Valmet petti odotukset, mutta osake yhä kohtuuhintainen

Vaikka Valmetin huhti-kesäkuun tulos jäi odotuksista, on osake edelleen kasvunäkymiin nähden edullinen.

Konepajayhtiö Valmetilla on kohtuullisen hyvin pullat uunissa, vaikkakin huhti-kesäkuun tulosraportti jäi odotuksista. Yhtiö on viimeisimpien yritysostojensa jälkeenkin vakavarainen ja kun yhä suuremman osuuden liikevaihdosta muodostava palvelutoiminta tuottaa ennustettavaa kassavirtaa, on yhtiöllä mahdollisuudet jatkossakin panostaa epäorgaaniseen kasvuun.

Valmet julkisti positiivisen tulosvaroituksen kesäkuussa, kun se nosti tulosohjeistustaan vuodelle 2024 tuloksen osalta. Liikevaihdon osalta ohjeistus pysyi muuttumattomana.

Konepajayhtiö julkisti keskiviikkona huhti-kesäkuun tulosraporttinsa. Valmetin liikevaihto laski seitsemän prosenttia 1,3 miljardiin euroon vertailukaudesta.

Saadut tilaukset pysyivät edellisvuoden tasolla toisella vuosineljänneksellä ja olivat 1,28 miljardia euroa. Tilaukset kasvoivat Palvelut-segmentissä, pysyivät edellisvuoden tasolla Automaatio-segmentissä ja laskivat Prosessiteknologiat-segmentissä. Tilaukset kasvoivat EMEA-alueella, Pohjois-Amerikassa ja Kiinassa ja laskivat Aasian ja Tyynenmeren alueella ja Etelä-Amerikassa.

Tuloskehitys jäi odotuksista

Valmetin liikevaihto laski seitsemän prosenttia vertailukaudesta 1,3 miljardiin euroon. Liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla Automaatio- ja Palvelut-segmenteissä ja laski Prosessiteknologiat-segmentissä.

Valmetin tulevan tuloskehityksen kannalta on myönteistä, että tilaukset ovat kasvussa erityisesti palveluissa ja automaatiossa, koska näissä liiketoiminnoissa katemarginaalit ovat selvästi prosessiteknologioita korkeammat.

Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja laski kahdeksan prosenttia 141 miljoonaan euroon viime vuoden 153 miljoonasta eurosta. Analyytikoiden konsensusodotus oli 160 miljoonaa euroa, joten tuloskehitys jäi selvästi odotuksista.

Osakekohtainen tulos laski viime vuoden 0,54 eurosta 0,31 euroon. Osakekohtainen tulos laski pääasiassa alhaisemman liikevoiton ja korkeampien nettorahoituskulujen vuoksi. Oikaistu osakekohtainen tulos laski 0,43 euroon viime vuoden 0,60 eurosta. Oikaistu osakekohtainen tulos laski pääasiassa alhaisemman EBITA:n ja korkeampien nettorahoituskulujen vuoksi.

Vakaan liiketoiminnan suhteellinen osuus kasvanut vuosien saatossa

Toimitusjohtaja Pasi Laine kertoo, että vakaan liiketoiminnan saadut tilaukset olivat yhteensä lähes 3,1 miljardia euroa viimeisen 12 kuukauden aikana, ja niiden osuus Valmetin saaduista tilauksista oli 69 prosenttia.

Tämä on selkeä muutos yhtiössä verrattuna kymmenen vuotta aiempaan tilanteeseen eli vuoteen 2014, jolloin vakaan liiketoiminnan osuus saaduista tilauksista oli vain 34 prosenttia. Valmetin tilauskanta oli 3,8 miljardia euroa vuosineljänneksen lopussa.

Valmetin lyhyen aikavälin markkinanäkymät ovat edelleen hyvät Palvelut- ja Automaatio-segmenteille.

Yhtiö nosti prosessiteknologioiden lyhyen aikavälin markkinanäkymät sellulle sekä kartongille ja paperille tyydyttäviksi. Lyhyen aikavälin markkinanäkymä energialle laskettiin tyydyttäväksi.

”Kaiken kaikkiaan markkina-aktiviteetti on parantunut verrattuna vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen loppuun, ja markkinanäkymien osalta meillä on hyvät lähtökohdat toiselle vuosipuoliskolle siirryttäessä”, Laine toteaa.

Valmet toistaa odotetusti 13. kesäkuuta julkaisemansa tulosohjeistuksen. Yhtiö arvioi, että liikevaihto vuonna 2024 pysyy samalla tasolla kuin viime vuonna, jolloin liikevaihto oli 5,5 miljoonaa euroa. Vertailukelpoisen EBITAn yhtiö odottaa kasvavan viime vuoden 619 miljoonasta eurosta.