoliiketoiminta kasvuun Pohjois-Amerikassa

Lundmarkin mukaan verkkoinfrastruktuuri voitti vuosineljänneksen aikana useita merkittäviä sopimuksia, esimerkiksi kuituverkoissa Yhdysvalloissa. Lisäksi Nokia sai kiinteiden verkkojen ja IP-reitittimien tilauksia yhdysvaltalaiselta jakelijalta, joka valmistautuu toimituksiin osana BEAD-ohjelmaa.

”Liiketoimintaryhmä palasi myös kasvuun Pohjois-Amerikassa. Tämä on huomionarvoista, sillä Pohjois-Amerikka oli yksi ensimmäisistä markkinoista, joilla näimme kasvun hidastuvan vuonna 2023. Haastavan edellisvuoden jälkeen asiakkaiden varastotasot ovat palanneet normaalimmalle tasolle ja uskon Verkkoinfrastruktuurin liikevaihdon palaavan kasvu-uralle vuoden jälkimmäisellä puoliskolla ja kasvun jatkuvan vuonna 2025”, Lundmark kertoo.

Toimitusjohtajan mukaan matkapuhelinverkkojen markkinatilanne jatkuu haastavana operaattorien pysyessä edelleen varovaisina investoinneissaan.

”Käynnissä on kuitenkin ollut useita merkittäviä tarjouskilpailuita ja olemme voittaneet tänä vuonna useita uusia asiakkuuksia, esimerkiksi sopimuksen portugalilaisen operaattorin MEO:n kanssa. Olemme lisäksi kasvattaneet merkittävästi osuuttamme useissa asiakkuuksissa vahvan tuoteportfoliomme ansiosta. Saimme myös päätökseen neuvottelut AT&T:n kanssa radioverkkoihin liittyvistä sopimuksistamme. Tämä selkeyttää tulevaa ja varmistaa, että saamme tuloutettua sopimusten alkuperäisen arvon.”

Teknologia-liiketoiminnassa ”lupaava päänavaus”

Nokia on sopinut pilvi- ja verkkopalveluissa useita uusia sopimuksia sekä kehittänyt orgaanisesti tarjontaansa verkkojen kaupallistamisessa sekä niiden hallinnan automatisoinnissa.

Teknologia-liiketoimintaryhmä allekirjoitti tällä vuosineljänneksellä sopimuksen erään suoratoistopalvelun kanssa Nokian multimediateknologioiden käytöstä. Lundmarkin mukaan tämä on lupaava päänavaus alueella, joka voi kasvaa Nokialle merkittäväksi mahdollisuudeksi tulevaisuudessa.

Nokia näkee edelleen merkkejä markkinatilanteen parantumisesta tulevaisuudessa.

”Arviotamme tukee tilauskertymän parantuminen viime vuosineljänneksillä ja odotamme tämän vauhdittavan liikevaihdon kasvua toisella vuosipuoliskolla. Vaikka markkinatilanne on parantumassa sen vaikutus näkyy liikevaihdossamme myöhemmin kuin aiemmin arvioimme ja tämä vaikuttaa liiketoimintaryhmien koko vuoden liikevaihdon kasvuoletuksiin. Uskomme kuitenkin edelleen saavuttavamme koko vuoden 2024 taloudelliset näkymämme, mitä tukee osaltaan nopeat kustannusleikkauksemme”, Lundmark toteaa.