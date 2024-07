Pörssikonkari: Helsingin pörssin tuloskaudesta tulossa pannukakku

Toisen vuosineljänneksen tuloskausi näyttää Helsingin pörssissä edellistä tuloskautta synkemmältä tuloskehityksen suhteen.

Helsingin pörssin päälistan yhtiöistä jo lähes puolet on raportoinut toisen vuosineljänneksen tiedot. Yhteenlasketusta tulossummasta on koossa jo noin 80 prosenttia, johtuen suurten yhtiöiden jo kerrottua toisen neljänneksen numerot.

Suurista yhtiöistä on tiedot saamatta enää Cargoteqilta, Kalmarilta, Outokummulta, Metsä-Boardilta, Fortumilta, Sammolta, Orionilta ja Kojamolta.

Varainhoidon pörssikonkari Hannu Angervuo on koonnut yhteen kotimaisten pörssiyhtiöiden tuloskauden tunnuslukuja.

”Kun nyt lähes puolet yhtiöistä on jo raportoinut, yhteenlaskettu liikevaihto toisella vuosineljänneksellä on 38,3 miljardia euroa. Laskua vuoden takaiseen toiseen neljännekseen on kertynyt 5,1 prosenttia.

Angervuon mukaan kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä pörssin päälistan yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto laski 8,6 prosenttia vertailukaudesta, joten liikevaihdon lasku toisella vuosineljänneksellä jäi ensimmäistä alhaisemmaksi.

Teollisuuden yhteenlaskettu liikevaihto on laskenut 6,1 prosenttia. Keskimmäisen yhtiön eli mediaaniyhtiön liikevaihto on noussut 1,0 prosentin vertailukaudesta, Angervuo ynnää liikevaihtolukuja sijoittajakirjeessään.

Tuloskehitys on ollut liikevaihdon kehitystäkin tahmeampaa.

Angervuon mukaan jo raportoineiden yhtiöiden yhteenlaskettu vertailukelpoinen liikevoitto on 4,87 miljardia euroa ja laskua vertailukauteen on kertynyt 11,5 prosenttia. Teollisuuden liikevoitto on laskenut peräti 17,7 prosenttia. Keskimmäisen yhtiön liikevoitto on laskenut 7,7 prosenttia.

Kuva: Hannu Angervuo.

Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä pörssin päälistan yhtiöiden yhteenlaskettu vertailukelpoinen liikevoitto laski 5,6 prosenttia, joten tuloslasku on kiihtynyt vuoden alusta.

Vertailukelpoinen liikevoitto on ollut laskutrendillä jo vuoden 2022 puolesta välistä lähtien.

Samanlaiselta näyttää kehitys tuloksessa rahoituserien jälkeen. Raportoineiden yhtiöiden yhteenlaskettu tulos rahoituserien jälkeen on toisella neljänneksellä 4,4 miljardia euroa ja laskua vertailukauteen on kertynyt 11,0 prosenttia. Keskimmäisen yhtiön tulos rahoituserien jälkeen on laskenut 18,2 prosenttia. Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä yhteenlaskettu tulos rahoituserien jälkeen laski 6,1 prosenttia.

Raportoineista päälistan yhtiöistä tulosta on pystynyt parantamaan toisella neljänneksellä 44 prosenttia yhtiöistä ja heikomman tuloksen on kirjannut 56 prosenttia raportoineista yhtiöistä, Angervuo toteaa. Tappiollisen tuloksen on kirjannut toistaiseksi seitsemän yritystä.

Raportointipäivänä osakekurssi on laskenut 54 prosentilla raportoineista yhtiöistä.

Loppuvuosi saattaa kuitenkin näyttää valoisammalta, sillä EU-alueen talous on jo 1,5 vuotta junnannut paikallaan, mikä heijastuu suurten pörssiyhtiöiden kannattavuuden kautta Helsingin pörssin kehnoon tuottoon. Kun käänne EU-alueella tapahtuu, tietää se hyvää kotimaisille pörssiyhtiöille.

”Helsingin pörssi ottaa nousussaan ryminävaihteen päälle, kun Euroopan talous alkaa jälkeen ottaa vauhtia. Suurten yhtiöiden tilauksissa näkyy positiivinen vire huhtikuulta”, Angervuo totesi kesäkuussa.

Pörssikonkarin ennusteen mukaan perusmetallin, metsän ja konepajojen yhteenlaskettu tulos rahoituserien jälkeen kohenee selvästi jo kuluvan vuoden aikana.