USA:n pörssi on ollut todellinen runsaudensarvi

Yhdysvaltojen osakemarkkinat jättiyhtiöineen ovat tarjonneet kärsivälliselle sijoittajalle muhkeita tuottoja.

Yhdysvaltojen osakemarkkinat ovat näyttäytyneet sijoittajille varsinaisena runsaudensarvena. S&P 500 -osakeindeksi on noussut ilman merkittäviä laskuja lokakuusta 2022 lähtien. Viidessä vuodessa indeksi on kivunnut 86 prosenttia.

Edellisen S&P 500 -indeksin karhu- eli laskumarkkinan pohja nähtiin finanssikriisin kärjistymisen vauhdittamana maaliskuussa 2009, jolloin indeksin päätösarvo oli 677 pistettä.

Tuolloin alkoi pörssin pohjalta pitkä pörssin nousujakso, joka kesti peräti 12,7 vuotta aina vuoden 2021 marraskuuhun saakka. Inflaatiokorjattuna pörssin kurssinousua kertyi 372 prosenttia.

Pitkällä aikavälillä Yhdysvaltojen osakemarkkinat ovat olleet häikäisevä menestystarina.

USA:n S&P 500 -osakeindeksin pitkän aikavälin kehitys. Kuva: Koyfin.

Varainhoidon pörssikonkari Hannu Angervuo laskee, että USA:n vuodesta 1887 lähtien pitkät nousujaksot ovat tuottaneet kaikkiaan 2 218 prosenttia ja keskiarvo on ollut 370 prosenttia. USA:n pitkät laskujaksot ovat laskeneet tuottoja -283 prosenttia, keskiarvon ollessa -57 prosenttia

Yleensä osakemarkkinat kohtaavat kuitenkin aina jossain vaiheessa käänteen laskutrendille tai vähintäänkin korjausliikkeen.

Onko maailma nyt muuttunut?

Angervuo muistuttaa sijoittajakirjeessään, että USA:n talouskasvu on ollut ylivoimaista jo toista vuosikymmentä.

”Ainoastaan Kiinan ja muiden kehittyvien markkinoiden talouskasvu on tarjonnut viime vuosikymmenellä hyviä tuottoja niiden markkinoilla. Kuitenkin jo lähes kymmenen vuoden aikana USA:n talouskasvu ja osakemarkkinoiden nousu ovat tarjonneet ylivoimaisen korkean tuoton muihin länsimaiden markkinoihin verrattuna”, Angervuo kertoo.

USA:n talouskasvun tärkeä elementti on pörssikonkarin mukaan ollut teknologian kehittäminen ja kaupallistaminen.

”Suurimmat teknologia- ja alustayhtiöt ovat kasvaneet uskomattoman suuriksi yhtiöiden markkina-arvolla mitattuna.”

Angervuo laskee, että maailman kymmenestä suurimmasta yhtiöstä peräti kahdeksan on Yhdysvalloista ja vain kahden kotipaikka on muualla. Nämä kaksi poikkeusta ovat kuudentena oleva Saudi Aramco eli Saudien öljy-yhtiö ja kahdeksantena oleva Taiwanin TSMC eli puolijohdevalmistaja.

Maailman suurimmat yhtiöt markkina-arvolla mitattuna. Kuva: companiesmarketcap.com.

Suurimpien listaa edettäessä kolmas ei-yhdysvaltalainen yhtiö on tanskalainen lääkeyhtiö Novo Nordisk, joka löytyy sijalta 13 ja on siis Euroopan suurin yhtiö markkina-arvolla mitattuna. Euroopan suurimmat talouden Saksan suurin yhtiö markkina-arvolla mitattuna on SAP, joka tietotekniikan Euroopan ikoni, Angervuo kertoo.

Suomen suurin yhtiö markkina-arvolla mitattuna on finanssikonserni Nordea ja pitää sijaa numero 452. Toisena on Kone, jonka sija on 752. Kolmantena suomalaisena yhtiönä tulee Sampo sijalla 885.