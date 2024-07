Ahdinkoon joutunut rakennusala osoittaa vihdoin virkoamisen merkkejä

Tiedot RS-rahoituksen kysynnästä antavat orastavia merkkejä siitä, että rakentaminen on pikkuhiljaa elpymässä aallonpohjastaan.

Kuva: Kojamo Oyj.

Iso osa yrityskentän huonoista uutisista on tullut rakennusalalta, erityisesti asuntorakentamisesta, ja siihen liitoksissa olevilta toimialoilta.

Poikkeuksellisen nopeasti noussut korko- ja kustannustaso, asuntokaupan hiljaiselo sekä luottopolitiikan tiukentuminen ovat iskeneet etenkin asuntorakentamiseen.

Rakennusteollisuus RT:n mukaan asuntoaloitusten kokonaismäärä puolittui viime vuonna arviolta 17 500 asuntoon. Vapaarahoitteisessa kerrostalorakentamisessa nähtiin viime vuonna tilastohistorian suurin syöksy, peräti 80 prosenttia.

Tänä vuonna asuntoaloitusten määrä on jäämässä vielä hieman viime vuotta pienemmäksi, vaikka hallitus on nostanut valtion tukeman Ara-asuntotuotannon korkotukivaltuudet tähän mennessä korkeimmalle tasolleen.

”Asuntorakentamisen osalta tämä vuosi on jo taputeltu. Tuotannon käynnistymisen edellytykset eivät ole parantuneet, eikä ensi vuodellekaan voi luvata kuin vaimeaa kasvua”, Rakennusteollisuus RT:n pääekonomisti Jouni Vihmo totesi järjestön viimeisimmässä suhdannekatsauksessa.

Uudiskohteiden rahoitushakemuksissa kasvua

Viime kuukausina rakennusalan varovainen viriäminen on kuitenkin näkynyt kasvaneissa rahoitushakemusmäärissä uudisrakentamiskohteille, kertoo Danske Bank tiedotteessaan.

RS-järjestelmä on Suomessa asuntokaupan yleisesti hyväksytty turvajärjestelmä, joka luo luottamusta uusien asuntojen ostamiseen ja varmistaa, että rakennushankkeet saadaan päätökseen ostajien maksujen turvin. RS-järjestelmä (RS = Rakennusurakan Suojelujärjestelmä) on tarkoitettu suojaamaan asunnon ostajia, kun kyseessä on rakenteilla olevat asunnot.

RS-rahoituksen kysynnän pohjakosketus nähtiin viime vuoden lokakuussa. Nyt alkuvuoden aikana rahoitusta uudisrakentamiseen on haettu jo neljä kertaa enemmän kuin koko viime vuoden aikana, ilmenee Danske Bankin asiakasdatasta.

”Rakentamisen rahoituksen kysynnän osalta pohjakosketus nähtiin viime vuoden toisella vuosipuoliskolla. Tänä vuonna rahoitushakemuksia uudisrakentamiskohteille on tullut jo nyt neljä kertaa enemmän kuin koko viime vuonna yhteensä, vaikka taso on edelleen huippuvuosiin verrattuna matala. Näemme nyt merkkejä siitä, että ala tulee kiipeämään pois kuopasta”, kertoo Danske Bank Suomen keskisuurista yritysasiakkaista vastaava johtaja Elina Fogelholm.

Fogelholmin mukaan rahoituskysynnän lisäksi rakennusalan elpyminen näkyy myös muun muassa sahatavaran kysynnän kasvuna Euroopassa.

Danske Bank Suomen keskisuurista yritysasiakkaista vastaava johtaja Elina Fogelholm.

Rahoitushakemusten voidaan arvioida, että ensimmäisiä uudisrakentamisen hankkeita on nyt suunnitteilla eri puolilla Suomea.

”Rahoituspäätöksestä työmaan käynnistymiseen kestää yleensä noin puoli vuotta, eli nyt rahoitetut hankkeet käynnistyvät aikaisintaan ensi vuoden alussa”, Fogelholm arvioi.

Asuntosijoittamisen suosio hiipunut

Rakentamisen pysähtyminen on koskenut ennen kaikkea asuntorakentamista – teollisuuskiinteistöjä, infrarakentamista ja julkisia hankkeita on ollut käynnissä koko ajan.

”Asuntorakentamisen haasteet ovat liittyneet ennen kaikkea pienten asuntojen markkinaan, kun taas perheasuntojen hinnat ovat paikoin jopa nousseet. Pienten asuntojen kasvanut tarjonta vuokramarkkinoilla yhdistettynä kohonneisiin korkokustannuksiin on vähentänyt asuntosijoittamisen suosiota verrattuna muihin sijoitusvaihtoehtoihin”, Fagerholm kertoo.

Samalla myymättömien asuntojen määrä laskee.

”Rakennusliikkeiden myymättömien pienten asuntojen varasto ei kuitenkaan ole kovin suuri suhteessa asuntojen pitkän aikavälin kysyntään, ja etenkin koska uusia asuntoja ei viime aikoina ole juurikaan rakennettu, se hupenee koko ajan”, Fogelholm sanoo.