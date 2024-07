SRV tekee selvää tuloskäännettä

Rakennusyhtiö SRV:n vahva yhteistoiminnallisen urakoinnin tilauskanta kannattelee sitä yli hankalan rakennustaantuman ajan.

Rakennusyhtiö SRV julkisti torstaiaamuna toisen vuosineljänneksen tulosraporttinsa. Yhtiön liikevaihto nousi vertailukaudesta yli 30 prosenttia 186 miljoonaan euroon. Liikevaihto kasvoi ennen kaikkea toimitilarakentamisen allianssi- ja projektinjohtourakoissa. Asuntorakentamisen liikevaihto puolestaan pieneni.

Operatiivinen liikevoitto kääntyi plussalle 1,5 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli ollut tappiolla -3,9 miljoonaa euroa. Operatiivinen liikevoitto parani voimakkaasti kasvaneen volyymin ja parantuneen katepidon myötä, vaikka hankeportfolio painottui matalakatteisempaan yhteistoiminnalliseen urakointiin.

Analyysitalo Inderes odotti noin 1,1 miljoonan euron ja Evli 2,5 miljoonan euron positiivista operatiivista liikevoittoa toiselta vuosineljännekseltä.

Tilauskanta nousi vertailukauden lopun 993 miljoonasta eurosta 1 067 miljoonaan euroon. Yhtiö on huhti-kesäkuun aikana solminut useita merkittäviä tilauksia yhteensä lähes 300 miljoonan euron edestä.

”Vuoden 2024 ensimmäisen vuosipuoliskon markkinaympäristö jatkui entisellään kuluttajien ja sijoittajien kysynnän ollessa erittäin vähäistä. Haastavasta tilanteesta huolimatta onnistuimme vuoden toisellakin kvartaalilla pitämään tilauskannan vahvana ja liikevaihdon sekä operatiivisen liikevoiton viime vuotta suurempina”, toteaa SRV:n toimitusjohtaja Saku Sipola.

SRV:n liikevaihdon ja operatiivisen liikevoiton kehitys viimeisten viiden vuosineljänneksen aikana. Kuva: SRV Oyj.

Asuntomarkkinoiden käänteen merkit

Sipolan mukaan korkotaso on yhä verrattain korkea, ja markkinoilla on tarjolla runsaasti sekä uusia omistusasuntoja että vuokra-asuntoja, joten uusien kohteiden kysyntä on kuluttajien ja kiinteistösijoittajien keskuudessa vielä heikkoa.

Markkinatilanne on kuitenkin kääntymässä suotuisampaan suuntaan.

”Varovaiseen laskuun kääntynyt korkotaso, suurimpien kaupunkien verrattain vahva väestönkasvu sekä selvästi laskeneet rakentamisen kustannukset kääntävät kuitenkin kysynnän kasvuun seuraavien kvartaalien aikana – vahvemmin vasta vuoden tai kahden sisällä. Juuri tällä hetkellä markkina tarjoaa kiinteistösijoittajille hyviä mahdollisuuksia, sillä nyt aloitettavat kohteet valmistuvat otolliseen markkinatilanteeseen”, Sipola ennakoi.

SRV:n tilauskanta oli kesäkuun lopussa noin kahdeksan prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Vuoden toisella neljänneksellä tilauskantaan siirtyi muun muassa Sähkötalon Research Hub Tampereella, Suutarilan monitoimitalo Helsingissä sekä Laakson yhteissairaalan Ohkolan sairaalarakennus, toimitusjohtaja kertoo.

SRV valmistautuu markkinakäänteeseen vahvalla taseella

SRV on yhä hyvin asemoitunut hankalaan rakentamisen markkinaan. Yhtiön tasetilanne on yhä terveellä tasolla, yhtiöllä on myös pieni määrä myymättömiä ja rakenteilla olevia omaperusteisia kohteita. Lisäksi toimitilarakentamisen vahva ja verrattain matalariskinen tilauskanta tukee liikevaihdon kasvua.

Sipolan mukaan odotettavissa olevan markkinan piristymisen kannalta on tärkeää, että SRV:n tase on vahva ja rahoitus on kunnossa. Yhtiön myymättömien valmiiden asuntojemme kokonaismäärä, 96, on vähäinen eikä yhtiön pääomaa ole sitoutunut merkittävästi myymättömiin asuntoihin.

Sipolan mukaan markkina on edelleen odottavassa tilassa, mutta käänne parempaan on kuitenkin jo nähtävissä, vaikka ajoituksen täsmällinen ennustaminen onkin vaikeaa.

”SRV on terveen taseen, edullisen riskiposition ja vahvan hankekehityskannan ansiosta valmiina kasvuun heti, kun markkina tarjoaa mahdollisuuksia strategiamme mukaiseen hankeportfolion rakenteen muutokseen kohti omakehitteisiä ja omaperusteisia hankkeita. Siihen asti vahva yhteistoiminnallisen urakoinnin tilauskantamme kannattelee meitä yli hankalan ajan. Uskomme lisäksi, että joidenkin valikoitujen omakehitteisten tai omaperusteisten kohteiden käynnistys on mahdollista toisen vuosipuoliskon aikana, etenkin sijoittajien arvioidessa ajan oikeaksi investointien aloittamiselle.”

Lähiajan näkymät kirkastumassa

Rakennusyhtiö ei tehnyt muutoksia vuoden 2024 näkymiinsä.

SRV:n liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen vuonna 2024 vaikuttavat yleisen talouskehityksen lisäksi muun muassa yhtiön tilauskannan kate ja sen kehittyminen, uusien urakoiden ja omien hankkeiden käynnistyminen sekä geopoliittiset riskit ja niihin liittyvät suorat ja epäsuorat vaikutukset, kuten materiaalikustannukset sekä materiaalien että työvoiman saatavuus ja kysynnän muutokset.

Kohonnut korkotaso ja rahoituksen heikentynyt saatavuus vaikuttavat asuntojen ja toimitilojen kuluttaja- ja sijoittajakysyntään negatiivisesti ja asettavat siten epävarmuutta uusien hankkeiden arvioituihin aloituksiin.

Yhtiön mukaan vuoden 2024 liikevaihto tulee koostumaan pääosin verrattain matalakatteisesta, mutta myös vähäriskisestä yhteistoiminnallisesta urakoinnista ja vähäisemmässä määrin sijoittajille myydyistä omakehitteisistä hankkeista sekä asuntorakentamisen kilpailu- ja neuvottelu-urakoinnista. Omaperusteisen asuntotuotannon osuus liikevaihdosta jää vuonna 2024 matalaksi, sillä vuoden aikana ei ennakoida valmistuvan yhtään omaperusteista hanketta.

Konserni odottaa vuoden 2024 liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuoteen 2023 verrattuna, jolloin liikevaihto oli 610 miljoonaa euroa.

Operatiivisen liikevoiton SRV odottaa paranevan vuoden 2023 operatiiviseen liikevoittoon verrattuna, jolloin se oli 1,1 miljoonaa euroa.